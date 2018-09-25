الاستغناء‭ ‬قريباً‭ ‬عن‭ ‬التذاكر‭ ‬وجوازات‭ ‬السفر‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭:‬كشفت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬دلتا‭ ‬إيرلاينز‮»‬‭ ‬الأميركية،‭ ‬عن‭ ‬عزمها‭ ‬اعتماد‭ ‬تقنية‭ ‬متطورة‭ ‬لتسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬السفر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمسافرين،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تغني‭ ‬عن‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬وتذاكر‭ ‬الطيران‭. ‬لكن‭ ‬الناشطين‭ ‬قالوا‭ ‬ان‭ ‬تأشيرة‭ ‬السفر‭ ‬لبعض‭ ‬البلدان‭ ‬ولعدد‭ ‬من‭ ‬جوازات‭ ‬الدول‭ ‬ستبقى‭ ‬العقبة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لاسيما‭ ‬جوازات‭ ‬ايران‭ ‬والعراق‭ ‬وسوريا‭ . ‬وتعتزم‭ ‬الناقلة‭ ‬الجوية،‭ ‬تبني‭ ‬تقنية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬المسافرين،‭ ‬وذلك‭ ‬كبديل‭ ‬عن‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬وتذاكر‭ ‬الطيران،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬زمن‭ ‬صعود‭ ‬الركاب‭ ‬إلى‭ ‬الطائرات‭. ‬وستطبق‭ ‬تقنية‭ ‬تحديد‭ ‬الهوية‭ ‬‮«‬البيومترية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مرحلتها‭ ‬الأولى‭ ‬بـ15‭ ‬أكتوبر،‭ ‬على‭ ‬منافذ‭ ‬تسجيل‭ ‬الوصول‭ ‬وتسليم‭ ‬الحقائب‭ ‬ونقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬الأمنية‭ ‬للرحلات‭ ‬الدولية،‭ ‬بالمبنى‭ ‬F‭ ‬بمطار‭ ‬هارتسفيلد‭ ‬جاكسون‭ ‬أتلانتا‭ ‬الدولي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭. ‬

وبحسب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬فإنه‭ ‬سيجري‭ ‬توسيع‭ ‬استخدام‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نجاح‭ ‬التجربة‭ ‬الأولية،‭ ‬بتقليص‭ ‬زمن‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬الطائرة‭.‬

وستكون‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬اختيارية،‭ ‬حيث‭ ‬سيمسح‭ ‬المسافرون‭ ‬بيانات‭ ‬جوازاتهم‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬مرحلة‭ ‬لتسجيل‭ ‬الصعود،‭ ‬لتقوم‭ ‬الكاميرات‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬بمسح‭ ‬وجوههم،‭ ‬وإعطائهم‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬التالية‭.‬

وطبقا‭ ‬لشركة‭ ‬الطيران،‭ ‬فإن‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬ستخفض‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬إجراءات‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬الطائرة‭ ‬بمعدل‭ ‬9‭ ‬دقائق‭. ‬