غوتيريش‭: ‬العالم‭ ‬غاضب لعجزنا‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن

الامم المتحدة – الزمان
افتتح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الثلاثاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين. وقال في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم أن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول «عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة”.وقال «هناك غضب من عدم قدرتنا على إنهاء الحروب في سوريا واليمن ومناطق أخرى».
وأكد في كلمته في الاجتماع الذي تشارك فيه 193 دولة قبيل كلمة سيلقيها الرئيس الاميركي دونالد ترامب «اليوم النظام العالمي يزداد فوضى، وعلاقات القوة أصبحت أقل وضوحا .. والقيم العالمية تتعرض للاندثار، والمبادئ الديموقراطية محاصرة». ولم يستهدف غوتيريش بانتقاداته أي دولة تحديدا لكن هناك مخاوف بين الدبلوماسيين في الأمم المتحدة بأن العالم يتعرض للتقسيم إلى مناطق نفوذ والعودة إلى الخصومات بين القوى العظمى.
وقال غوتيريش «اليوم ومع تغير ميزان القوى فإن خطر المواجهة قد يتزايد». وأضاف أن أجندة حقوق الإنسان تتراجع «والسلطوية تتزايد». وحث غوتيريش قادة العالم على تجديد التزامهم بالنظام العالمي المستند إلى القوانين، بحيث تكون الأمم المتحدة في صلبه لمواجهة «التهديدات الوجودية الهائلة على الناس والكوكب». وأكد «لا يوجد سبيل مستقبلي سوى العمل الجماعي المنطقي من أجل المصلحة الجماعية». وأدرج غوتيريش قائمة بالمشاكل التي يواجهها العالم وأقر بأن جهود السلام تفشل وأن احترام الأعراف الدولية يتلاشى.
وأشار إلى أن «الروهينغا لا زالوا منفيين ويعانون من الصدمة والبؤس ولا زالوا يتطلعون إلى السلامة والعدالة».