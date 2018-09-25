عندما يكون الوطن خربة – عبد الكاظم محمد حسون

تحلو حياة الإنسان باعمار الأوطان ، فالوطن ليس مجرد قطعة ارض جرداء يعيش عليه المواطن وانما جنة يخلقها الانسان في الارض لتكون مصدر عيش كريم وسعادة وامان ، لذلك الوطن شرف الانسان وكرامته ، وكم من الدماء سفكت لأجل الوطن وكم من شعار رفع يتضمن ضمان حريته وسمو هيبته وقوته .ولكن للاسف بعض الاوطان تكون سجون كبيرة لمن يسكنها بفضل سلطة الحكام الغاشمين ، فيصبح الوطن لا يطاق يحلم ابنائه بتركه الى ارض الله الواسعة، وكثير من الحكام يعتبرون الوطن ارثا تركه لهم الاباء وان كل ما فوقه ملك لهم ، لهم حق التصرف فيه كيفما ارادوا ،وأن سكانه عبيد لهم يحق لهم احتقارهم والبطش بهم ،وزجهم في عمل لا يرغبون به دون أجور ، او زجهم في حروب خاسرة لا طائلة منها سوى رغبة الحاكم بالهيمنة والاستبداد او استخدامهم في صراعات ربما طائفية او قومية الغرض منها تحقيق المكاسب الشخصية ، والنتيجة الاف الشهداء والايتام والارامل وتقديم المدن وحرق المزارع .

ان اقبح الاشياء عندما يكون الوطن هو الوسيلة لاذلال ساكنية، والاسوأ من هذا كله عندما يكون الوطن خربة تنعق فيها الغربان حيث الخراب في كل مكان وتصبح الارض الخضراء ارض جرداء وتصبح الحدائق مجرد ارض لا تجد فيها الا جذوع النخل الخاوية دون ورد او اغصان مزهرة ،وان البناء بسيط لا يمتلك هيبة وجمال العصر ، وان الانهار اصبحت مكبا للازبال والنفايات وقناني الماء الفارغة ، وأن الماء فيه اصبح مصدرا للامراض بعد ان نفقت اسماكه لنسبة الملوحة العالية.

عندها يصبح الوطن في حالة يرثى لها ،وتموت أمال الإنسان في الحياة ويصبح كل شيء فيه ممل ،عندها يتمنى الانسان ترك الوطن ويفضل الرحيل الى العالم الاخر ربما يجد جنة الله .