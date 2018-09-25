إطلالة على واقع التعليم – ناجح صالح

في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي كنا تلاميذ في المدرسة نأخذ مبادئ القراءة والكتابة من المعلم الذي يتولى تعليمنا ، وكان هذا المعلم يبذل قصارى جهده في هذا المضمار بينما كنا نحن نخافه ونهابه فنرجع الى بيوتنا نعيد الدرس معتمدين على قدراتنا فحسب اذ لم يكن آباؤنا متعلمين حتى نأخذ المشورة منهم .

هل ترانا كنا أذكياء نستوعب الدرس ونفهمه وتتلقاه صدورنا التلقي الذي لا يغادر الذاكرة ! أم أنه المعلم الذي له وسيلته في ايصال المعلومات الى عقولنا ! أم أنه المنهج الدراسي الذي ييسر لنا هذا الفهم والادراك !الحق أن هذه الأمور مجتمعة هي ما أفرزته تلك المرحلة .فاذا انتقلنا الى مرحلة الثمانينات من القرن الماضي وجدنا واقع التعليم قد تغير عما كان عليه من قبل .ظل المعلم يقوم على أداء واجبه ولكن ينقصه ذلك الحماس لأسباب استجدت عليه .وكنا نحن كآباء في هذه الحقبة وجدنا أنفسنا نأخذ بأيدي أبنائنا نمد لهم يد العون في فهم الدرس ، نراقبهم ونصحح لهم أخطاءهم ونختبرهم في اختبار تقليدي لنجدهم فد استوعبوا هذا الدرس .انه التعاون بين المعلم وولي الأمر أثمر ثماره ليجتاز التلاميذ مراحلهم الدراسية بنجاح .غير أن الأمر بعد عام 2003 انقلب انقلابا فاجأ الجميع بايقاعاته ، وأصبح واقع التعليم هو الآخر يعاني أسوأ أحواله وبات من النادر أن نجد المعلم الذي يتفانى في تعليم تلاميذه .ترى ما الذي أصاب هذا المعلم ؟أهو نقص في الثقافة والمعرفة والخبرة ؟ أم هي هذه الدوامة من المنغصات الي تعصف بأبناء هذا الوطن جميعا ؟وكما كنا نستقبل أبناءنا بعد عودتهم من المدرسة نتفحص ما تلقوه من علوم رحنا اليوم نستقبل أحفادنا لمعرفة ان كانوا قد فهموا الدرس فلا نرى سوى الخيبة فنجلس معهم من جديد في ايضاح ما التبس عليهم غير أن الاستجابة بطيئة .ونتساءل ما الذي يحدث ؟ أهي شحة في الذكاء لدى أحفادنا ؟ أم أن المعلم فقد القدرة على التفاعل مع تلامذته في فهم الدرس ؟ أم أن المنهج لا يفي بالهدف التربوي في مخاطبة عقول التلاميذ بما يتلاءم مع قدراتهم الفكرية . هل يعقل في هذا العصر – عصر العلم والتقنية – ألا يستوعب هؤلاء الصغار المعلومات باقتدار ؟ انهم حتى اذا نجحوا وتخطوا المراحل الدراسية فان المعلومات التي اختزنتها ذاكرتهم ليست كافية ..بل انهم يفتقدون أبسط معايير المعرفة التي تنير عقولهم .. وأقل ما يمكن أن يقال بعد هذا كله أن واقع التعليم في وطننا قد بات على شفا هاوية من الصعب تجاوزها الا اذا هبطت عليه صحوة مباغتة قد نستعيد فيها ما يمكن ترميمه .