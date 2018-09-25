الدايني 80 بالمئة من القرى المحررة تحت خط الفقر

التميمي يعلن عزمه رفع دعوى ضد وزير الزراعة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلن النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي ، عن عزمه رفع دعوى لدى نزاهة ديالى ضد وزير الزراعة فلاح حسن زيدان بسبب إحالة 30 دونماً بالمحافظة للبيع إلى متعهد خلافاً للضوابط وبطرق مشبوهة من قبل مكتب الوزير.

وقال التميمي لــ (الزمان) امس إن (هناك أرضاً زراعية بمحافظة ديالى تصل مساحتها إلى أكثر من 30 دونماً وهي تمثل منطقة استراتيجية بالمحافظة، تم إحالتها للبيع إلى شخص متعهد بطرق مشبوهة من قبل مكتب وزير الزراعة مقابل مبالغ مالية رغم أنه لا تنطبق عليه المواصفات والشروط) . وأضاف التميمي ، أن (المعلومات التي لدينا أن هذا الشخص يعتزم تجريد الأرض وتقطيعها إلى قطع سكنية رغم موقعها الاستراتيجي المهم كمشروع دواجن). واكد عضو مجلس النواب ، أن (إحالة الأرض لهذا الشخص من قبل الوزير خلاف الضوابط يمثل فساداً وسنعمل على رفع دعوى لدى هيئة النزاهة بالمحافظة ضد وزير الزراعة لاستغلال مكتبه الوظيفة الرسمية لهدر أموال الدولة والتلاعب بالعقارات بطرق غير قانونية) . ومن جانب آخر أكد عضو مجلس محافظة ديالى، عامر الكيلاني ، أن العطش المزمن يهدد الحياة في نحو 40 قرية بالمحافظة، فيما كشف عن الأسباب. وقال الكيلاني، لـ (الزمان) ، إن (نحو 40 قرية جنوب قضاء بلدروز تعاني بين الحين والآخر من بروز أزمة مياه حادة نتيجة للتجاوزات على نهري الروز ومندلي المغذيين لها من جهة، وعدم إستقرار التيار الكهربائي من جهة أخرى) .

وأضاف الكيلاني ، أن (بروز أزمة المياه بين فترة وأخرى خاصة خلال فصل الصيف في القرى المذكورة، أمر له آثار خطيرة على الأهالي والواقع الزراعي، بل يهدد الحياة بشكل عام لكافة الكائنات الحية هناك من المواطنين الذين لا يجدون حتى مياه للشرب في بعض الأحيان كذلك المساحات الزراعية المواشي) .

حلول جذرية

وطالب الكيلاني بـ (ضرورة إيجاد حلول جذرية تنهي العطش المزمن الذي تعاني منه قرى جنوب بلدروز، من خلال رفع التجاوزات على الأنهر الرئيسية واعتماد خطط إروائية حديثة لإيصال المياه الكافية اليها) .

ومن جانبه أعلن عضو مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي ، استحصال الموافقة على انشاء اول معلب كروي “نموذجي” في أكبر ناحية محررة بالمحافظة وقال الكروي لـ (الزمان)، انه (تم استحصال الموافقات الرسمية على انشاء اول ملعب رياضي نموذجي لسباعي الكرة في مركز ناحية جلولاء لاستقطاب الفرق الشعبية وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية) . واضاف الكروي، ان (الملعب والذي تزيد كلفت انشاءه عن 50 مليون دينار، سيوفر نافذة للفرق الشعبية لأكثر من 6 احياء سكنية كبيرة في جلولاء) . وبين عضو مجلس محافظة ديالى، ان (الملعب يأتي في إطار اهمية الرياضة باعتبارها رسالة سلام ومحبة) ، لافتا الى ان (جلولاء تحتاج الى ملاعب كروية اخرى لكثافة الفرقة الشعبية فيها والمرحلة القادمة سيتم الدفع باتجاه بناء ملاعب اخرى) .

فيما كشف رئيس مجلس ناحية العظيم في ديالى محمد ضيفان العبيدي، عن كارثة تربوية داخل الناحية تهدد بانهيار التعليم، داعيا وزارة التربية للتدخل العاجل.

وقال العبيدي لـ (الزمان)، ان (ثمان مدارس في ناحية العظيم تستقبل العام الدراسي الذي سينطلق مع نهاية شهر ايلول الجاري، وكادر كل منها لا يتعدى وجود مدير مع مدرس فقط في مشهد مؤلم يظهر حجم الكارثة التي تهدد التعليم في الناحية) . واضاف العبيدي، ان (كل مدرسة تضم من 250 الى 700 طالب) ، متسائلا (كيف ستكون الدراسة والمدارس خالية بشكل شبه كلي من الكادر التعليمي) .

ولفت العبيدي ، الى ان (مستقبل الطلاب مجهول في ظل هذه الاوضاع) ، مشيرا الى (ضرورة تبني خطة عمل تسهم في انقاذ مدارس العظيم من خلال تعيين المحاضرين والخريجين لانقاذ الموقف) ، مطالبا ، وزارة التربية، بـ (التدخل العاجل للحفاظ على التعليم من الانهيار في ناحية مرت بظروف عصيبة جدا بالسنوات الاخيرة) .

وذكر العبيدي ايضا ، إن (اطفال مخيم البو حنيحن للنازحين في اطراف ناحية العظيم والبالغ عددهم 250 طفلا بدون تعليم لثلاث سنوات متتالية رغم استحصال الموافقات الاصولية لافتتاح مدرسة ابتدائية في المخيم لاستقطاب الطلبة) . واضاف العبيدي ، أن (ما يحصل لأطفال مخيم البو حنيحن مأساة انسانية مضاعفة كونهم في وضع ماسأوي، وسيخسرون مستقبلهم وتعم الامية بصفوفهم) ، داعيا (الجهات الرسمية الى ضرورة التكاتف لدعم مخيم البو حنيحن وانشاء مدرسة تسهم في اعطاء امل للأطفال).

واعلنت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب ناهدة الدايني ، ان 80 بالمئة من القرى المحررة في المحافظة تحت خط الفقر، مبينة أن برامج المنظمات الدولية في دعم تلك المناطق موجود على الورق فقط .

وقالت الدايني لــ (الزمان) امس ان (هناك الاف العوائل في وضع انساني مأساوي في المناطق المحررة بمحافظة ديالى، بسبب البطالة وعدم قدرة ابناءها من تأمين فرصة عمل نتيجة اسباب متعددة منها الضغط الامني خاصة في المناطق الزراعية).

واضافت الدايني ، ان (80 % من القرى المحررة في ديالى تحت خط الفقر) ، مبينة أن (برامج المنظمات الدولية في دعم المناطق المحررة موجود على الورق فقط لكن الحقيقة بان اغلب تلك البرامج نقلت الى امكان اخرى بسبب التأثيرات السياسية والقوى المتنفذة) .

تداعيات سلبية

واكدت عضو مجلس النواب ان (القرى والمناطق المحررة في ديالى تعاني من شغف الحياة وهناك اهمال حكومي واضح لها)، لافتة الى أن (بقاء الامور على هذا الحال سيؤدي الى تداعيات سلبية على مناطق واسعة كانت) .

وأعلنت مديرية البيئة في محافظة ديالى، إغلاق 6 مصانع لمواد البناء والكونكريت بأطراف مدينة بعقوبة . وقال مدير البيئة عبد الله الشمري لــ (الزمان)، إنه (تم إغلاق 6 مصانع لمواد البناء وتحديدا البلوك ، كذلك لصنع مادة الكونكريت بأطراف مدينة بعقوبة، نتيجة عدم إمتلاكها موافقات بيئة و قربها من المناطق السكنية وهو أمر مخالف للقانون).

وأضاف الشمري، أن (هناك حملات مستمرة لإغلاق المعامل والمصانع القريبة من الأحياء السكنية المخالفة للشروط البيئة كون بقائها وإنتشــــــار مخــــــلفاتها تلـــــحق أضرارا بسلامة المواطنين).