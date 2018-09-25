آيفون‭ ‬الجديد‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬الشهيرة‭ ‬بالسرعة

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

أثبتت‭ ‬نتائج‭ ‬الاختبارات،‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬خبراء،‭ ‬حول‭ ‬سرعة‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬9‮»‬‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬لشركة‭ ‬أبل‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬iPhone XS Max‮»‬،‭ ‬تفوق‭ ‬الأخير‭ ‬وبفارق‭ ‬كبير‭. ‬وقال‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬BGR‮»‬‭ ‬المختص‭ ‬بأخبار‭ ‬التقنية‭ ‬إن‭ ‬آيفون‭ ‬X‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬البطء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬العمليات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهاتف‭ ‬كان‭ ‬يشتغل‭ ‬بنظام‭ ‬iOS‭ ‬11‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬مختلفا‭ ‬الآن‭ ‬بوجود‭ ‬نظام‭ ‬iOS‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬هاتف‭ ‬أبل‭ ‬الجديد‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ (‬iPhone XS Max‭) ‬لا‭ ‬يعاني‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوصول‭ ‬العشوائي‭ ‬‮«‬RAM‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأداء‭ ‬والسرعة‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬معالج‭ ‬A12‭ ‬Bionic‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬نوى‭ ‬معالجة‭. ‬ويجري‭ ‬خبراء‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬عدة‭ ‬اختبارات‭ ‬لمقارنة‭ ‬سرعة‭ ‬الهواتف‭ ‬الصادرة‭ ‬حديثا،‭ ‬ومعرفة‭ ‬كفاءتها‭ ‬ومدى‭ ‬قوتها‭. ‬وأجرت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬SuperSaf‭ ‬TV‮»‬‭ ‬اختبارا‭ ‬بين‭ ‬سرعة‭ ‬‮«‬‭ ‬XS‭ ‬Max‮»‬‭ ‬و»نوت‭ ‬9‮»‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬وتشغيلها‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬نفسه،‭ ‬فوجدت‭ ‬أن‭ ‬هاتف‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية‭ ‬حقق‭ ‬انتصارا‭ ‬ساحقا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬نوت‭ ‬9‭ ‬على‭ ‬ذاكرة‭ ‬سعتها‭ ‬6‭ ‬غيغابايت،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬4‭ ‬غيغابايت‭ ‬في‭ ‬XS‭ ‬Max،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬غالاكسي‭ ‬عانى‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاختبار‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الأمور‭ ‬بدأت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬لكن‭ ‬تعقدت‭ ‬مع‭ ‬نوت‭ ‬9،‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭.. ‬الحقيقة‭ ‬أن‭ ‬هاتف‭ ‬سامسونغ‭ ‬يعاني‭ ‬حين‭ ‬يتعرض‭ ‬لضغط‭ ‬في‭ ‬العمل‭.. ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نراه‭ ‬في‭ ‬جيل‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬لعام‭ ‬2018‮»‬‭.‬