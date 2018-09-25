ميسي‭ ‬يدحر‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬عن‭ ‬تفوق‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬اللدود‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭. ‬حيث‭ ‬شخص‭ ‬المراقبون‭ ‬علامات‭ ‬الاستعلاء‭ ‬والعجرفة‭ ‬والصبيانية‭ ‬على‭ ‬رونالدو‭.‬

وغاب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬عن‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬الفيفا‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬رغم‭ ‬اختيار‭ ‬كليهما‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬المثالية‭ ‬لعام‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الفيفا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ (‬فيفبرو‭).‬

وكان‭ ‬البرتغالي‭ ‬رونالدو‭ ‬المنتقل‭ ‬حديثا‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬المرشحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2018‭ ‬والتي‭ ‬ضمت‭ ‬معه‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬والكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬والذي‭ ‬أحرز‭ ‬الجائزة‭ ‬بالفعل‭.‬

وعقب‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬مودريتش‭ ‬بالجائزة،‭ ‬أعلن‭ ‬الفيفا‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬التصويت‭ ‬عليها‭ ‬والتي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬قادة‭ ‬ومدربو‭ ‬جميع‭ ‬منتخبات‭ ‬العالم‭ ‬ومجموعة‭ ‬منتقاة‭ ‬من‭ ‬النقاد‭ ‬الرياضيين‭ ‬وبخلاف‭ ‬تصويت‭ ‬الجماهير‭.‬

وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬التصويت‭ ‬هي‭ ‬تباين‭ ‬تعامل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النجمين‭ ‬الكبيرين‭ ‬ميسي‭ ‬ورونالدو‭ ‬مع‭ ‬الآخر‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬أيا‭ ‬منهما‭ ‬لم‭ ‬يرشح‭ ‬الآخر‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭.‬