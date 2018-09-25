النفط يحقق إيرادات إضافية من زيادة تصدير الخام في آب

خبير لـ (الزمان) : إدارة القطاع بشكل ميسّر يسهم بإرتفاع الإنتاج ويحدّ من السرقات

بغداد – قصي منذر

ايد الخبير النفطي بيوار خنس خطوة رفع الصادرات النفطية بالتدريج من اجل تحسين واقع الانتاج عبر تطوير الحقول النفطية، مشددا على ضرورة الحد من السرقات التي تتعرض لها بعض منافذ الانابيب النفطية. وقال خنس لـ (الزمان) امس ان (رفع تصدير النفط تدريجيا يعد ايجابيا وخطوة نحو ادارة القطاع بشكل جيد ما يسهم في تحقيق ايرادات مالية للبلاد وتطوير الابار والحقول النفطية بالاضافة الحد من السرقات التي تتعرض لها يوميا انابيب النفط في بعض المحافظات بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة)، داعيا البرلمان الى (القيام بواجبه ومتابعة كل الجهات المعنية بأدارة قطاع النفط لتحقيق ايرادات افضل من التي اعلن عنها)، وبشأن قرار اوبك بعدم زيادة الانتاج اكد خنس ان (بقاء الاتفاق الماضي بين اعضاء المنظمة ورفض اي زيادة في الانتاج حقق بشكل مباشر ارتفاعا في الاسعار). واعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي ، مشيرة الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان امس ان (مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام الشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق شهدت ارتفاعاً من حيث الكميات المصدرة والإيرادات المالية المتحققة مقارنة بالمدة الماضية حيث بلغت 111 مليونا و61 الف برميل بإيرادات بلغت 7 مليارات و 735 مليونا و 548 الف دولار)، مشيرا الى ان (الاحصائية التي اعلنت عنها شركة سومو لم تسجل الصادرات من حقول محافظة كركوك)، واوضح جهاد ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 69 دولاراً)، مبينا ان (الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ محافظة البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج). ويصدر العراق النفط الخام حاليا من الموانى الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات الشمالية نتيجة عدم التزام اقليم كردستان بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية. ورد مدير المنتجات النفطية في محافظة ديالى حيدر العامري عن الانباء التي تحدثت بوجود حالات تهريب في المنتجات النفطية. وذكر العامري في تصريح امس ان (جميع المحطات تعمل بانسيابية عالية ووفق المعايير والضوابط المعمول بها حسب توجيهات الوزارة)، لافتا الى ان (النفط يوزع بصورة صحيحة والملاكات تعمل على اتم وجه)، واضاف (الملاكات التابعة للمديرية تمكنت من تأهيل عشرات المحطات في المناطق المحررة فضلا عن انجاز مديرية النفط الحديثة وتأهيل محطة وقود بعقوبة القديمة إلى محطة نموذجية إضافة الشاشات التي تعلن أنباء نشاطات الوزارة والخط الساخن)، وتابع العامري ان (الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام عن حالات تهريب للنفط غير دقيقة وابوابنا مفتوحة للجميع من أصحاب القرار لتشخيص الخلل وإن كان هناك تهريب ، فمن خارج المحافظة وهذا من واجب شرطة النفط)، مؤكدا (ضبط حالات للتهريب ويتم مصادرة كمياتها).