قشور‭ ‬الفواكه‭ ‬غذاء‭ ‬متكامل‭ ‬مضاد‭ ‬للأكسدة

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

عضدت‭ ‬الدراسات‭ ‬الطبية‭ ‬الحديثة‭ ‬آراء‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية،‭ ‬الذين‭ ‬وضعوا‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬ثمار،‭ ‬مثل‭ ‬الموز،‭ ‬والكيوي،‭ ‬وحتى‭ ‬الأناناس‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الفواكه‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نتناولها‭ ‬بقشورها‭ ‬لجني‭ ‬جميع‭ ‬فوائدها،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬المغذيات‭ ‬الكاملة‭.‬

ووفقاً‭ ‬لدراسة‭ ‬أجريت‭ ‬مؤخراً‭ ‬ونشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ ‬الزراعة‭ ‬وكيمياء‭ ‬الغذاء‭ ‬الأسترالية،‭ ‬يمكن‭ ‬لمضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬القوية،‭ ‬التي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬فلافونويدات‭ ‬الموجودة‭ ‬بكثرة‭ ‬في‭ ‬قشور‭ ‬البرتقال‭ ‬واليوسفي‭ ‬أن‭ ‬تخفض‭ ‬مستويات‭ ‬الكوليسترول‭ ‬الكلي‭ ‬والكوليسترول‭ ‬دون‭ ‬خفض‭ ‬مستويات‭ ‬الكوليسترول‭ ‬الجيد‭. ‬ووجدت‭ ‬أن‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬ومضادات‭ ‬الجذور‭ ‬الحرة‭ ‬الضارة‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬أجسامنا‭ ‬عندما‭ ‬نتنفس‭ ‬ونأكل‭ ‬كانت‭ ‬أقوى‭ ‬20‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬القشور‭ ‬والمذاق‭ ‬المر‭ ‬المميز‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬عصائر‭ ‬الحمضيات‭.‬

كما‭ ‬يحتوي‭ ‬قشر‭ ‬التفاح‭ ‬على‭ ‬الكاروتينات‭ ‬مثل‭ ‬بيتا‭ ‬كاروتين‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬العينين،‭ ‬وتكافح‭ ‬السرطانات‭ ‬وتحمي‭ ‬ضد‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭. ‬واكتشف‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬تايواني‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬تشانج‭ ‬شان‭ ‬الطبية،‭ ‬أن‭ ‬مستخلص‭ ‬قشر‭ ‬الموز‭ ‬يعالج‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب،‭ ‬لأنه‭ ‬غني‭ ‬بهرمون‭ ‬موازنة‭ ‬المزاج،‭ ‬كما‭ ‬يحمي‭ ‬شبكية‭ ‬العين‭ ‬لأنه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬اللوتين،‭ ‬وهو‭ ‬مضاد‭ ‬للأكسدة‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬الكاروتينات،‭ ‬الذي‭ ‬يحمي‭ ‬خلايا‭ ‬العين‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬للأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية،‭ ‬وهو‭ ‬سبب‭ ‬إعتام‭ ‬عدسة‭ ‬العين‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أبرزت‭ ‬الدراسات‭ ‬أهمية‭ ‬إدخال‭ ‬قشورها‭ ‬في‭ ‬الطعام‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬مستساغ،‭ ‬جاء‭ ‬الكيوي‭ ‬الذي‭ ‬تحتوي‭ ‬قشرته‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ‬الفينولية،‭ ‬مثل‭ ‬مركبات‭ ‬الفلافونويد‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬خصائص‭ ‬محتملة‭ ‬مضادة‭ ‬للسرطان‭ ‬ومضادة‭ ‬للالتهابات‭ ‬ومضاد‭ ‬للحساسية،‭ ‬والبطاطا‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬قشورها‭ ‬على‭ ‬فيتامين‭ ‬‮«‬ج‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬البرتقال،‭ ‬والألياف‭ ‬القابلة‭ ‬للذوبان‭ ‬والبوتاسيوم‭ ‬والفوسفور‭ ‬والحديد‭ ‬والزنك،‭ ‬لذلك‭ ‬فهي‭ ‬مثالية‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬نزلات‭ ‬البرد‭ ‬وتعزيز‭ ‬جهاز‭ ‬مناعته،‭ ‬ثم‭ ‬تأتي‭ ‬قشور‭ ‬الأناناس‭ ‬السميكة‭ ‬الممتازة‭ ‬لمن‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬عسر‭ ‬الهضم،‭ ‬حيث‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬هضم‭ ‬الطعام‭ ‬واستيعابه‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬الانتفاخ‭.‬