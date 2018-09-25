قرارات‭ ‬بشأن‭ ‬الموظفين‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬العراق

بغداد‭ – ‬الزمان

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬تنسيب‭ ‬الموظفين‭ ‬المسيحيين‭ ‬من‭ ‬منسوبي‭ ‬الدوائر‭ ‬الحكومية‭ ‬التابعة‭ ‬الى‭ ‬وزارات‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬ممن‭ ‬لم‭ ‬يكمل‭ ‬سنة‭ ‬التنسيب‭ ‬الثالثة‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬لغاية‭ ‬1‭-‬10‭-‬2018‭ ‬وبخلافه‭ ‬يعد‭ ‬الموظف‭ ‬غير‭ ‬الملتحق‭ ‬بعمله‭ ‬مستقيلا‭ ‬بحسب‭ ‬القانون،‭ ‬ومنح‭ ‬الموظفين‭ ‬المسيحيين‭ ‬المشار‭ ‬اليهم‭ ‬آنفا‭ ‬الراغبين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬اجازة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬استثناء‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬او‭ ‬اجازة‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬بدون‭ ‬راتب‭ ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬تسري‭ ‬عليه‭ ‬شروط‭ ‬اجازة‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬جلسته‭ ‬الاعتيادية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬برئاسة‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬استثناء‭ ‬وزارتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية‭ ‬من‭ ‬حذف‭ ‬الدرجات‭ ‬الوظيفية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬الملاك‭.‬

واطلع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬واللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬التي‭ ‬ذهبت‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬واتخاذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬بخصوص‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬ومحطات‭ ‬التحلية،‭ ‬حيث‭ ‬صوت‭ ‬المجلس‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬شركات‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬بدور‭ ‬استشاري‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬تفاصيل‭ ‬العروض‭ (‬التندر‭) ‬وتحليلها‭ ‬والاشراف‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تبقى‭ ‬الاحالة‭ ‬للعقود‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭.‬

وتم‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬مشروعي‭ ‬تصميم‭ ‬وإنشاء‭ ‬ملعب‭ ‬سعة‭ ‬30‭ ‬الف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬وتصميم‭ ‬وإنشاء‭ ‬ملعب‭ ‬الديوانية‭ ‬الاولمبي‭ ‬سعة‭ ‬30‭ ‬الف‭ ‬متفرج‭.‬

كما‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تخويل‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬صلاحية‭ ‬اجراء‭ ‬امتحانات‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للصفوف‭ ‬المنتهية‭ ‬لمرحلتي‭ ‬الدراسة‭ ‬المتوسطة‭ ‬والاعدادية‭ ‬وللراسبين‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬دروس‭ . ‬وسط‭ ‬انتقادات‭ ‬كثيرة‭ ‬كون‭ ‬القرار‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬ترهل‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬

ووجه‭ ‬المجلس‭ ‬بالالتزام‭ ‬بتوقيتات‭ ‬القبول‭ ‬المركزي‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬دون‭ ‬انتظار‭ ‬نتائج‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭.‬

وشهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬اتفاقية‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬وحكومة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية‭. ‬