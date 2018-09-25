قوات‭ ‬سورية‭ ‬تنقل‭ ‬400‭ ‬داعشي ‬من‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬إلى‭ ‬إدلب‭ ‬

نتانياهو‭: ‬سنواصل‭ ‬محاربة‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬موسكو

القدس‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

توعد‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيل‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأنه‭ ‬سيواصل‭ ‬محاربة‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬بعدما‭ ‬أسقطت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬طائرة‭ ‬روسية‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬15‭ ‬عسكريا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭. ‬وقال‭ ‬نتانياهو‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬سنواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬التموضع‭ ‬العسكري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وسنواصل‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والجيش‭ ‬الروسي‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬المراقبين‭ ‬يقولون‭ ‬ان‭ ‬المهمات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬تصعبت‭ ‬وربما‭ ‬بات‭ ‬على‭ ‬الطائرات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬اختراق‭ ‬الاجواء‭ ‬الاردنية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تتجنبه‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬ويرفضه‭ ‬الاردن‭ .‬

ومنذ‭ ‬اسقاط‭ ‬الطائرة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬تحدث‭ ‬نتانياهو‭ ‬مرتين‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭. ‬وأضاف‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستقل‭ ‬الطائرة‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬نيويورك‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اتفقنا‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تلتقي‭ ‬مجموعات‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الجيشين‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬والروسي‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حزنه‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬لمقتل‭ ‬جنود‭ ‬روس‭ ‬بسبب‭ ‬نيران‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسؤولة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬بحسب‭ ‬قوله،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الروس‭ ‬حملوا‭ ‬اسرائيل‭ ‬مسؤولية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أنّ‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬نقل‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭-‬الإثنين‭ ‬مئات‭ ‬الجهاديين‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ (‬شرق‭) ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬رئيسي‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والجهادية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وأوضح‭ ‬المرصد‭ ‬إن‭ ‬الجهاديين‭ ‬نقلوا‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬ووصلوا‭ ‬فجر‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬إدلب‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والقوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬عمدتا‭ ‬لنقل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ (…) ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬البوكمال‮»‬‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬العراق‭. ‬وأضاف‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬النقل‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬الفائتة‭ ‬من‭ ‬بادية‭ ‬منطقة‭ ‬البوكمال‭ ‬إلى‭ ‬الريف‭ ‬الشرقي‭ ‬لمحافظة‭ ‬إدلب،‭ ‬حيث‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ +‬جهادية‭+ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب،‭ ‬ووصلوا‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المرصد‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يُعلم‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬العناصر‭ ‬الأربعمئة‭ ‬قد‭ ‬تمكّنوا‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬ريف‭ ‬إدلب‭ ‬الشرقي‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬نشاطاً‭ ‬لخلايا‭ ‬التنظيم‮»‬‭ ‬الجهادي‭.‬

ومحافظة‭ ‬إدلب‭ ‬هي‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬رئيسي‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والجهادية‭ ‬ويسعى‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭.‬

وكانت‭ ‬موسكو‭ ‬وأنقرة‭ ‬اتفقتا‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬لتجنيب‭ ‬المنطقة‭ ‬هجوما‭ ‬عسكريا‭ ‬تعدّ‭ ‬له‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬وتتخوّف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬إنسانية‮»‬‭.‬

وتسيطر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭ ‬قبل‭ ‬إعلان‭ ‬فك‭ ‬ارتباطها‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭) ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب،‭ ‬وتتواجد‭ ‬فصائل‭ ‬أخرى‭ ‬أبرزها‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأخرى