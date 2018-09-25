كورتوا يتفهّم غياب كريستيانو وميسي عن حفل الأفضل

إصابات للملكي تجعلهم خارج موقعة إشبيلية و إيسكو يثير القلق في التدريبات

{ مدريد- وكالات

أبدى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الذي حصل على جائزة أفضل حارس في 2018 خلال حفل توزيع جوائز “الأفضل” تفهمه لغياب بعض الأسماء البارزة مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، عن الحضور.

وأوضح كورتوا في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية عقب تتويجه بالجائزة “هذا ما حدث في النهاية، هناك دوما مباريات في الدوري، وهذا يجب أن يكون الأهم، السفر لساعتين ونصف إلى هنا ثم العودة للعب مباراة ليس الحل الأفضل، أتفهم ظروف البعض في عدم القدوم”.

وأعرب صاحب “القفاز الذهبي” في مونديال روسيا عن “سعادته البالغة” بانضمامه “لأفضل ناد في العالم”، كما تمنى “أن يتمكن من إسعاد جماهير الفريق دائما”.

كما تحدث صاحب الـ 26 عاما عن اختيار 4 لاعبين من الفريق الملكي ضمن التشكيلة المثالية لهذا العام، فضلا عن اختيار مودريتش كأفضل لاعب في العالم.

وقال في هذا الصدد “هذا يعكس القيمة الفنية الكبيرة للفريق، وعلينا العمل بقوة باستمرار من أجل حصد الانتصارات والألقاب، هناك لاعبين آخرين أيضا كانوا يستحقون التواجد ضمن التشكيلة المثالية”.

ويستعد ريال مدريد، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، اليوم الأربعاء أمام إشبيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الظهير الأيمن للميرنجي داني كارفاخال، لن يشارك في المباراة، حيث لا يزال يعاني من إصابة عضلية.

وأضافت الصحيفة: “جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد، وكارفاخال نفسه، لا يريدان المخاطرة بالمشاركة في المباراة”.

وغاب كارفاخال عن الانتصار بهدف نظيف على إسبانيول الجولة الماضية، حيث لعب بدلا منه الشاب ألفارو أودريوزولا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لوبيتيجي أصبح أمام خيارين، إما منح أودريوزولا المزيد من الدقائق، أو الاعتماد على ناتشو صاحب الخبرات الكبيرة.

وأفاد التقرير، بأن لوبيتيجي سيُعيد توني كروس وجاريث بيل للتشكيلة الأساسية مرة أخرى، بعد إراحتهما المباراة الماضية، بينما من المتوقع بقاء بنزيما على مقاعد البدلاء، استعدادا للديربي ضد أتلتيكو مدريد.

واصل ريال مدريد، امس الثلاثاء، استعداداته لخوض مواجهة إشبيلية، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إيسكو لاعب خط وسط الملكي لم يتواجد في التدريبات الجماعية للفريق، وظل في صالة الألعاب الرياضية، وهو ما يثير القلق حول مشاركته في المباراة غدًا.

وانضم إيسكو إلى داني كارفاخال الظهير الأيمن للفريق، الذي يغيب عن التدريبات لعدم تعافيه من الإصابة العضلية التي عانى منها مؤخرًا. وشارك في المران لوكا مودريتش المتوج مساء أمس الإثنين بجائزة “The Best” كأفضل لاعب في العالم، بجانب تيبو كورتوا أفضل حارس في العالم، وسيرجيو راموس ومارسيلو وفاران اللذين تواجدا في أفضل تشكيلة.

وتمكن إشبيلية، الذي سيستقبل ريال مدريد على ملعبه (رامون سانشيز بيثخوان)، في الجولة السادسة لليجا، من الخروج بالنقاط الثلاث أمام جماهيره، على حساب الميرينجي، في خمس من آخر 6 مناسبات، بالمسابقة المحلية.

وكانت المرة الأخيرة، التي يتذوق فيها الفريق الملكي طعم الانتصار، داخل الأراضي الأندلسية، في موسم (2014-15) عندما فاز (2-3).

وخلال تلك المباراة، تألق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي، وسجل ثلاثية فريقه “هاتريك”، تحت قيادة فنية للإيطالي، كارلو أنشيلوتي.

وسجل هدفي أصحاب الأرض حينها، الكولومبي كارلوس باكا، وفيسنتي إيبورا.أما مواجهة الموسم الماضي بين الفريقين، فكانت من نصيب كبير الأندلس، بنتيجة (3-2).

يذكر أن الفريقين التقيا من قبل، في 74 مناسبة بالليجا، داخل الأندلس، حيث تظهر الأرقام تفوقًا واضحًا لأصحاب الضيافة (36 انتصارًا)، مقابل (23 انتصارًا) للريال، بينما انتهت 15 مباراة بالتعادل.