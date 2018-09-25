هل أصبح الفساد شريعة؟ – حسام الدين الأنصاري

تتباهى الدول بأصالتها التي تنبعث من رموزها وقادتها ومواطنيها والامثلة التي خلّدها التأريخ في التضحية والاخلاص والأمانة والاستقامة والوطنية والتمسك بالقيم والمثل الانسانية والأخلاقية والشرائع السماوية التي جاءت بها الأديان التي عبرت في جوهرها عن القيم الأخلاقية كأساس لعلاقات أفراد المجتمع وتنظيم شؤون الدولة ومسؤولية الحاكم ورجل الدولة.

ومادمنا نحن قد دمرنا العهد البائد بكل ظلمه وجبروته وحطمنا بأذرعنا القوية هيكل البغي والعدوان نصب اللقاء وتنفسنا نسائم الحرية وتمتعنا بالديمقراطية التي جعلت (كلمن إيدو إلو) وأصبح من الممكن الاعتداء على المعلم ومديرة المدرسة والطبيب والأستاذ الجامعي والتجاوز على شرطة المرور أثناء تأديتهم لواجباتهم وبسببها، لأن ذلك لا يرضي ذوي من يتعرض للمحاسبة بل إن بعض أفراد العشيرة ربما يطالبون بالفصل العشائري من الموظفين الرسميين الذين يتخذون اجراءات رادعة لغير المنضبطين والمسيئين.. وهكذا جاءت الديمقراطية مصدر رزق لهم من السماء.

لقد أتاحت الديمقراطية حرية الحديث عن الفساد والمفسدين والفاسدين حيث أصبح المسؤول الحكومي المتهم بالفساد يهاجم الفساد بكل جرأة، وترتفع أصوات السياسيين الذين يديرون شؤون البلد، تجدهم يهاجمون الفساد والمفسدين وبمنتهى الحماس الى حد اتهام انفسهم بالفساد، لأن زمن الديمقراطية يبيح الممنوعات، ولم يكن من المستغرب ان تصرح إحدى النائبات في وسائل الاعلام بشيء من التحدي والغرور من أنها وأقرانها قد اقتسموا الكعكة وأخذ كل منهم حصته، وحديث النائب الذي صرح في حوار تلفزيوني بأن الجميع استفادوا من عقد الصفقات والتجاوز على المال العام وتقاضي العمولات من خلال عملهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعندما سأله المحاور هل كنت أنت واحد منهم فأجاب بالايجاب دون تردد لأنه لا يخشى من الحساب الذي لا يطال الفاسدين ولم يتوانى في اتهام الآخرين بالفساد واللصوصية والرشى والذين لم يصدر عنهم أي اعتراض او استنكار لتصريحاته.

واذا كان المسؤول مدافعاً عن موقفه السلبي في عدم مكافحة الفساد قائلاً اعطوني الدليل لمحاسبة الفاسدين، أوَليس تلك التصريحات أبلغ دليل.

وإذا كان الكل يتحدث عن الفساد من دون تشخيص الفاسد والمفسد ومن دون محاسبة من ينطبق عليه هذا الوصف، فقد آن الأوان للتحول من مرحلة الفساد الى مرحلة الانحطاط التي تسقط معها كل الاعتبارات، والسعي لايجاد آليات واساليب لمواجهة هذه المرحلة الجديدة بعد ان أصبح الفساد على ما يبدو مسألة اعتيادية خارج مرمى مؤسسات النزاهة والرقابة والمحاسبة، وقد آن الأوان لتبديل اسم وآلية عمل هيئة النزاهة الى (هيئة مكافحة الانحطاط) وأن تكون مهمتها (إعادة التأهيل الوطني والأخلاقي) وترسيخ تربية (النجاة في الصدق) بدلاً من بدعة (النجاة في الفساد).