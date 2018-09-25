العيادات الشعبية تزيد السعة السريرية لمستشفى القاسم ببابل

الصحة تنفّذ حملات وقائية في المناطق العشوائية تحوطاً من الكوليرا

بغداد – قصي منذر

نفذت الفرق الصحية الجوالة في دائرة صحة الرصافة حملة توعوية وعلاجية في المناطق العشوائية العالية الخطورة ،فيما اعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية عن زيادة السعة السريرية لمستشفى القاسم في محافظة بابل ،في وقت نجح فريق طبي بمركز ابن البيطار لجراحة القلب من اجراء قسطرة لمريضة تعاني من احتشاء العضلة القلبية الحاد . وقال مدير قطاع الاستقلال التابع للدائرة بارزان اسماعيل في بيان تلقته (الزمان) امس إن (هذه الحملة شملت المناطق العشوائية والنائية العالية الخطورة وتضمنت اللقاح ضد شلل الأطفال للأعمار من هم دون سن الخامسة والقاح الخماسي و لقاح المكورات والسداسي ولقاح الانفلونزا لوجود العديد من المتسربين من سكنة تلك المنطقة)،واضاف ان (الحملة شهدت ايضا القاء محاضرات توعوية وحث المواطنين على مراجعة المركز الصحي لإكمال بقيت الفحوصات فضلا عن كيفية استخدام حبوب التعقيم في المياه المعدنية والمعبأة صحيا للحد من انتشار الامراض الانتقالية كالكوليرا). بدوره ، وجه مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي بدعم الخدمات الطبية والصحية في مدينة الصدر.

ونقل البيان عن الساعدي خلال اجتماع مع مدير قطاع الرعاية الصحية الاولية في المدينة كاظم جوحي قوله ان (الــــــــدائرة تقدم كل انواع الـــــــــدعم من خلال العيادات المتنقلة او الدعم اللوجستي لغرض متابعة المتسربين من اللـــــقاحات).

منوها الى (اهمية ان تكون لدى الادارة البيانات عن القطاع من خلال معرفة اعداد السكان وأعداد المتسربين فضلا عن اهم الامراض الانتقالية وغير الانتقالية والواقع البيئي من اجل متابعتها والحد من انتشار الامراض).

الى ذلك كرم الساعدي مسؤول وحدة الاجهزة الطبية في مستشفى ابن الهيثم للعيون علي عباس لجهوده في صيانة الاجهزة وتوفير اكثر من عشرين مليون دينار . وقال الساعدي ان (هذا الانجاز المتميز هو دليل الارادة القوية والاصرار الحقيقي لما تبذله الكفاءات في شتى المجالات من اجل تقديم الافضل خدمة لابناء بلدنا).

نجاح طبي

وفي الكرخ نجح فريق طبي في مركز ابن البيطــــــــــار لجراحة القلب من اجراء عملــــــــية لمريضة مصابة باحتشاء العــــــضلة القلبية الحاد .

واكد رئيس الفريق الطبي محمد قاسم السوداني ان (المريضة ادخلت للمركز كحالة طارئة حيث كانت تعاني من الام حادة في الصدر و بعد اجراء الفحوصات السريرية و المختبرية و الاشعاعية اتضح انها تعاني من احتشاء في العضلة القلبية الحاد حيث ادخلت بصورة عاجلة الى صالة القسطرة نتيجة وجود مضاعفات ادت الى انسداد الحزمة القلبية و ارتجاف بطيني متكرر).

لافتا الى (اجراء 10 صدمات كهربائية حيث اجريت لها العملية من خلال وضع شبكة و بالون لفتح الانسداد في الـــــشريان التاجي الايمن مع وضع جهاز نابض قلب مؤقت).

وتابع ان (العملية تكللت بالنجاح والمريضة بحالة صحية جيدة). في غضون ذلك قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية زيادة السعة السريرية للجناح الخاص في مستشفى القاسم العام ضمن دائرة صحة بابل.

وقال مدير عام الدائرة شاكر احمد الحاج في بيان تلقته (الزمان) امس انه (استنادا الى بيان صادر من وزارة الصحة والبيئة دائرة التخطيط وتنمية الموارد قررت الدائرة زيادة السعة السريرية لردهة الجناح الخاص في المستشفى).

مؤكدا ان (زيادة الاسرة في ردهات الاجنحة الخاصة يأتي لكثرة اقبال المواطنين على تــــــــلك الردهات لما تقدمه من خدمات طبية وفندقية متميزة تضاهي مايقدم في المستشفيات الاهلية وبأسعار مناسبة).

وتابع الحاج ان (عدد المراجعين للعيادات الطبية بمحافظة النجف خلال شهري اب وتموز من العام الجاري بلغ اكثر من 13 الف مراجع).

مبينا ان (العيادات تقدم مختلف الخدمات لمراجعيها ومنها توزيع ادوية الامراض المزمنة وفق بطاقة دوائية لكل مريض يحدد فيها نوع العلاج وكميته).