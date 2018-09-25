غوتيريش‭: ‬العالم‭ ‬غاضب لعجزنا‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن

الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬الزمان‭ ‬

افتتح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بتحذير‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬الفوضى‭ ‬وسط‭ ‬تهديدات‭ ‬بانهيار‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬المستند‭ ‬إلى‭ ‬القوانين‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لأكبر‭ ‬تجمع‭ ‬للقادة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬القوانين‭ ‬وبين‭ ‬الدول‭ ‬‮«‬عند‭ ‬حافة‭ ‬الانهيار،‭ ‬وأن‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة”‭.‬وقال‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬غضب‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬193‭ ‬دولة‭ ‬قبيل‭ ‬كلمة‭ ‬سيلقيها‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬يزداد‭ ‬فوضى،‭ ‬وعلاقات‭ ‬القوة‭ ‬أصبحت‭ ‬أقل‭ ‬وضوحا‭ .. ‬والقيم‭ ‬العالمية‭ ‬تتعرض‭ ‬للاندثار،‭ ‬والمبادئ‭ ‬الديموقراطية‭ ‬محاصرة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يستهدف‭ ‬غوتيريش‭ ‬بانتقاداته‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬تحديدا‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬بين‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬العالم‭ ‬يتعرض‭ ‬للتقسيم‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬نفوذ‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬الخصومات‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬العظمى‭.‬

وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬ومع‭ ‬تغير‭ ‬ميزان‭ ‬القوى‭ ‬فإن‭ ‬خطر‭ ‬المواجهة‭ ‬قد‭ ‬يتزايد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أجندة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تتراجع‭ ‬‮«‬والسلطوية‭ ‬تتزايد‮»‬‭. ‬وحث‭ ‬غوتيريش‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬التزامهم‭ ‬بالنظام‭ ‬العالمي‭ ‬المستند‭ ‬إلى‭ ‬القوانين،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬صلبه‭ ‬لمواجهة‭ ‬‮«‬التهديدات‭ ‬الوجودية‭ ‬الهائلة‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬والكوكب‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سبيل‭ ‬مستقبلي‭ ‬سوى‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬المنطقي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المصلحة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬وأدرج‭ ‬غوتيريش‭ ‬قائمة‭ ‬بالمشاكل‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬وأقر‭ ‬بأن‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬تفشل‭ ‬وأن‭ ‬احترام‭ ‬الأعراف‭ ‬الدولية‭ ‬يتلاشى‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الروهينغا‭ ‬لا‭ ‬زالوا‭ ‬منفيين‭ ‬ويعانون‭ ‬من‭ ‬الصدمة‭ ‬والبؤس‭ ‬ولا‭ ‬زالوا‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬السلامة‭ ‬والعدالة‮»‬‭. ‬