قوات‭ ‬سورية‭ ‬تنقل‭ ‬400‭ ‬داعشي ‬من‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬إلى‭ ‬إدلب‭ ‬

نتانياهو: سنواصل محاربة إيران في سوريا والتنسيق مع موسكو
القدس – (أ ف ب) – بيروت – الزمان
توعد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الثلاثاء بأنه سيواصل محاربة إيران في سوريا والتنسيق مع روسيا، بعدما أسقطت الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة روسية كانت تقل 15 عسكريا الأسبوع الماضي بعد غارة اسرائيلية. وقال نتانياهو للصحافيين «سنواصل العمل على منع التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وسنواصل التنسيق الأمني بين القوات الإسرائيلية والجيش الروسي». لكن المراقبين يقولون ان المهمات الاسرائيلية تصعبت وربما بات على الطائرات الاسرائيلية اختراق الاجواء الاردنية لتنفيذ هجمات الامر الذي تتجنبه اسرائيل في السابق ويرفضه الاردن .
ومنذ اسقاط الطائرة الروسية في 17 أيلول/سبتمبر تحدث نتانياهو مرتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما ذكر. وأضاف قبل ان يستقل الطائرة متوجها الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة «لقد اتفقنا مع بوتين على ان تلتقي مجموعات عمل من الجيشين الاسرائيلي والروسي قريبا». وعبر عن «حزنه العميق» لمقتل جنود روس بسبب نيران «غير مسؤولة» من الجيش السوري بحسب قوله، رغم أن الروس حملوا اسرائيل مسؤولية في ذلك. فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ النظام السوري نقل ليل الأحد-الإثنين مئات الجهاديين من محافظة دير الزور (شرق) إلى محافظة إدلب (شمال غرب)، آخر معقل رئيسي للفصائل المعارضة والجهادية في البلاد. وأوضح المرصد إن الجهاديين نقلوا ليل الأحد من المحافظة الحدودية مع العراق ووصلوا فجر الإثنين إلى إدلب. وقال المرصد إنّ «قوات النظام والقوات الإيرانية عمدتا لنقل أكثر من 400 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، مساء الأحد (…) من منطقة البوكمال» القريبة من الحدود مع العراق. وأضاف إنّ «عملية النقل جرت خلال الـ 24 ساعة الفائتة من بادية منطقة البوكمال إلى الريف الشرقي لمحافظة إدلب، حيث نقلوا إلى مناطق قريبة من سيطرة فصائل +جهادية+ عاملة في محافظة إدلب، ووصلوا فجر اليوم الاثنين».
وأوضح المرصد أنّه «لم يُعلم إلى الآن ما إذا كان العناصر الأربعمئة قد تمكّنوا من الدخول إلى ريف إدلب الشرقي الذي يشهد نشاطاً لخلايا التنظيم» الجهادي.
ومحافظة إدلب هي آخر معقل رئيسي للفصائل المعارضة والجهادية ويسعى النظام السوري الى استعادة السيطرة عليها.
وكانت موسكو وأنقرة اتفقتا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب على الخط الفاصل بين قوات النظام والفصائل المعارضة، لتجنيب المنطقة هجوما عسكريا تعدّ له قوات النظام منذ أسابيع وتتخوّف الأمم المتحدة من ان يؤدي الى «كارثة إنسانية».
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) على غالبية محافظة إدلب، وتتواجد فصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشام في المناطق الأخرى