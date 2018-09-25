هدم‭ ‬الأضرحة‭ ‬يشعل‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الصوفية‭ ‬والسلفية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

فجرت‭ ‬قضية‭ ‬هدم‭ ‬الاضرحة‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحافظات‭ ‬المصرية‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬السلفيين‭ ‬والصوفية،‭ ‬وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬صوفية‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬قام‭ ‬السلفيون‭ ‬بهدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاضرحة‭ ‬لاقطاب‭ ‬صوفية،‭ ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مخططا‭ ‬سلفياً‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الاضرحة‭ ‬بغلقها‭ ‬فى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬والقرى،‭ ‬وطالب‭ ‬عبد‭ ‬الرؤوف‭ ‬النادي‭ ‬القيادي‭ ‬الصوفي‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬بالتحقيق‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الوقائع‭ ‬واتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بحماية‭ ‬الاضرحة‭ ‬الصوفية‭ ‬من‭ ‬المخطط‭ ‬السلفى‭ . ‬واتهم‭ ‬د‭/ ‬سيد‭ ‬مندور‭ ‬نائب‭ ‬الطريقه‭ ‬السمائية‭ ‬ان‭ ‬اعداء‭ ‬الصوفية‭ ‬من‭ ‬المتشددين‭ ‬استغلوا‭ ‬غياب‭ ‬دور‭ ‬المشيخة‭ ‬العامة‭ ‬للطرق‭ ‬الصوفية‭ ‬وتعدوا‭ ‬على‭ ‬اضرحة‭ ‬ال‭ ‬البيت‭ ‬والصالحين‭ ‬فى‭ ‬اماكن‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬واتهم‭ ‬مندور‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للطرق‭ ‬الصوفيه‭ ‬بالتقاعس‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬كافية‭ ‬لمنع‭ ‬هذه‭ ‬التعديات‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اعتبر‭ ‬الشيخ‭ ‬علاء‭ ‬ابو‭ ‬العزائم‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للطرق‭ ‬الصوفيه‭ ‬ان‭ ‬فوز‭ ‬د‭/ ‬عبد‭ ‬الهادى‭ ‬القصبى‭ ‬شيخ‭ ‬مشايخ‭ ‬الطرق‭ ‬الصوفية‭ ‬برئاسة‭ ‬ائتلاف‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬خطوة‭ ‬جيدة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬اعادة‭ ‬الصوفيه‭ ‬لمكانتهم‭ ‬الطبيعيه‭ ‬فى‭ ‬المجتمع‭ ‬المصرى‭ ‬واكد‭ ‬ابو‭ ‬العزايم‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬الصوفيه‭ ‬يمتلكون‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬السياسية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬ما‭ ‬يجعلهم‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بدورهم‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬ومواجهة‭ ‬الاخوان‭ ‬والسلفيين‭ ‬بالفكر‭ ‬وليس‭ ‬بالعنف‭ ‬وان‭ ‬يكونو‭ ‬بديلا‭ ‬سياسيا‭ ‬لهم‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬توجه‭ ‬حكومياً‭ ‬لدعم‭ ‬الصوفية‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬سعى‭ ‬الدولهة‭ ‬لمحاربة‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬الدعم‭ ‬السعودى‭ ‬للحركه‭ ‬السلفية‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬سياسة‭ ‬ولى‭ ‬العهد‭ ‬السعودى‭ ‬بمحاربة‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭.‬