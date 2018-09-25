مجلس الوزراء يوافق على الدور الثالث للصفوف المنتهية

التربية تعلن ضوابط جديدة لنقل الهيئات التدريسية

بغداد – صباح الخالدي

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، امس برئاسة حيدر العبادي على السماح للطلبة باداء امتحانات الدور الثالث.وقال بيان لوزارة التربية، ان (مجلس الوزراء وافق على طلب التربية للدور الثالث مراعاة لظروف ابنائنا الطلبة في جميع المحافظات). وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي مؤنس الغانمي كشف عن جمع تواقيع لاجراء امتحانات دور ثالث، موضحا انه سيتم مفاتحة وزارة التربية بشأن ذلك.وقال الغانمي في تصريح انه (تم جمع تواقيع تجاوزت الـ 70 نائبا، لاتخاذ قرار من البرلمان بمفاتحة الوزارة لاجراء دور ثالث للصفوف المنتهية)، واضاف ان (القرار يأتي بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها الطلبة واعتماد نفس الاليات للسنوات السابقة التي اقيم بها دور ثالث). وطالب عضو لجنة التربية السابق رياض غالي الوزارة بمنح دور ثالث للراسبين بالدور الثاني. وقال في بيان ان (هذه الفرصة تاتي لضمان عدم ضياع عام كامل من مسيرة الطلبة الدراسية)، واضاف ان (على الوزارة منح الراسبين بدرس او اثنين في المراحل المنتهية المتوسطة والاعدادية فرصة دور ثالث، كما منحت قبلهم لطلبة الغش الجماعي)، واوضح غالي ( نعتقد انهم اكثر استحقاقا من طلبة الغش الجماعي كونهم درسوا لكن ظروف مختلفة حالت دون توفقهم بالدورين الاول والثاني)، مشددا على (اهمية ان تكون الوزارة الراعي والمهتم بمعاناة الطلبة اكثر من غيرها، وان تمنح الطلبة تلك الفرصة لضمان عدم ضياع عام كامل من حياتهم).ويذكر ان الوزارة منحت دورا ثالثا خلال السنوات الماضية بسبب الاوضاع الامنية التي تشهدها بعض المحافظات. واعلنت الوزارة نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي بجميع فروعه للعام الدراسي 2017-2018 للمحافظات كافة. وناشد عدد من الطلبة عبر (الزمان) امس (الوزارة بالدور الثالث نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد واوضاع الوزارة والمشاكل التي حدثت فيها اثناء امتحانات الدور الاول التي اثرت سلباً على الطالب). وقال امير علي النداوي من المرحلة الاعدادية (ندعو الوزارة الى اجراء دور ثالث ومن اجل اخوتنا اهل البصرة الذين الكثير منهم لم يستطع الامتحانات بشكل صحيح بسبب الاوضاع الي شهدتها البصرة خلال فترة الامتحانات). فيما قالت شذى سعد من المرحلة المتوسطة أن(الوزارة سبق ان منحت في السنوات السابقة فرص الدور الثالث اليس من حقنا من الجانب الانساني ان تسمح الوزارة لنا بالدور الثالث وهي فرصة لابد من الاستفادة منها). ومن جانب اخر أعلنت الوزارة عن وضع ضوابط جديدة لنقل الهيئات التعليمية والتدريسية بين المديريات في عدد من المحافظات.وقال بيان للوزارة امس ان (المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي حددت مجموعة من التعليمات لنقل الهيئات التعليمية والتدريسية التابعة لمديريات التربية في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك)، وأضاف ان (من بين المحددات والضوابط الجديدة لطلب النقل بين المديريات الواردة في البيان هو الزواج بعد الاحداث او انتقال عمل الزوج بدائرة رسمية او من لديه طلاب في الكليات في المحافظة المراد النقل اليها او حدوث حالة طلاق) .