لماذا ؟ وليش ؟ – صباح الخالدي

ان المطالب الشعبية المشروعة دستوريا لا يمكن لسلطة مهما امتلكت من قوة عسكرية أن تقف أمام إرادة الشعب الذي تلمس من ان الحكومات التي تعاقبت بعد الاحتلال عام 2003 في العراق لم تكن منصفة مع عموم العراقيين لانها ببساطة محكومة بأجندات طائفية من كل الاتجاهات دون تمييز ولا تمتلك أجندات وطنية .. خاصة ان الشعوب الحرة هي التي لا تصبر على الظلم الذي ربما تمارسه ثلة من الذين يدعون في عالم السياسة حكاما والبعض منهم يتناسى انه بشر وأن القوة التي يمتلكونها مهما كانت لا يمكنها أن تجابه الاصرار السواد الاعظم من الشعب وهو يطالب بأبسط حقوقه وهي الخدمات بكافة انواعها ومسمياتها .. لقد وضع المحتل الامريكي دستورا!!- الذي لم يجر عليه الى حد الان اي تعديل لتوضيح بنوده بقانون ولن يجري!!- وفق تقسيم طائفي لكي تبقى مؤسسات الدولة ووزاراتها ومديرياتها تدور في فلك ما مخطط لها الامر الذي اوصل اوضاع البلاد الى مرحلة لايحسد عليها من الفوضى التي يعيش مع المواطن ويستنشق معاناتها يوميا .. يتساءل العراقيون اليس مفهوم الوطنيّة يؤكد إلى ذلك الانتماء العاطفيّ والوجدانيّ الذي يحمله الإنسان في قلبه اتجاه وطنه ويعبّر عنه بأشكال مختلفة من السّلوك الإنساني،؟ وما يصنع هذا الإحساس الوجداني هو ميلاد النّاس في هذه الأرض التي يعدوها وطناً لهم، ونشأتهم فيها بكلّ ما تحمله هذه النّشأة من معاني جميلة في الحياة، ففي هذا الوطن ذكريات الإنسان الأولى، وفي هذا الوطن يستشعر الإنسان كرامته ويبني آماله وطموحه، ويحقّق أحلامه، وينال حقوقه بكل السبل والوسائل التي كفلها الدستور ومن بينها حق التظاهر والاحتجاج للمطالبة بما سلب منه من خيرات بلده خاصة اذا كان وطنه يطفو على بحيرة من الخيرات النفطية ولكن افواج العاطلين من الخريجين وغيرهم تعدت الملايين وجموع المتظاهرين تخرج الى الساحات العامة في ساحة التحرير والمحافظات ولكن دون جدوى دون استجابة لمطايبهم المشروعة في توفير فرص عمل وماء صافي وخدمات بلدية وصحية وكهرباء .. دون جشع اصحاب المولدات ..تعاقبت حكومات وبرلمانات والمشكلات دون حل بل تتفاقم عام بعد اخر ..وما ان تنجلي جعحعة الانتخابات البرلمانية كل اربع سنوات حتى تتسابق الكتل والاحزاب نفسها التي تفوز !! نحو المناصب والحصص من الوزرات وحسب المحاصصة ايضا رغم ان الشعارات الانتخابية للجميع في الاعلانات والبوسترات والفضائيات في مرحلة التبشير !! كانت بعبور الطائفية والعرقية والمناطقية الى (حب العراق وتوفير فرص للعاطلين وخدمات والتاكيد على استقلالية القرار والوطني وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية من اية جهة اقليمية كانت او دولية وتحت اي مسميات ).. ولكن بعد انفضاض غبار الانتخابات وإنجلاء الموقف ووضوح الرؤية عندها تعود كل كتلة مجددا الى المربع الاول من ان رئيس الوزارء يجب ان يكون من المكون (س ) ورئيس البرلمان من المكون ( ص ) ورئيس الجمهورية من المكون الكردي..اليس من حقنا نحن السواد الاعظم من فقراء الوطن ان نتساءل بعد اخفاقات البرلمانات والحكومات التي تعاقبت منذ 2003 ان نحلم نعم نحلم !! ان يكون الطريق معبدا في تسلم عناصر نزيهة وكفوء من الشباب إضافة إلى أصحاب الخبرة المخلصين الوطنيين بعيدا عن المحاصــصة المقيــتــه ؟عندها تكون الخطوة الأولى لتجفيف منابع الفساد والسراق ..أنها أمنية يقيننا يحققها شعب الحضارات العريق كيف لا وحمورابي اول من وضع لأهل بابل مسلته في قوانين تكرم المخلص وتقطع يد السارق …نعم انه العــــــــــراق العظيم …او (..دك ..عيني ..دك )..