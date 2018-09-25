السعودية‭ ‬تدشن‭ ‬قطار‭ ‬الحرمين‭ ‬بين‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة

الرياض‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دشّن‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬قطار‭ ‬الحرمين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬يصفه‭ ‬مسؤولون‭ ‬سعوديون‭ ‬بأنه‭ ‬أكبر‭ ‬مشاريع‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وسينقل‭ ‬قطار‭ ‬الحرمين‭ ‬السريع‭ ‬الحجاج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الركاب‭ ‬العاديين،‭ ‬مسافة‭ ‬450‭ ‬كلم‭ ‬بين‭ ‬المدينتين‭ ‬عبر‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬الساحلية‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬الأحمر‭ ‬خلال‭ ‬ساعتين‭ ‬فقط‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المشروع‭ ‬محمد‭ ‬فلاح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الضخم‭ ‬يعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬مشروع‭ ‬نقل‭ ‬للركاب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬أن‭ ‬35‭ ‬قطارا‭ ‬يمكنهم‭ ‬السفر‭ ‬بسرعة‭ ‬300‭ ‬كلم‭/‬الساعة‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الذي‭ ‬سيقلل‭ ‬مدة‭ ‬السفر‭ ‬بين‭ ‬المدينتين‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬إلى‭ ‬ساعتين‭ ‬فقط‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬كلفة‭ ‬مشروع‭ ‬السكك‭ ‬الحديد،‭ ‬الذي‭ ‬تأخر‭ ‬افتتاحه‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬تجاوزت‭ ‬16‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬ووقعت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬تحالف‭ ‬إسباني‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تشييد‭ ‬خط‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬وشراء‭ ‬35‭ ‬قطارا‭ ‬سريعا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬للصيانة‭ ‬مدته‭ ‬12‭ ‬عاما‭.‬

وتعزّز‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬انفاقها‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وتوسع‭ ‬شبكتها‭ ‬للسكك‭ ‬الحديد،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬إنشاء‭ ‬خط‭ ‬مترو‭ ‬بتكلفة‭ ‬22‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬فيما‭ ‬تسعى‭ ‬لتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬دخل‭ ‬اقتصادها‭ ‬المعتمد‭ ‬أساسا‭ ‬على‭ ‬النفط‭.‬

ويجتذب‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬شخص‭ ‬سنويا‭.‬