من يسترجع تعويضات العراق بسبب الحرب ؟ – أمين چياد

أسلحة الدمار الشامل التي ظل يبحث عنها الأمريكان وجواسيسهم في عهد صدام حسين ..لم يجدوا شيئاً من هذه الاسلحة التي روج لها الغرب بان صدام سيغزو العالم بها ..وبعدها فبركوا افلاما وصوراً لمعامل اسلحة متنقلة من اجل اخذ ذريعة في غزو و احتلال العراق ونفطه كل ذلك من اسقاط النظام وحماية اسرائيل ، لكنهم اعترغوا بعده بعدم وجود مثل هذه الاسلحة من قبل مفتشي الامم المتحدة وهم جواسيس في الـCIA..واعترف الرئيس الاسبق وبعده بذلك واعترف بلير ايضا وكل القادة العسكريين ، وجاءت لجان التفتيش و فجروا كل مخازن الاسلحة الثقيلة والمعامل والمصانع الانتاجية .واثناء الاحتلال نسفوا وقصفوا كل المعسكرات المنتشرة في العراق وقصفوا كل وسائل الاتصال ومشاريع المياه والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والجامعات ومخازن التجارة وقصفوا الوزارات والبيوت وراح ضحيتها مئات الالوف من المواطنين وقصفوا الجسور والسدود والطرق والمطارات ومحطات تصفية مياه الشرب ، واستخدموا كل انواع الاسلحة المحرمة دولياً كاليورانيوم المنضب ولما تزل آثارها بل وستستمر لمئات السنين لانها تحمل المواد الجرثومية والذرية والسرطانية وتفسد الارض والماء والهواء لاجيال بعيدة . وخسر العراق آلاف المليارات من الدولارات عن ذلك ، وفقد البنى التحتية التي كانت في اوج انتاجها في كافة المجالات الصناعية والخدمية والصحية والغذائية والتربوية والزراعية والعلنية والعسكرية..و..النفطية والدوائية ..والتي كلفت الدولة ترليونات الدولارات ..كما سرقت كل الاسلحة من صواريخ ودبابات واعتدة ثقيلة ومدرعات وطيارات ومصانع الاسلحة وسيارات مصفحة وشاحنات وادوات عسكرية واجهزة متطورة للتصنيع العسكري سرقت وحملت الى دول الجوار ، ناهيك عن حرق جميع المؤسسات بمختلف صنوفها من قبل العملاء الذين دخلوا من دول الجوار وبقيت النار مضرمة لشهور ، وشهد العراق تصفيات طائفية ذهب ضحيتها اكثر من مليون ونصف انسان …

ولان الحديث يطول ويعرفه الجميع ..اقول..

لم تطالب الحكومات اللاوطنية التي جاءت بعد الاحتلال بالتعويضات عن خسائر العراق ، بعد ان اعترف بوش الابن ورايس وبلير وكبار القادة العسكريين الامريكيين ومفتشيهم بان العراق لا يملك اسلحة الدمار الشامل ، لهذا ادعو الحكومة القادمة والبرلمان والمنظمات الدولية والشخصيات الوطنية الى تحريك هذا الملف امام محكمة العدل الدولية لمقاضات تلك الدول التي شاركت في الحرب و تدمير العراق ، واسترجاع حقوقه من سرقة النفط من قبل الدول المجاورة والعملاء والسياسيين التي استمرت خمسة عشر عاما من دون هوادة .