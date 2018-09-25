ترامب‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬يجب‭ ‬عزل‭ ‬إيران

الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬يلتف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬بنظام‭ ‬مقايضة‭ ‬مع‭ ‬طهران

الامم‭ ‬المتحدة‭ (‬نيويورك‭)- ‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أمام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حكومات‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عزل‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬مبادرته‭ ‬‮«‬الجريئة‮»‬‭ ‬للسلام‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬السنوية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬السماح‭ ‬بان‭ ‬يمتلك‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬للإرهاب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أخطر‭ ‬الأسلحة‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تهديد‭ ‬أميركا‮»‬‭ ‬أو‭ ‬إسرائيل‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬نطلب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬عزل‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬طالما‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬عدوانه‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‮»‬‭.‬

وندد‭ ‬ب»الدكتاتورية‭ ‬الفاسدة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬مبررا‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬القنبلة‭ ‬الذرية،‭ ‬واعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية،‭ ‬وسيدخل‭ ‬آخرها‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المستوردة‭ ‬للنفط‭ ‬الخام‭ ‬الايراني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خفض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مشترياتها‮»‬‭.‬

‭.‬ووجه‭ ‬ا‭ ‬ترامب‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬امام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬قائلا‭ ‬انها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بأي‭ ‬شرعية‭ ‬او‭ ‬سلطة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مخاطبا‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬أو‭ ‬اعتراف‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬تدعي‭ ‬الولاية‭ ‬القضائية‭ ‬شبه‭ ‬عالميا‭ ‬على‭ ‬مواطني‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬لمبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتخلى‭ ‬أبدا‭ ‬عن‭ ‬السيادة‭ ‬الاميركية‭ ‬لبيروقراطية‭ ‬عالمية‭ ‬غير‭ ‬منتخبة‭ ‬وغير‭ ‬مسؤولة‮»‬‭ ‬رافضا‭ ‬‮«‬ايديولوجية‭ ‬العولمة‮»‬‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬،‭ ‬أعلن‭ ‬الأوروبيون‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬مقايضة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تجارتهم‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬والإفلات‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬يشكل‭ ‬ضربة‭ ‬لواشنطن‭ ‬عشية‭ ‬خطاب‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسعى‭ ‬للتعبئة‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭.‬

وفي‭ ‬إعلان‭ ‬تلته‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬فيديركا‭ ‬موغيريني‭ ‬‮«‬عمليا،‭ ‬ستنشىء‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬كياناً‭ ‬قانونياً‭ ‬لتسهيل‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬المشروعة‭ ‬مع‭ ‬إيران‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬للدول‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬سيتيح‭ ‬للشركات‭ ‬الأوروبية‭ ‬مواصلة‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬ينضمّ‭ ‬إليه‭ ‬شركاء‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وحضر‭ ‬ممثلو‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الست‭ ‬المتبقية‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬واشنطن،‭ ‬وهي‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيران‭ ‬،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬أوروبية‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الذي‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬الآلية‭ ‬المحددة‭ ‬الأهداف‮»‬‭ (‬سبيشل‭ ‬بوربس‭ ‬فيهيكل‭ – ‬اس‭ ‬بي‭ ‬في‭) ‬سيعمل‭ ‬كبورصة‭ ‬تبادل‭ ‬أو‭ ‬نظام‭ ‬مقايضة‭ ‬متطور‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني،‭ ‬مصدر‭ ‬الواردات‭ ‬الأول‭ ‬للبلاد‭.‬

وأوضح‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أوروبي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬أشبه‭ ‬بغرفة‭ ‬مقاصة‭. ‬حين‭ ‬نستورد‭ ‬نفطا‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬يتم‭ ‬تسديد‭ ‬المال‭ ‬للآلية‭ ‬المحددة‭ ‬الأهداف‭. ‬وإن‭ ‬قامت‭ ‬شركة‭ ‬أوروبية‭ ‬لاحقا‭ ‬ببيع‭ ‬تجهيزات‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬فسوف‭ ‬يتم‭ ‬التسديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الآلية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فرنسي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬‮«‬تحصن‮»‬‭ ‬الشارين‭ ‬والبائعين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجنيبهم‭ ‬صفقات‭ ‬بالدولار‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعرضهم‭ ‬لعقوبات‭ ‬أميركية‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النفط‭ ‬هو‭ ‬المقابل‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬لإيران‭ ‬تقديمه‭ (…) ‬والآلية‭ ‬تسمح‭ ‬باستخدام‭ ‬عائدات‭ ‬النفط‭ ‬لاستيراد‭ ‬سلع‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬توعد‭ ‬ترامب‭ ‬ب»رد‭ ‬أميركي‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استخدام‭ ‬جديد‭ ‬للأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬الدولية‭ ‬قدما‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أهدافنا‭ ‬المشتركة‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬العسكري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يحترم‭ ‬إرادة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندعو‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬احياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ولكن‭ ‬تأكدوا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سترد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استخدم‭ ‬نظام‭ (‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭) ‬الاسد‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‮»‬‭.‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬حض‭ ‬ترامب‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬أوبك‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬والانفاق‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬انفسهم‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬وهي‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لفرض‭ ‬أسعار‭ ‬نفط‭ ‬مرتفعة،‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬جيد،‭ ‬نريدها‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭ (…) ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬خفضها‭. ‬كما‭ ‬يتعين‭ ‬عليها‭ ‬المساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعدا‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الدفاع‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المنتجة‭ ‬للنفط‭ ‬‮«‬بممارسة‭ ‬الغش‭ ‬ضد‭ ‬بقية‭ ‬العالم‭. ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحب‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬حذر‭ ‬ترامب‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬‮«‬الاعتماد‭ ‬الكامل‮»‬‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬إذا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تغير‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬مسار‮»‬‭ ‬مشروع‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬الغاز‭ ‬‮«‬نورد‭ ‬ستريم‭ ‬2‮»‬‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭.‬

واعتبر‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬الغربي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقلاله‭ ‬ضد‭ ‬تجاوزات‭ ‬القوى‭ ‬الخارجية‭ ‬التوسعية‮»‬‭.‬

في‭ ‬مجال‭ ‬اخر،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬تريد‭ ‬تحديد‭ ‬مساهمتها‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬عمليات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وستوجه‭ ‬مساعداتها‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬الصديقة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬ضمن‭ ‬اطار‭ ‬جهودنا‭ ‬لإصلاح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أبلغت‭ ‬مفاوضينا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬تدفع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬عمليات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‮»‬‭ (‬6,689‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬تدفع‭ ‬منها‭ ‬واشنطن‭ ‬28‭,‬5‭ % ‬حتى‭ ‬الآن‭)‬،‭ ‬لتشجيع‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬تقاسم‭ ‬هذا‭ ‬العبء‭ ‬الثقيل‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬مانح‭ ‬للمساعدات‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬مستقبلا‭ ‬لن‭ ‬نمنح‭ ‬المساعدات‭ ‬الخارجية‭ ‬سوى‭ ‬لمن‭ ‬يحترموننا‭ ‬وبصراحة‭ ‬لأصدقائنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬ترامب‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬قائلا‭ ‬انها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بأي‭ ‬شرعية‭ ‬او‭ ‬سلطة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬أو‭ ‬اعتراف‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬تدعي‭ ‬الولاية‭ ‬القضائية‭ ‬شبه‭ ‬عالميا‭ ‬على‭ ‬مواطني‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬لمبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتخلى‭ ‬أبدا‭ ‬عن‭ ‬السيادة‭ ‬الاميركية‭ ‬لبيروقراطية‭ ‬عالمية‭ ‬غير‭ ‬منتخبة‭ ‬وغير‭ ‬مسؤولة‮»‬‭ ‬رافضا‭ ‬‮«‬ايديولوجية‭ ‬العولمة‮»‬‭.‬

تسارع‭ ‬هبوط‭ ‬الريال‭ ‬الإيراني‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار

طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

واصل‭ ‬الريال‭ ‬الإيراني‭ ‬هبوطه‭ ‬بشكل‭ ‬متسارع‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الصرف‭ ‬ليصل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭.‬

وخسرت‭ ‬العملة‭ ‬الإيرانية‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬12‭% ‬من‭ ‬قيمتها‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬وتم‭ ‬التداول‭ ‬بها‭ ‬عصر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بسعر‭ ‬165‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬للدولار‭ ‬الواحد‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬بونباست‭.‬كوم‮»‬‭ ‬المرجعي‭.‬

وفقد‭ ‬الريال‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬76‭% ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬وهذا‭ ‬التراجع‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬مباشر‭ ‬بانسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والدول‭ ‬الست‭ ‬الكبرى‭.‬

وبدأ‭ ‬تراجع‭ ‬العملة‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬2017‭ ‬حين‭ ‬هدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬نفذ‭ ‬وعيده‭ ‬وسحب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬