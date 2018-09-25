نزاع عشائري مسلّح يخلّف قتلى وجرحى في سبع البور

النزاهة تضبط خروقات وتجاوزات جديدة في مطار النجف

بغداد – الزمان

النجف – سعدون الجابري

أعلنت هيئة النزاهة عن ضبط الفريق المؤلَّف لتدقيق أعمال ومشاريع مطار النجف خروقات وتجاوزات جديدة في عقوده، مشيرة الى ضبط خروقات في عقدين أبرمتهما إدارة المطار مع شركتين أهليتين.

وقال بيان للهيئة امس ان (دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن ضبط خروقاتٍ وتجاوزاتٍ في عقدين أبرمتهما إدارة المطار مع اثنتين من الشركات الأهليَّة لتجهيز أقسام المطار بالمعدَّات التخصُّصية), واضاف ان (الفريق المؤلَّف في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار، نفَّذ عمليَّتي ضبط خطابات ضمان مُزوَّرة لعقدين بلغ مجموعهما 7,616,150 مليون دولار), وأوضح البيان أن (التحقيقات الأولية، التي قادها الفريق، أسفرت عن ضبط خطابات الضمان المُزوَّرة للعقد الأول الخاصِّ بتجهيز المُعدَّات لقسم الإطفاء والإنقاذ في المطار، فضلاً عن أوليات صرف معاملة تسليف، والتي على ضوئها منحت الشركة المتعاقد معها مبلغاً قدره 4,140,000 مليون دولار), واشار الى أن (العقد الثاني الذي تمَّ ضبط معاملة التسليف وخطابي الضمان وصحة الصدور المُزوَّرين الخاصَّين به والبالغة قيمته 3,476,150 مليون دولار، نص على تجهيز معدات تخصصية لقسم العمليات الأرضية في المطار)، وتابع ان (الشركتين، لم تفِ بشروط التجهيز التي نصَّ عليها العقدان). واضاف البيان ان (الهيئة كانت قد أعلنت في 22 ايلول الجاري عن تمكُّن الفريق المؤلف في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار، من ضبط مجموعة خروقاتٍ وتجاوزاتٍ بأكثر من ثمانية ملايين دولار في العقد الخاص بمنظومة تبريد صالة المطار). ودمر طيران الجيش، ستة أنفاق لعصابات داعش في محافظة الأنبار.

نزاع عشائري

وقال بيان لمركز الإعلام الأمني امس ان (طيران الجيش بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين دمر 6 أنفاق تستخدم من قبل عناصر إرهابية تحتوي على 10 عبوات ناسفة ومواد غذائية ومولد كهربائي في جزيرة الصينية – حديثة). وقتل مدني واصيب اخر في نزاع عشائري على منزل في منطقة سبع البور التابعة للعاصمة بغداد . وقال مصدر أمني في بيان امس ان (نزاعا عشائريا استهدف منزلاً ضمن منطقة سبع تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما اسفر عن مقتل مدني واصابة آخر), واضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته).

فيما فككت قوة امنية عبوة ناسفة موضوعة داخل باص صغير نوع (كيا) في مرآب ببغداد.وتابع المصدر ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل الباص في كراج النهضة، في جانب الرصافة وان قوة من مكافحة المتفجرات – صقر بغداد – تمكنت من تفكيك العبوة), وأضاف أن (العملية تمت دون اي اصابات وتم فتح تحقيق بالحادث).واعتقلت قوة امنية شخصين بحوزتهما مخدرات في منطقة بغداد الجديدة . وقُتل مدنيان جراء انفجار عبوة ناسفة.

وقال مصدر بالشرطة في تصريح إن (عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة تجمعاً للعمال في منطقة البياع، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين), وأضاف أن (قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي).

وافاد مصدر أمني امس (أن قوة امنية من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية القت القبض وبالجرم المشهود على شخصين بحوزتهما مادة مخدرة نوع كريستال مع مواد لتعاطي المخدرات – پاي بايت- وذلك اثناء التفتيش في سيطرة الشقق في بغداد الجديدة), وأضاف أن (القوة اقتادت المتهمين الى احد مراكز الاحتجاز الامني لاجراء التحقيقات اللازمة).

وألقت قوة أمنية، القبض على مطلوبين من الخلايا الارهابية النائمة في مدينة الموصل.

وقال بيان لمركز الإعلام الأمني امس انه (بإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة نفذت قوة مشتركة من الجيش والشرطة ضمن قيادة عمليات نينوى عملية نوعية وبوقت قياسي داخل مدينة الموصل بجزئيها الشرقي والغربي), وأضاف ان (العملية أسفرت عن القاء القبض على عدد من الأهداف المطلوبة للقضاء وفق قضايا إرهابية وتعد هذه العملية ضرب جديدة للخلايا الإرهابية النائمة).

استهداف الحشد

وأعلن قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح عن استهداف القوات الدنماركية المنضوية ضمن التحالف الدولي إحدى مقرات الحشد في قضاء القائم بثمانية قذائف مدفعية حيث سقطت تلك القذائف قرب إحدى معسكرات قيادة عمليات الحشد. وقال بيان لاعلام الحشد إن (معسكرا تابعا للحشد في منطقة سعده في القضاء تعرض للقصف المدفعي من قبل القوات الدنماركية التابعة للتحالف الدولي المتمركزة في قاعدة الفوسفات في صحراء الأنبار ), وأضاف أن (تلك القذائف سقطت قرب المعسكر)، مؤكدا (أننا نعد ذلك استهدافا متعمدا من قبل القوات الأجنبية لقطعات الحشد ). وألقت قوة امنية القبض على ثمانية من عصابات داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان امس ان (فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين ألقى القبض على ثمانية عناصر من عصابات داعش مطلوبين للقضاء وصادرة بحقهم أوامر قبض بقضايا إرهابية بينهم مقاتلون في ما يسمى ديوان الجند وكذلك بينهم من كان يعمل في ما يسمى الأمنية والحسبة خلال سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل), وأضاف انه (تم القبض على الارهابيين في مناطق حي الزهراء وسومر والقادسية في الجانب الأيسر من المدينة ).