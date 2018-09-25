الإتحادية ترد طعناً بقانون الأحوال الشخصية

وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون إصلاح النزلاء

بغداد – صباح الخالدي

اعلنت وزارة العدل عن اكمال اجراءات اللجنة المكلفة باعداد تعليمات القانون رقم 14 لسنة 2018 الخاص باصلاح النزلاء والمودعين وحصول مصادقة وزير العدل عليها.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه التعليمات تضمنت مخصصات بدل الاطعام الخاصة بالحراس الاصلاحيين بعد احتسابها مقارنة بمنتسبي وزارة الداخلية،وسيتم احتساب المخصصات من تاريخ نشر القانون ودخوله حيز النفاذ.

على صعيد اخر اقامت المفوضية العليا لحقوق الانسان دورة تدريبية تخصصية لتعزيز مهارات فرق الرصد من كوادر مكاتب المفوضية في المحافظات والخاصة بملف مناهضة التعذيب وسوء المعاملة وبرعاية رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان عقيل الموسوي.

وافتتح هيمن باجلان مسؤول ملف مناهضة التعذيب وسوء المعاملة الدورة التدريبية بالوقوف حدادً على ارواح شهداء العراق مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لرصد انتهاكات حقوق الانسان في السجون ومراكز الاحتجاز من خلال الزيارات الميدانية لفرق الرصد في المحافظات والعمل بحرص ودقة عالية في رصد هذه الانتهاكات بعيداً عن التحيز والانتماء السياسي. خصوصاً بعد ان صادق العراق على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2011 واصبح ملزماً بتطبيق بنودها كون جريمة التعذيب جريمة لا انسانية.

مناهضة تعذيب

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدورة التدريبية شهدت زيارة الموسوي الذي اثنى بدوره على الجهود المبذولة من قبل فريق ملف مناهضة التعذيب وسوء المعاملة ،مضيفاً على اهمية دور فرق الرصد الخاصة بزيارة السجون في توثيق وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان ورصد كافة الانتهاكات وفق قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 والذي يخول فرق الرصد التابعة للمفوضية بزيارة مراكز الاحتجاز والسجون دون اذن مسبق.

كما واستعرض المحاضرون كيفية استلام الشكاوى وتوثيقها وإجراء التحقيقات الاولية من خلال تدوين افادة المشتكي من داخل مراكز الاحتجاز والسجون التي ارتكبت بحقهم والتي تعد مخالفة لما نصت علية الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية ورفعها الى المحاكم العراقية.وتضمنت الدورة تدريبات عملية اعتمدت على التجارب المتنوعة بشأن الرصد واستقبال الشكاوى وتوثيق الفاعلين لجريمة التعذيب وفق بروتوكول اسطنبول للتوثيق والتقصي ضمن أطار عمل المفوضية الدؤوب لتدريب ملاكاتها وفق احدث الاساليب العلمية الحديثة للتعامل مع انتهاكات حقوق الانسان في العراق. وردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959. وقال المتحدث الرسمي بأسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت بدعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ بمسوغ أنه غير المصادق عليه وفق دستور عام 1958 المؤقت). واضاف ان (المدعي ذكر بأن احد اعضاء مجلس الســـيادة في عام 1959 لم يوقع على القانون).

مشيرا الى ان (القانون المطعون بعدم دستوريته صدر اتساقاً مع الدستور السابق والدستور الحالي وفق المادة 130 منه التي تنص على بقاء التشريعات النافذة معمــــــولاً بها ما لم تُلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور).واكد الساموك أن (احد اعضاء مجلس السيادة الذي لم يوقع كان اعتراضه على مساواة الارث بين الرجل والمرأة وهو ما جرى تعديله في عام 1963) .وتابع ان (المدعي طعن ايضاً بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 39 من القانون التي تنص على تعويض المرأة المطلقة تعسفاً الا أن المحكمة وجدت أن الشريعة الاسلامية لا تمنع من جبر الضرر اذا كان من احدثه متعســــــفاً في احـــــــداثه وبناء ذلك تقرر رد الدعوى لعدم استنــادها إلى سند من الدستور).