حقوق الإنسان: إرتفاع إصابات التسمم بالمياه في البصرة إلى 95 ألفاً

بغداد – الزمان

أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق عن إستمرار تسجيل حالات الإصابة بالتسمم بالمياه في محافظة البصرة جراء إرتفاع نسبة الملوحة فيها، فيما كشف وزير الموارد المائية حسن الجنابي عن إن وضع شط العرب بدأ بالتدهور منذ 40 عاماً وليس الآن، موضحاً أن أحد أسباب تلوث شط العرب هو وجود أكثر من 300 قطعة غارقة. وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان امس ان (حالات الإصابة بالتسمم بالمياه في محافظة البصرة مستمرة جراء إرتفاع نسبة الملوحة فيها)، واضاف ان (إرتفاع نسب الملوحة في مياه الشرب في المحافظة لازال عاملاً رئيساً لاستمرار تسمم المواطنين، مع عدم وجود الحلول الحقيقية لحل مشكلة المياه الى الان).وكانت المفوضية قد أعلنت مؤخراً ارتفاع عدد الاصابات بتسمم المياه في المحافظة الى أكثر من 60 ألف حالة. وقال الجنابي في تصريح امس إن (وضع شط العرب بدأ بالتدهور منذ 40 عاماً وليس الآن، موضحاً أن أحد أسباب تلوث شط العرب هو وجود أكثر من 300 قطعة غارقة)، واضاف إن (وضعية شط العرب بدأت تتدهور منذ 40 عاماً وليس الان وذلك بسبب قلة المياه العذبة الواصلة اليه وان الشط يتغذى الآن من نهر دجلة فقط)، وأوضح الجنابي ان (في شط العرب يوجد حالياً أكثر من 300 قطعة غارقة، وهي أحد أسباب التلوث بالإضافة إلى المقذوفات والمرميات من قبل أهالي المدينة في النهر)، واوضح الجنابي ان (ازمة المياه في محافظة خطيرة)، مشيرا الى انه (طرح الموضوع على رئيس الوزراء حيدر العبادي عندما علم ان تركيا اكملت بناء سد اليسو)، وتابع انه (منذ اواسط 2017 توفرت لدينا معلومات عن الازمة والشح وطرحت الموضوع على العبادي عندما علمنا ان تركيا اكملت بناء سد اليسو). واضاف الجنابي (اننا كررنا كوزارة تحذيراتنا من سنة شحيحة، وقدمنا خططا لمواجهة الشح، واول توصياتنا وخططنا كانت تعزيز الامن المائي وخاصة البدعة)، واوضح ان (في عام 2011 قامت الوزارة بتأمين الخزين المائي في البصرة من خلال انشاء احواض اضافية اضافة للاحواض الاصلية)، مشيرا الى أن (قضية البصرة خطيرة ونحن متعاطفون معها، كما أنه لاتوجد قناة في العالم مفتوحة لنقل المياه كقناة البدعة)، وتابع (لدينا شحتان في هذه الفترة شح مائية وشح مالية، اضافة الى أن الكلفة المالية لصيانة البدعة تزداد يوماً بعد آخر وذلك لانتهاء عمرها الافتراضي)، موضحا (اننا تمكنا من زيادة حصة البصرة الى 75 مترا مكعبا بعد ان كانت قرابة 50 ولكن في بعض الاوقات لانتمكن من توفير الـ 75 كاملة وذلك بسبب التجاوزات وغيرها).