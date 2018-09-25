ميسان في مقدمة الممتاز وفوز مثير للجوية

الميناء يعاني والعلامات الكاملة للكرخ والوسط والديوانية

الناصرية باسم ألركابي

حقق فريق الكرخ فوزا مهما هو الاول له بعد العودة لمقعده في الدوري الممتاز بكرة القدم بتغلبه على ضيفه الميناء البصري بهدفين لواحد ضمن مباريات الجولة الثانية التي استكملت أمس الأول عندما جرت سبع مباريات تجنبت فيها الفرق المضيفة النتائج السلبية مستفيدة الى حد ما من ظروف اللعب منها من استغلتها بالكامل والخروج تحت أنظار جماهيريها بكامل العلامات وفي حضور مفيد فيما تقاسمت الأخرى النقطتين وفي كل الأحوال هي افضل من الخسارة لكن المخطط ان تفوز في ملعبك وتدعم المهمة بشكل واضح في خطوة مهمة

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده الى اربع نقاط فيما تجمد رصيد الميناء نقطة واحدة وفي بداية مهمة لاصحاب الأرض في التعامل كما يجب في مثل هكذا مواجهات عندما اضاف ثلاث نقاط مهمة عبر التعامل المطلوب مع المواجهة ولان رهان الكل يبقى على هذه المباريات التي تشكل دوما التحدي للفرق الزائرة التي تبقى تواجه صعوبات اللعب الحقيقية امام الخروج من ملاعبها

النتيجة عكست قوة الكرخ الذي لملم جراحه وتخطى عقبة البقاء في الدرجة الأولى قبل ان يتقدم في اول مباراتين عندما عاد من النجف بتعادل بطعم الفوز وحصد كامل النقاط امام الميناء البصري ليوجه رسالة لاقرانه بانه بالجاهزيه واستعداده لخوض المباريات بتركيز وحماس ويأمل في تحقيق المزيد من النقاط للتقدم للإمام بفضل جهود لاعبيه التي ظهرت بشكل واضح من البداية التي من شانها ان ترسم الطريق الصحيح في المنافسة المتوقع ان ترتفع سخونتها مع مرور الوقت لكن الاول التعامل مع مباريات الارض التي اتت بأول ثلاث نقاط مفيدة قبل ان ترفع من حظوظه امام اللقاء المقبل عندما يخرج في مهمة صعبة لملعب السماوة حيث الاختبار المهم ومرة اخرى خارج المواقع التي هي من تكشف قوة الفرق من جانبه يبدو ان الميناء لم تكتمل صفوفه كما يجب بعد نتيجتين خارج رغبة جمهوره عندما تعادل مع السماوة قبل ان يخرج من باب ملعب الكرخ الضيق بالخسارة الاولى مثلت الإنذار للفريق امام خوض مواجهات الذهاب قبل ان تكشف حقيقة الفريق الذي لازال يواجه المشاكل المالية التي وقفت بوجه الادارة المؤقتة من التعاقد مع لاعبين قادرين على تعزيز خطوه في منافسات الدوري التي تحتاج الى الدعم لتقديم فريق متكامل واهمية ان يتدارك مشاكله امام احتجاج جمهوره المطالب بحلها محملين الجهة الراعية المسؤولية كاملة

مهم ان تظهر جهود ودعم الجهة الراعية ومؤسسة الموانئ من هذه الفترة بعدما فقدان خمس نقاط من فريقين هما بحجمه لكنه لعبهما خارج ارضه التي سيعود لها الدور القادم عندما يخوض ديربي المدينة مع جيرانه البحري واللعب بتطلعات تحقيق نتيجة الفوز التي يبحث عنها الطرف الاخر بنقطتين وكلاهما يبحثان عن تحسين الامور ولو على حساب ممثلي المدينة التي شهدت تعثر فرقها الثلاثة في الجولة الثانية عندما خسر الجنوب من الديوانية والميناء وتعادل البحري مع النجف لكن يبقى الحديث البصري باجمعه عن مشاركة الميناء وأهمية العودة المتوازنة ممثلة بتغير النتائج بسرعة واستغلال مباريات الاياب بدرجة كاملة

فوز ميسان على السماوة

حقق فريق ميسان فوزا مهما تحت انظار جمهوره عندما تمكن من الفوز على السماوة بهدفين لواحد ليرفع رصيده الى ست نقاط متقدما للصدارة كانجاز معنوي فيما بقي الضيوف بنقطة قبل ان ي تظهر قدرات اصحاب الارض مرة اخرى في التعامل الجدي مع لقاءات الميدان ويخرج بالنتيجة التي أسعدت جمهوره الممتن لجهود لاعبي الفريق بعد تقديم المباراة بأفضل نتيجة وبالوضع المطلوب لان الامور في بدايتها ولان جمع النقاط من المباريات الاولى تعطي زخما للفريق الذي حقق الأفضلية في مواجهتين متتاليتين وعبر عن تفوقه وتمسكه بنتائج مباريات عقر الدار التي عاد ليستثمرها كما يخطط لها احمد دحام العائد للفريق متطلعا الى مهمة ناجحة عبر التعاون مع اللاعبين والادارة ومن خلفهم الجمهور الذي لازال يقدم دعما كبيرا ويبادل الفريق النتائج لتي يشهدها بنفسه في بداية ناجحة للان ويظهر منافسا قويا في صفوف رتبها المدرب الباحث عن موسم ناجح المحقق لاول خطوتين ناجحتين خلال أسبوع ويعكس نفسه بقوة داخل المنافسات بعد موسم ناجح في الوصول الى الموقع العاشر بعدما اعتمد بشكل واضح على مباريات الميدان قبل ان يعود ويحقق الفوز الأول في الموسم الجديد خارج الديار واكمال المشاركة التي لاتظهرسهلة مع ان المؤشرات تشير الى رغبة الفريق في التطور وتحسين الاداء لانه سيكون امام مواجهات قوية حتى في ملعبه لكن مهم ان تاتي الأفضلية مع فرق هي بمستواه ويأمل الأنصار ان يتواصل مع المباريات القادمة بجدية ورغبة واستغلال الفرص المتاحة وعدم التفريط بنقاط مباريات المدينة والحفاظ على العلاقة مع الجمهور التي انعكست منذ ثلاثة مواسم قبل ان يعود من جديد ليحقق الانتصار الاول ويقدم الهدية الاولى لجمهوره والامل في ان تسير الامور بشكل منظم من دون تعقيد

من جانبه بدات متاعب السماوة مع مباريات الذهاب بعدما خسر اللقاء الاول الذي اضعف من اماله لان الاعتماد على مباريات الأرض قدلاتاتي مرة اخرى مع رغبة حازم صالح الذي يقود الفريق للموسم الثالث ويدافع مع اللاعبين عن هدف البقاء في مهمة تحتاج الى التوازن في المباريات خصوصا في الذهاب قبل السقوط في ملعب العمارة الذي شكل الخطورة للمباريات القادمة بعد تعادل مخيب في الجولة الماضية قبل ان يستقبل الكرخ الجولة القادمة أملا بكسب المباراة وتحقيق الانتصار الأول لايقاف التراجع واستعادة التوازن وإقناع جمهوره من انه سيكون مقنعا في قادم الجولات.

فوز الجوية على الكهرباء

وحقق الجوية فوزا صعبا على الكهرباء بعدما نجح في تسجيل ركلة الجزاء المثيرة للجدل في الوقت المدد للمباراة التي أنهاها بالفوز بثلاثة اهداف لهدفين ليرفع رصيده الى ست نقاط في الموقع الثاني بعد ميسان بفارق الأهداف قبل ان يبقى الكهرباء من دون نقاط من خسارتين وفي وضع محبط وفي بداية لم يتمناها صاحب المركز الخامس الذي دخل بوضع مخالف للتوقعات عندما خسر لقاء افتتاح الموسم من ميسان قبل ان يتلقي هزيمة الجوية التي اثارت ردود افعال لاعبي وإداري الفريق بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء والمباراة في طريقها للنهاية وكان المطلوب من لاعبي الكهرباء مواجهة الامور بحذر شديد خاصة واهم كانوا امام تحد الفرق المرشحة للقب والعمل لتدارك الأخطاء التي الزمته على دفع فاتورة المباراة التي خرج بها الجوية بكامل النقاط بعدما رد على أخطاء الكهرباء التي كان على عناصره ان تلعب اخر الوقت بضغط عال لمواجهة قوة المنافس الذي عمل ما بوسعه من اجل كسر التعادل وتحقيق الفوز الذي جاء بصعوبة بالغة لكن العبرة تبقى بالفوز مهما على صوت الكهرباء واحتج على الحكم والحديث هنا وهناك ومنها تصريحات غير موفقة للبعض وما شابه ذلك لان الامور حسمت للجوية التي لاقت ترحيب جمهوره والسعادة وقوفه فوق الزوراء والشرطة والطلبة في السلم بعد جولتين ناجحتين على عكس ما حصل في بداية الموسم الاخير بعدما سقط امام الزوراء والنجف وبعيدا عن كل ما حصل وما قيل وقال حول ركلة الجزاء فالفوز كان مفيد للجوية المقبل على خوض مباراة حاسمة مع الجزيرة الاردني الأسبوع المقبل وكله امل في حسمها للانتقال لخوض نهائي كاس الاتحاد الاسيوي للمرة الثالثة في وقت يتطلب من جهاز الكهرباء مراجعة الأمور والوقوف على الأخطاء التي رافقت المواجهتين كلما في الوقت متسعا وجعل لقاء الجوية للنسيان والتوجه في خوض اللقاء الثالث مع فريق الحسين .

فوز الديوانية على الجنوب

وقاد اللاعب احمد عباس فريق الديوانية الى النتيجة التي كان يبحث عنها التي جاءت على حساب الجنوب والخروج مع جمهوره الكبير بكل الفوائد ورفع رصيده الى اربع نقاط بعد تعادله مع الطلاب قبل ان يعكس نفسه وقدراته الواضحة في مطلع المنافسة التي يامل ان يعززها في النتائج القادمة واكثر ما تامله الفرق هو الظهور بثقة وتركيز من الخطوة الاولى التي جاءت كما خطط لها جهاز الديوانية الفني الذي يريداحداث التغير وتفعيل الأمور لكي تسير بالاتجاه الصحيح بعد التغير الذي جرى على الصفوف التي يامل ان تعطي ما بوسعها وان تاتي المشاركة الحالية بشكل أفضل من الماضية بعدما بقي الفريق بشق الأنفس في الدوري الذي يكون قد اجرى التغيرات المطلوبة امام التحدي الاصعب هذه المرة وخشية جمهوره في ان يتكرر سيناريو المشاركة الأخيرة بعد نتائج مهمة قبل ان ينحدر وبالكاد بقي بعدما اهتز كثيرا وافتقد لمعالم اللعب والمنافسة التي جاءت مخيبة لكن الاهتمام منصب على تحسين الصورة من هنا التي مؤكد مرحب فيها من جمهوره الذي يمني النفس ان يحفز اللاعبين على العطاء والتوازن وكتابة النتيجة الاخرى عندما يخرج لمواجهة الصناعات في مهمة مناسبة بعدما نجح في التعادل مع الطلاب في اول ذهاب تحت انوار العاصمة وعلى الطرف الاخر فشل الجنوب في اول خطوة خارج ميدانه وكانه مقبل على نتائج لاتخرج عن تلك المخيبة التي واجهها بصعوبة الموسم الماضي ولو تعامل معها بجدية لانهى المسابقة في موقع غير الذي انتهى عنده الجنوب الذي خسر المباراة في بداية السباق الطويل الذي ينتظر ان تصحح الامور بسرعة لتحقيق التواجد المطلوب عبر تاهيل خطوط الفريق والتعويل على عناصره التي يكون قدانتدبها المدرب عادل ناصر من اجل تحقيق مشاركة مقبولة وتأكيد الحضور في مهمة شاقة وصعبة تحتاج الى عمل واضح وينتظر ان يغير من الامور بالسرعة

فوز مهم للوسط

ونجح الوسط في اول مهمة ايجابية جاءت على حساب الأمانة الذي عوض خسارة الشرطة في مهمة اخرى لم تكن سهله لكنها حققت اهدافها وإنهاء الأمور بأفضل حال حيث الفوز الذي نشر السعادة بين لاعبي وادا ة الفريق الذي يسعى للتقدم بعد الى الواجهة من خلال عطاء عناصره التي تدرك أهمية اللعب بتركيز ومحو اثار نتائج الموسم الأخير الذي شهد تذبذبا وتراجعا واضحا.

الفوز على الأمانة شكل خطوة بالاتجاه الصحيح على امل ان ياتي الاخر بديربي المدينة عند مواجهة الإخوة الأعداء في المباراة الاستثنائية التي ينظرها جمهور النجف التي تعني لهم الكثير وتأثيرها على مسار مشاركتي الفريقين جريا على العادة عندما يتواجه الاثنين مرتين عبر المواسم الأربعة الأخيرة قبل ان ياتي الخامس المتوقع ان يكون مثيرا في ظل البداية المتـــــــــعثرة للنجف بعد تعادلين ويريد ان يضـــــــرب ضربته في العودة لســـــــكة الانتـــــــــــصارات عبر بوابة الإخوة الإعداد الذين يخططــــــــون للفوز الذي يوازي نتائج المرحلة الاولى لاسباب معروفة.

المهم ان الوسط خطف النتيجة الطيبة من الامانةالذي يبدو سيواجه مشاكل مباريات الذهاب الحقيقية التي ظهرت من اول خروج لم يقدم فيها ما يريده ثائر احمد الذي افتتح مشواره مع الفريق في تعادل مخيب من البحري قبل ان يسقط في ملعب الوسط ويعود باول سفرة خالي الوفاض ما يتطلب من المدرب وضع الحلول للمباريات القادمة بعد الأولى السلبية التي آتت بغير وقتها قبل ان تعكس مشاكله في التعامل مع واجبات الخارج التي تتطلب الجدية وحسن الاداء لان فقدان خمس نقاط من جولتين امر بحاجة الى وقفة ومراجعة سريعة رغم التحضيرات التي قام بها الفريق قبل بداية الموسم.

تعادل البحري والنجف

تمكن البحري من خطف نقطة مهمة من النجف بعدما انتهى لقائهما الذي ضيفه ملعب الزبير بتعادلهما بهدف ليرفع الاثنين رصيدهما الى نقطتين إمام رحلة تبدو شاقة خصوصا للنجف الذي يلعب تحت ضغط جمهوره المؤكد غير قابل بالنتيجة بالإشارة الى واقع البحري الى النجف المدجج بعدد من اللاعبين الذين انتدبوا هذه المرة بعد مشاركة أثارت المشاكل بين الإدارة والجمهور الذي يريد الظهور الواضح والمنافسة من اجل موقع افضل من الذي انتهى عنده الموسم الأخير والإقبال على المباريات المقبلة خصوصا التي ستقام في الجولة القادمة عند مواجهة الغريم الوسط التي تشغل تفكير جهازه الفني إمام نتيجة الفوز التي من شانها ان تهدا الأمور بعد تعادلين ولابد من العودة لعزف نغمة الانتصارات قبل فوات الاوان وما يقال عن لقاء النجف القادم ينطبق على البحري الذي سيواجه جيرانه الميناء واستغلال ظروفه من اجل تحقيق الفوز الاول .

تـــــعادل فريقا الحسين والصناعات .

وتعادل فريقا الحسين والصناعات بدون اهداف ليخرج الاول بنقطة وله واحدة مؤجلة مع الجنوب في البصرة ونقطة للصناعات بعد خسارة الجوية وكلاهما يبحثان عن تعديل الوضع عبر تحسين الامور والدخول بقوة للمباريات القادمة ومواجهة الاوضاع بثقة وهذا يعود لجهود اللاعبين حيث الصناعات الذي يمتلك الفرصة في تغير النتائج من خلال قدراته المعروفة على عكس فريق الحسين الذي يعول على جهود عناصره الشابة من دون وجود الاسماء الجاهزة لكنه يمتلك القدرة على المنافسة وقادر على التغلب على الجوانب الفنية لكي يتجنب تأثيرات المباريات القادمة ليقطع طريق المنافسات بتاثير اكبر إمام تحقيق هدف البقاء لكن ليس كما حصل في المشاركة الأخـــــــــيرة في وقت ينتظر ان يقدم الصناعات المردود الأكبر في الفترة القادمة والانطلاق نحو موسم يحتاج الى دعم اللاعبين عبر المواجهات القادمة عندما يستقبل الديوانية فيما يتواجه فريق الحسين والكهرباء .