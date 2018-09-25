البرلمان يحرج الأكراد ويحدد موعداً نهائّياً لإنتخاب الرئيس ومحلل لـ (الزمان) : حسم المنصب بالتوافق ونستبعد عودة إدارتين للإقليم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

استبعد المحل السياسي هاشم الهاشمي وصول الخلاف بين الاكراد بشأن منصب رئيس الجمهورية الى العودة لادارتين في اقليم كردستان ، مشيرا الى ان المنصب سيشهد تنافسا كبيرا بين المرشحين فؤاد حسين وبرهم صالح . فيما حدد البرلمان الثلاثاء المقبل موعدا نهائيا لانتخاب الرئيس في خطوة وصفها البعض بالمحرجة للبيت الكردي. وقال الهاشمي لـ(الزمان) امس (استبعد ان يصل الخلاف بشأن المنصب الى العودة لادارتين للاقليم ولاسيما ان كلا الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين سيتجاوزان الازمة الحالية لان كلاهما يدرك انه لاغنى عن الاخر)، واضاف ان (التنافس على المنصب سيكون بين حسين وصالح والميول بحسب المؤشرات ستكون قريبة من صالح). بدوره اكد النائب عن الحزب الديمقراطي بشار الكيكي العمل بجد للحصول على منصب الرئاسة.وقال الكيكي في تصريح امس ان (حزبه سبق وان ابلغ الاتحاد الوطني برغبته بتولي المنصب لهذه الدورة قبل ان يعلن عن ترشيح صالح)، وتابع ان (المنصب هو من حصة المكون الكردي وليس حكرا على حزب محدد والدليل على ذلك هو وجود عدد كبير من المرشحين من خارج الحزبين الرئيسين بالاقليم). وحمل النائب عن كتلة تغيير كاوة محمد الحزبين مسؤولية شق الصف الكردي. وقال في بيان امس إن (المنصب من استحقاق الاكراد وهو جزء مهم من السلطة التنفيذية يشغله شخص كفوء ونزيه وذو رؤية وطنية بحيث يكون خيمة لكل العراقيين وحريصا على تطبيق جميع بنود الدستور وخاصة المواد التي تتعلق بتحقيق الشراكة بين المكونات)،معربا عن أسفه (لتعامل الحزبين مع هذا المنصب السيادي من منطلقات حزبية بحتة)، مؤكدا ان (الحزبين يرونه عاملاً لتقوية نفوذهما الحزبي والشخصي على حساب مصالح الشعب) على حد تعبيره . وأشار محمد إلى أن (هذا الاستحقاق كان من المفترض أن يوحد صف الأحزاب الكردستانية ويدفعها للاتفاق على شخصية كفوءة ونزيهة بعيدا عن المحاصصة الحزبية)، متهما (الحزبين بالاستقتال). ودعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم الى الالتزام بتوقيتات انتخاب رئيس الجمهورية.وذكر بيان لمكتبه ان (الحكيم بحث مع السفير الياباني الجديد لدى العراق ناوفومي هاشيموتومستجداتُ الأوضاعِ السياسية في العراقِ والمنطقة والعلاقاتُ بين البلدين واستكمال الاستحقاقات الدستورية وملفُ تشكيل الحكومة)، وجدد الحكيم (التأكيدَ على الالتزام بالتوقيتات الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة)، مشيرا إلى (ضرورةِ العمل على تعزيزِ العلاقات بين البلدين والاستفادةِ من خبراتِ الشركات اليابانية في إعمارِ وبناءِ العراق). وحدد البرلمان موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الجمهورية . وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال جلسة امس ان (اخر موعد لانتخاب الرئيس سيكون الثلاثاء المقبل)، مبينا ان (الجلسة المقبلة ستشهد ايضا اختيار مقرري مجلس النواب). ومن المتوقع ان يغادر الحلبوسي على رأس وفد نيابي الى الكويت في زيارة رسمية يبحث خلالها التعاون البرلماني المشترك وملف محافظة البصرة. وصوت البرلمان في جلسته على اعتماد النظام الداخلي بوضعه الحالي.

وقال مصدر في تصريح امس ان (المجلس صوت على اعتماد النظام الداخلي بوضعه الحالي)، واشار الى ان (المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لإجراء التعديلات اللازمة بشأن هذا النظام خلال مدة 15 يوما)، واوضح المصدر ان (الجلسة شهدت تضييف ثلاثة وزراء فضلا عن حضور المحافظ اسعد العيداني ورئيس المجلس لمناقشة ازمة المحافظة)، لافتا الى انه (تقرر تشكيل لجنة بشأن المحافظة لاستلام المقترحاتوالتصويت عليها في جلسة غد الخميس). ودعا الكعبي الى حلول عملية وسريعة لإنهاء ازمة البصرة مع ضرورة ادارة الملف التفاوضي بشأن المياه مع الجانب التركي بشكل مهني.ونقل بيان عن الكعبي خلال لقائه بوزير الموارد المائية حسن الجنابي قوله (يجب اتخاذ معالجات سريعة وعملية لإنهاء ازمة المحافظة بشان شح المياه)، مشددا على (اهمية احترام المطالب المشروعة للمتظاهرين وطمأنتهم باتخاذ الطرق الكفيلة بانهاء معاناتهم التي استمرت لسنوات)، وطالب (الجنابي باستمرار تواجده مع المختصين في المحافظة لحين انتهاء الازمة نهائيا وتوحيد الجهود التنفيذية في سبيل ذلك).