السعودية‭ ‬تدشن‭ ‬قطار‭ ‬الحرمين‭ ‬بين‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة

الرياض – (أ ف ب) – دشّن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء «قطار الحرمين» الذي يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في مشروع يصفه مسؤولون سعوديون بأنه أكبر مشاريع النقل في المنطقة. وسينقل قطار الحرمين السريع الحجاج، بالإضافة إلى الركاب العاديين، مسافة 450 كلم بين المدينتين عبر مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر الأحمر خلال ساعتين فقط. وقال مدير المشروع محمد فلاح لوكالة فرانس برس إنّ «هذا المشروع الضخم يعتبر أكبر مشروع نقل للركاب في الشرق الأوسط». وأوضح مسؤولون في قطاع النقل في المملكة الغنية بالنفط أن 35 قطارا يمكنهم السفر بسرعة 300 كلم/الساعة سيعملون على الخط الذي سيقلل مدة السفر بين المدينتين من عدة ساعات إلى ساعتين فقط. وذكرت وسائل إعلام محلية أن كلفة مشروع السكك الحديد، الذي تأخر افتتاحه عدة مرات، تجاوزت 16 مليار دولار. ووقعت السعودية في العام 2011 اتفاقا مع تحالف إسباني ينص على تشييد خط السكك الحديد وشراء 35 قطارا سريعا فضلا عن عقد للصيانة مدته 12 عاما.
وتعزّز السعودية من انفاقها على البنى التحتية وتوسع شبكتها للسكك الحديد، بما فيها إنشاء خط مترو بتكلفة 22.5 مليار دولار ما يزال قيد التنفيذ في الرياض، فيما تسعى لتنويع مصادر دخل اقتصادها المعتمد أساسا على النفط.
ويجتذب موسم الحج أكثر من مليوني شخص سنويا.