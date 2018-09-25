ترامب‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬يجب‭ ‬عزل‭ ‬إيران

الاتحاد الأوربي يلتف على العقوبات الأميركية بنظام مقايضة مع طهران
الامم المتحدة (نيويورك)- بروكسل -الزمان
دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمام الأمم المتحدة الثلاثاء حكومات العالم إلى «عزل النظام الايراني» في حين أثنى على نجاح مبادرته «الجريئة» للسلام مع كوريا الشمالية.
وقال في كلمته أمام الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة في نيويورك «لا يمكننا السماح بان يمتلك الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم أخطر الأسلحة على كوكب الأرض» من أجل «تهديد أميركا» أو إسرائيل.
واضاف «نطلب من جميع الدول عزل النظام الإيراني طالما استمر في عدوانه» و «دعم الشعب الايراني».
وندد ب»الدكتاتورية الفاسدة» التي تحكم في طهران، مبررا الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015 الهادف إلى منع الجمهورية الإسلامية من تطوير القنبلة الذرية، واعادة فرض العقوبات الاميركية، وسيدخل آخرها حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ترامب «نعمل مع الدول المستوردة للنفط الخام الايراني من أجل خفض كبير في مشترياتها».
.ووجه ا ترامب انتقادات حادة امام الأمم المتحدة الثلاثاء الى المحكمة الجنائية الدولية قائلا انها «لا تحظى بأي شرعية او سلطة».
وقال مخاطبا الجمعية العامة للامم المتحدة إن «الولايات المتحدة لن تقدم أي دعم أو اعتراف للمحكمة الجنائية الدولية» التي وصفها بانها «تدعي الولاية القضائية شبه عالميا على مواطني جميع الدول في انتهاك لمبادئ العدالة والإنصاف».
وأضاف «لن نتخلى أبدا عن السيادة الاميركية لبيروقراطية عالمية غير منتخبة وغير مسؤولة» رافضا «ايديولوجية العولمة».
في الوقت ذاته ، أعلن الأوروبيون عن إنشاء نظام مقايضة لمواصلة تجارتهم مع إيران والإفلات من العقوبات الأميركية، في قرار يشكل ضربة لواشنطن عشية خطاب الرئيس دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتوقع أن يسعى للتعبئة ضد إيران.
وفي إعلان تلته بالاشتراك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك، قالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديركا موغيريني «عمليا، ستنشىء الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران».
وأضافت في ختام اجتماع للدول الست التي لا تزال مشاركة في الاتفاق أن «هذا النظام سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضمّ إليه شركاء آخرون في العالم».
وحضر ممثلو هذه الدول الست المتبقية بعد انسحاب واشنطن، وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران ، الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت مصادر أوروبية إن هذا الكيان الذي يسمى «الآلية المحددة الأهداف» (سبيشل بوربس فيهيكل – اس بي في) سيعمل كبورصة تبادل أو نظام مقايضة متطور انطلاقا من بيع النفط الإيراني، مصدر الواردات الأول للبلاد.
وأوضح دبلوماسي أوروبي لفرانس برس أن «الأمر سيكون أشبه بغرفة مقاصة. حين نستورد نفطا من إيران، يتم تسديد المال للآلية المحددة الأهداف. وإن قامت شركة أوروبية لاحقا ببيع تجهيزات في إيران، فسوف يتم التسديد من خلال الآلية».
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن هذه الآلية «تحصن» الشارين والبائعين من خلال تجنيبهم صفقات بالدولار يمكن أن تعرضهم لعقوبات أميركية.
وأضاف المصدر أن «النفط هو المقابل الوحيد الذي يمكن لإيران تقديمه (…) والآلية تسمح باستخدام عائدات النفط لاستيراد سلع».
من جهة اخرى، توعد ترامب ب»رد أميركي» في حال استخدام جديد للأسلحة الكيميائية في سوريا، ودعا إلى دفع جهود السلام الدولية قدما. وقال «يجب أن تكون أهدافنا المشتركة خفض التصعيد في النزاع العسكري، إضافة إلى السعي من أجل حل سياسي يحترم إرادة الشعب السوري».
واضاف «نحن ندعو إلى إعادة احياء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولكن تأكدوا من أن الولايات المتحدة سترد في حال استخدم نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد أسلحة كيميائية».
الى ذلك، حض ترامب دول منظمة أوبك على وقف ارتفاع أسعار النفط، والانفاق على الدفاع عن انفسهم.
وقال «نحن ندافع عن العديد من هذه الدول مقابل لا شيء، وهي تستفيد من ذلك لفرض أسعار نفط مرتفعة، هذا أمر غير جيد، نريدها أن تتوقف عن رفع الأسعار (…) والبدء في خفضها. كما يتعين عليها المساهمة بشكل كبير من الآن فصاعدا في جهود الدفاع».
واتهم منظمة الدول المنتجة للنفط «بممارسة الغش ضد بقية العالم. لا أحب ذلك، لا أحد يجب أن يحب ذلك».
وفي هذا السياق، حذر ترامب ألمانيا من «الاعتماد الكامل» على روسيا إذا «لم تغير على الفور مسار» مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا.
واعتبر انه «يجب على العالم الغربي الحفاظ على استقلاله ضد تجاوزات القوى الخارجية التوسعية».
في مجال اخر، أعلن الرئيس الاميركي ان بلاده تريد تحديد مساهمتها بنسبة 25% من ميزانية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وستوجه مساعداتها الى «الدول الصديقة».
وقال «ضمن اطار جهودنا لإصلاح الأمم المتحدة، أبلغت مفاوضينا أن الولايات المتحدة لن تدفع أكثر من 25 في المئة من ميزانية عمليات حفظ السلام» (6,689 مليار دولار) تدفع منها واشنطن 28,5 % حتى الآن)، لتشجيع الدول الأخرى» على «تقاسم هذا العبء الثقيل».
واضاف ان «الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات في العالم. مستقبلا لن نمنح المساعدات الخارجية سوى لمن يحترموننا وبصراحة لأصدقائنا».
كما وجه ترامب انتقادات حادة الى المحكمة الجنائية الدولية قائلا انها «لا تحظى بأي شرعية او سلطة».
وقال إن «الولايات المتحدة لن تقدم أي دعم أو اعتراف للمحكمة الجنائية الدولية» التي وصفها بانها «تدعي الولاية القضائية شبه عالميا على مواطني جميع الدول في انتهاك لمبادئ العدالة والإنصاف».
وأضاف «لن نتخلى أبدا عن السيادة الاميركية لبيروقراطية عالمية غير منتخبة وغير مسؤولة» رافضا «ايديولوجية العولمة».
تسارع هبوط الريال الإيراني مقابل الدولار
طهران – الزمان
واصل الريال الإيراني هبوطه بشكل متسارع في سوق الصرف ليصل الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار.
وخسرت العملة الإيرانية منذ السبت 12% من قيمتها مقابل الدولار وتم التداول بها عصر الثلاثاء بسعر 165 ألف ريال للدولار الواحد بحسب موقع «بونباست.كوم» المرجعي.
وفقد الريال خلال عام أكثر من 76% من قيمته مقابل الدولار وهذا التراجع على ارتباط مباشر بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى.
وبدأ تراجع العملة في خريف 2017 حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق، وهو في تزايد منذ أن نفذ وعيده وسحب بلاده في أيار/مايو.