هدم‭ ‬الأضرحة‭ ‬يشعل‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الصوفية‭ ‬والسلفية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
فجرت قضية هدم الاضرحة فى عدد من المحافظات المصرية المواجهة بين السلفيين والصوفية، وكشفت مصادر صوفية انه منذ ثورة 25 يناير قام السلفيون بهدم عدد من الاضرحة لاقطاب صوفية، واضافت المصادر ان هناك مخططا سلفياً للتخلص من الاضرحة بغلقها فى كثير من المدن والقرى، وطالب عبد الرؤوف النادي القيادي الصوفي وزارة الاوقاف بالتحقيق فى تلك الوقائع واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الاضرحة الصوفية من المخطط السلفى . واتهم د/ سيد مندور نائب الطريقه السمائية ان اعداء الصوفية من المتشددين استغلوا غياب دور المشيخة العامة للطرق الصوفية وتعدوا على اضرحة ال البيت والصالحين فى اماكن كثيرة من البلاد واتهم مندور المجلس الاعلى للطرق الصوفيه بالتقاعس عن اتخاذ اجراءات كافية لمنع هذه التعديات .
فى السياق ذاته اعتبر الشيخ علاء ابو العزائم عضو المجلس الاعلى للطرق الصوفيه ان فوز د/ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية برئاسة ائتلاف دعم مصر خطوة جيدة على طريق اعادة الصوفيه لمكانتهم الطبيعيه فى المجتمع المصرى واكد ابو العزايم فى تصريحات خاصه ان الصوفيه يمتلكون من القدرات السياسية والتنظيمية ما يجعلهم قادرين على القيام بدورهم على الساحة السياسية ومواجهة الاخوان والسلفيين بالفكر وليس بالعنف وان يكونو بديلا سياسيا لهم ، فيما كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان ان هناك توجه حكومياً لدعم الصوفية فى المرحلة القادمة فى اطار سعى الدولهة لمحاربة الفكر المتطرف خاصة بعد تراجع الدعم السعودى للحركه السلفية فى اطار سياسة ولى العهد السعودى بمحاربة الفكر المتطرف.