قرارات‭ ‬بشأن‭ ‬الموظفين‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬العراق

بغداد – الزمان
وافق مجلس الوزراء على تمديد تنسيب الموظفين المسيحيين من منسوبي الدوائر الحكومية التابعة الى وزارات الحكومة الاتحادية العاملين في دوائر اقليم كوردستان ممن لم يكمل سنة التنسيب الثالثة لمدة سنة لغاية 1-10-2018 وبخلافه يعد الموظف غير الملتحق بعمله مستقيلا بحسب القانون، ومنح الموظفين المسيحيين المشار اليهم آنفا الراغبين بالحصول على اجازة خمس سنوات استثناء من الضوابط او اجازة لمدة سنة بدون راتب لمن لا تسري عليه شروط اجازة الخمس سنوات.
جاء ذلك في خلال جلسة لمجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية الثلاثاء برئاسة حيدر العبادي، حيث تم خلال الجلسة التصويت على استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من حذف الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك.
واطلع مجلس الوزراء على الاجراءات التي قام بها الوفد الحكومي واللجنة الوزارية التي ذهبت الى محافظة البصرة واتخاذ مجموعة من التوصيات بخصوص المشاريع في البصرة ومحطات التحلية، حيث صوت المجلس بالموافقة على قيام شركات وزارة النفط بدور استشاري في إعداد تفاصيل العروض (التندر) وتحليلها والاشراف والرقابة على ان تبقى الاحالة للعقود من المحافظة.
وتم التصديق على مشروعي تصميم وإنشاء ملعب سعة 30 الف متفرج في العاصمة بغداد وتصميم وإنشاء ملعب الديوانية الاولمبي سعة 30 الف متفرج.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل وزير التربية صلاحية اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية لمرحلتي الدراسة المتوسطة والاعدادية وللراسبين بما لا يزيد عن ثلاثة دروس . وسط انتقادات كثيرة كون القرار يزيد من ترهل التعليم في العراق .
ووجه المجلس بالالتزام بتوقيتات القبول المركزي المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون انتظار نتائج الدور الثالث.
وشهدت الجلسة التصويت على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية.