كلام في نخب النخبة – منهل الهاشمي

(شوطة).. وباء أصاب الوسط الثقافي والفني والأدبي العراقي هو ما يسمى بمصطلح (النخبة). وبِدءاً نقول بأن هذا المصطلح هو مصطلح طبقي برجوازي مَقيت فهذه المفردة تعني ضمنا تقسيم الناس (لطبقتين) الأولى وهي النخبة والمقصود بهم عِلية القوم وصفوتهم… والثانية هي (ما دونهم) _ لغةً ووصفا _ فهم العامة، السوقة، الدهماء، والغوغاء الجهلة من اراذل الناس بادييّ الرأي.. من سقط المتاع ! وبكل ما تحمله هاتين الطبقتين من تضاد في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وبرأينا المتواضع فالمصطلح الأكثر صواباً هو المثقفون أو المختصون فهي في اعتقادنا تخلو من أي بُعد طبقي أو فوقي جارح يوحي به مدلولها. وفي الواقع ترجع هذه التصنيفات إلى تقسيم النقاد للمدارس الفنية والأدبية لمدرستين أساسيتين وهما : مدرسة الفن للفن.. والثانية الفن للمجتمع، والأولى المعنية بالنخبة، أما الثانية فهي من تتوجه إلى عامة الناس او الشعب، هذا ويُرجِع د.علي الوردي ظاهرة أدباء النخبة وشعرائهم في كتابه (أسطورة الأدب الرفيع) إلى العصر العباسي حيث كان أدباء وشعراء السلطة من بطانة الخليفة وحاشيته المعتاشين على فُتات موائدهم العامرة ينظمون فيهم القصائد.. ويدبجون لهم الخطب العصماء مدحا وتملقا وتزلفا لكي يجزل لهم العطاء الوفير.. والهدايا الثمينة كلما بالغوا تعظيما وتبجيلا لخليفة المسلمين !!. وإن كان للسلاطين وعّاظهم كما يقول الوردي، فلهم أيضا ادبائهم وشعرائهم متوجهين لهم بأدبهم (الرفيع).. عالي المقام.. بما يتناسب ومقامهم.. فلكل مقام مقال، فتكثر فيه الكلمات المتحذلقة والمترفعة فليست غايتهم أن يفهمها عامة الناس من السوقة والدهماء _ في رأيهم _ فهذا آخر همهم، بل المهم أن يفهمها علية القوم وكبرائهم، بعبارة أخرى يعني كان الغرض أو الغاية من ادبهم هو (براغماتي) نفعي مصلحي محض بقصد التكسّب والتربّح.

إرث أدبي

ومن ذلك الإرث الأدبي والفني الفوقي والمترفع انتقلت العدوى (النخبوية) للأسف للبعض من ادبائنا وفنانينا ومثقفينا فتراهم يسكنون برجا عاجيا يفصلهم عن العامة البسطاء.. ولهم عالمهم الخاص.. فهم في وادٍ.. وأولئك في وادٍ آخر، معتكفين في عزلة فكرية ونفسية تحجبهم عنهم بسور عالٍ.. سور بنوه من تكبرهم وغرورهم وإستعلائهم، بل في الواقع حتى في التعامل فيما بينهم يكون هذا الهاجس مسيطرا عليهم وقد غلبتهم الأنانية والنرجسية وتضخم لديهم حب الأنا والذات، فيعملون بمبدأ (أنا.. ومن بعدي الطوفان). ومن السهولة بمكان معرفة هذه (الأعراض ! ) لديهم فإذا ما لقيتهم نظروا إليك من علٍّ.. وصعروا خدودهم.. واشاحوا بوجوههم عنك كشحاً واستنكافا واستكبارا، وإذا حادثتهم تراهم يتحذلقون ويتنطعون ويتصنعون بالكلام.. فيعوجون أفواههم.. ويلوون ألسنتهم ليتكلموا ويكتبوا كلاماً مغرقا بالمصطلحات والمفردات الغرائبية.. العجائبية، السريالية.. والسروالية !.. في (الحداثوية) وما بعدها.. وبعد… بعدها !!. مفردات موغلة بالغموض والإبهام والتعقيد المتعمد والاشتقاقات اللغوية المبتكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان.. أو بطران ! بقصد التفاخر على اساس أنه (يفتهم)، بعضهم مثلاً يكتب بدل (عنده)… (عندياته) وهكذا يسومنا سوء العذاب من اصطلاحات واشتقاقات على غرار هذه يبتكرها من (عندياته)!.

وإنني لأتساءل من هو الأحق والأجدر بالتثقيف والتوعية وتوجيه الرسالة التنويرية.. التثويرية له : الإنسان الواعي المثقف المتنور والمدرك، ام الجاهل والأمي المعدم الذي اضطرته ظروفه الشخصية المادية والاجتماعية لترك التعليم قسراً ؟!… من هو الأحوج لعلاج الطبيب : السليم المعافى الموفور بالصحة والقوة ام السقيم العليل الهزيل المثقل بالأمراض والاوجاع ؟!!… أي (الطبقتين) أحق بالتنوير والمعرفة والثقافة.. الارستقراطيون المترفون من الصفوة والوجهاء والأمراء والكبراء الغارقين في العسل… أم الكادحين المعدمين المهمشين الغارقين في الوحل؟!.

أمِنَ العدل والإنصاف.. والمنطق والإنسانية أن نزيد المثقف الواعي والمدرك وعيا وإدراكا وثقافة.. وندع الجاهل والأمي والمضلَّل يرتع في وحل جهله وضلاله وزيفه حتى هامته… مالكم كيف تحكمون ؟!!. ومما يؤسف له أن هذه العدوى انتقلت بشكل مستشرٍ ملفت في الأوساط الأكاديمية فأضحت رسائلهم وأطاريحهم أشبه بكتب الطلاسم والتعاويذ والاحاجي والألغاز …. وشمس المعارف الكبرى !.

وفي الواقع فإن الغموض والابهام لدى أنصار مبدأ النخبة لم يأتِ اعتباطا وإنما عامداً متعمداً مستندين بذلك للمنطق الارسطي الفلسفي في القياس وكالآتي :

كل من يكتب بما يعصَ على الفهم والإدراك فهو عبقري (مقدمة كبرى)

انا اكتب بما يعصَ على الفهم والإدراك (مقدمة صغرى)

إذاً فأنا عبقري (نتيجة) !!

والطامة الكبرى أن هذا القياس بات معيارا متعارفا عليه في الوسط الثقافي والفني والأدبي : الغموض والتعقيد والإبهام ، فما دمت تكتب موضوعاً يستعصي على القاريء فهمه فهذا دليل على مقدار عبقريتك وثقافتك وسعة اطلاعك وإلا لكنا فهمنا ما تقول !!. والقاعدة في ذلك طردية كلما اوغلت بالغموض والتعقيد ارتفع معها بارومتر عبقريتك وثقافته وموهبتك .. والعكس صحيح تماما !!. جرب أن تكتب موضوعاً توصل به فكرتك للقاريء بكلمات بسيطة واضحة دون اللجوء للتعقيد والغموض فسيقال لك من قبل بعض المحررين في الصحف والمجلات أن موضوعك هذا ركيك ضعيف ويخلو من الرصانة والإحكام ثم أعد كتابته ثانية بأسلوب معقد غامض مستخدماً المصطلحات الغريبة والكلمات (الكبار) إياها ستجده يهشّ لك.. ويبشّ مكبِرا فيك ثقافتك الموسوعية وعلمك الغزير.. الخطير، وحتى لو لم يكن فهم منه شيئا إلا أنه لا يجرؤ على إخبار الكاتب بذلك مخافة إتهامه بالجهل وقلة الثقافة والإدراك !. وقد اوغلوا (الجماعة) بذلك إلى الحد الذي جعل من كتاباتهم الملغزة تثير الاشمئزاز والقرف.. بل الضحك، والحق أقول ففي ايام مراهقتي العمرية والفكرية كنت انبهر بمثل هكذا كتابات أما الآن فأني أكاد استلقي على قفاي ضحكا منها ومن محاولتهم استغفال القاريء المسكين البسيط باستعراضاتهم الثقافية والمصطلحية متباهين بها وكأنهم أتوا بما لم يأتِ به الأولون.. وحتى الآخرون، وفي الحال أميز ما بين الغث والسمين، وما إذا كان هذا الكاتب يعرف ما يقول ويدركه ويعنيه ام أنه مجرد مدعٍ للثقافة والمعرفة و(يصفط) ويحشد مفردات رنانة.. طنانة.. جوفاء بحكم خبرتي وتجربتي. ومن يلجؤون لهكذا كتابات هم في الغالب من محدودي الثقافة أو التعليم فيتعمدون ذلك للتستر والتمترس خلف قناعٍ زائف يحميهم من كشف محدودية ثقافتهم ومعرفتهم وإطلاعهم في حين نجد أن كبار الكتاب وأصحاب الأقلام المتفردة يكتبون بأسلوب ومفردات بسيطة بحيث يفهمها أكبر عدد من القراء فهذه هي غايتهم لا أن يستعرضوا عضلاتهم الثقافية أمام القاريء كهؤلاء ولنا في عالم الاجتماع المعروف (د.علي الوردي) خير مثال.

حرج وارتباك

وفي ذات مرة كان من سوء حظ أحدهم… ومن حسن حظي أني قرأت له موضوعاً على هذه الشاكلة فقلت له بسخرية مبطنة بما معناه : من الواضح أنك قد بقرت علوم الأولين والآخرين بكتابتك هذه.. وأنا رجل على قدر حالي من العلم والثقافة إن لم أكن عديمهما ! فهلاّ أوضحت لي ما كتبت وما تريد قوله مشكوراً.. مأجوراً ؟!. فأصابه الحرج والارتباك لأنه من الواضح لم يكن يدرك ما كتب وأخذ يتحدث بنفس اسلوبه وبكلام لا تعرف أوله من آخره.. ولو كنت باقيا على فهم _ أو بالأصح عدم فهم _ كتابته لأرحت.. وأسترحت !.

وجُلّ الكتاب الكبار والأدباء العباقرة _ إن لم يكن كلهم _ ممن غيروا شعوبا وأمما وأثرّوا بها يكتبون ببساطة ووضوح كما اسلفت لكنها بالطبع ليست البساطة السطحية أو الساذجة بل هي البساطة العميقة .. بساطة السهل الممتنع تكاد لفرط بساطتها أن تعتقد بأنك من الممكن أن تكتب مثلها بل أفضل لكن حالما تحاول تشعر بالعجز والضآلة والصِغر أمامها.. هي ذي العبقرية الحقة.

هل تعلمون أيها الأدباء المترفعون بأن أجمل صورة شعرية استمتع بها تكمن في عيون وضحكات الأطفال ومشاكساتهم البريئة وهم يتوجهون فرادى وزرافات نحو مدارسهم مبتهجين مرتدين زيهم المدرسي وحقائبهم المدرسية فوق ظهورهم وقد انعكست عليهم شمس الصباح فيبدو شعرهم مضفوراً بخيوط الذهب.

فيا أدباء وفناني النخبة تنازلوا.. وانزلوا من برجكم العاجي العالي وتواضعوا قليلاً وكفاكم ترفعا ونرجسية وتكبرا على خلق الله فمن تواضع لله رفعه.. انزلوا الشارع وخالطوا الناس البسطاء.. المهمشين.. المعدمين.. من الفقراء والمساكين.

فتعاليكم على الجمهور هو من خلق الفجوة الهائلة بينكم.

ويا احبتي من بسطاء الناس وفقرائهم ومساكينهم… وكادحيهم… وصعاليكهم… و(حرافيشهم)… يا ملح الأرض وملاحتها لا ملوحتها… يا أحبة أبي تراب، والفاروق عمر، وأبي ذر الغفاري، وعروة بن الورد، ونجيب محفوظ، وجيفارا… وسواهم دعكم منهم وتعالوا لنشرب بصحتهم النبيذ.. (نبيذ شعيل) …. في نخب (النخبة) !!.