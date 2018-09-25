الذين يفكّرون بعقلية الغنيمة – نوزاد حسن

كما اظن لا يوجد ما هو اكثر قسوة من متابعة اخبار تشكيل الحكومة التي بدأت خطوتها الاولى بمخالفة دستورية.ولا اظن كذلك ان كل ما نسمعه من حوارات وتقديم اسماء لمنصب رئاسة الوزراء سوف يخلق لنا ذرة سعادة واحدة.فهناك جدار بيننا وبين غرف السياسة المغلقة التي تسعى لمزيد من المكاسب.وبلا مبالغة اقول ان الذين فهموا ما كتبه علي الوردي لن يكونوا جيلا سعيدا باي شكل من الاشكال.انهم بكلمة واحدة ومباشرة جيل تعيس,وتائه ويقضي يومه في قلق دائم. لو كان الوردي معنا لقال لنا ان فكرة الغنيمة هي وصف ينطبق على هذا الصراع الذي يدور بين الكتل ويشترك الاعلام والكتاب في متابعته.ولعل هناك من يريد ان يصل الى الحصول على مكاسبه السياسية باقصر طريق ما دامت طرق الكسب المشروعة الاخرى لا تاتي بفائدة تذكر.اذن اقصر الطرق هو طريق المسؤولية التي تفتح ابواب المكاسب على مصاريعها. قبل ايام قرات مقالا لاحد الكتاب يتحدث فيه وزير دفع مبلغا كبيرا من المال ليحصل على كرسي وزارته.وبعد حصوله على المنصب بدأ يفتش كيف يحصل على المال الذي دفعه. اذن عقلية الغنيمة حل واقعي يمارس في السياسة اذا لم تكن هناك قوة تنفيذية رادعة.ومن المؤسف ان نشاهد يوميا قصصا وحكايات عن فساد لا احد يستطيغ ان يوقفه.وفي ظل جو كهذا لن تكون فكرة العدالة موجودة ابدا,وسيكون التفكير مشلولا.ولن يتمتع احد بشيء بل ستكون الحياة عبارة عن مغامرة يراهن عليها بعض من يفكر بعقلية الغنيمة. اظن ان من الافكار الخيرة فكرة تقول ان التسامح يخلق تلاميذه لكن الرد بالمثل لن يكون مؤثرا بقدر ان يقف الانسان ليعفو وليسامح.هذه هي البطولة.ولا توجد بطولة افضل من نكران الانسان لذاته في سبيل تغيير طريقة تفكير الناس. في حركة السياسة لا يريد احد ان يكون نموذجا اخلاقيا يغير من طريقة تفكيرنا التي تتجه في طريق التفكير البائس الذي يقول ان الغنيمة والمكسب هي ما يتقاتل عليه السياسون.ولن يحس اي سياسي بانه انسان حقيقي اذا لم تكن له هذه الروح المتحررة من جاذبية الغنيمة الى جاذبية التحرر وخلق الصورة الجميلة الاخرى التي تنقذنا من ضباب واقعنا القاسي.لذا لن يقول اي مواطن بان السياسيين يتعبون من اجل بناء البلد لانه لا يرى الا الصراع على المناصب يشتعل منذ اعوام وما زال كما هو.