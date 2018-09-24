مَن سيحكم عام 2030 ؟

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فاتح عبد السلام
الناس يقولون رأيهم في اختيار أعضاء البرلمان بنسب معينة قد تأتي بنتائج عكسية ، وقد تصيب أحياناً فيكون الاختيار موفقاً ، ما تلبث عجلة البرلمان العملاقة أن تفرم الاختيار الجيد فيتجانس مع الاختيارات الدنيا، من باب أنّ العملة السيئة أقوى من العملة الجيدة فتسحقها وهو القانون المقلوب السائد في بلادنا ، لذلك نرى نقمة الشارع العراقي دائماً تنصب على البرلمان ، ولا أحد يلتفت بالقدر ذاته الى أشخاص الوزراء الذين يقودون شؤون الناس عملياً ويتصرفون بمقاليد أمورهم غالباً .
الحلقة الثانية التي لا يدقق فيها العراقيون هي عملية اختيار الوزراء ، فهي عملية تبدو من نتاج البرلمان ، وهذا استحقاق انتخابي في جميع دول العالم ، لكن في العراق ثمة حاجات أخرى يجب أن تتوقف عندها الاحزاب الحاكمة لتختار من يستطيع أن يبني الدولة لا يفككها بغض النظر عن انتمائه ، فإذا كانت الاحزاب وطنية فعلاً ، فستكون عيناً رقابية مع البرلمان على الاداء الوطني للوزير غير الحزبي ، فهو معيار التقييم في المحصلة .
العراق لم يصل الى هذه المرحلة من التعامل المهني مع المنصب ، ولا تبدو المسافة للوصول قريبة ، بل هناك تباعد مستمر لأنّ المصالح تضيق يوماً بعد يوم ومن كان يفكر ويعمل لمصلحة حزبه ويلقى الانتقاد على ذلك ، بتنا نرى يتعصب لمصلحة عائلته وعشيرته وحصصها في الحكم ، فتهشّمت مفاهيم الدولة، وظهرت مكانها مفاهيم ماذا أعطونا وكم نستحق أكثر ولم نأخذه . اليوم منصب رئيس الجمهورية يدخل مزادات ومزايدات وتصفيات تنال من اسم العراق كدولة استراتيجية في المنطقة مهما كان حالها يرثى له الآن . هذا المنصب يجب أن يعاد الاعتبار له ، بطريقة يشعر فيها العراقيون انهم قالوا كلمتهم في شخصية واحدة في الأقل بوضوح .أعرف ان النظام الحاكم ليس رئاسياً ، لكن المنصب موجود ويشغل حيزاً من تشكيلات الدولة وموازنتها ، ولابد من التعاطي الجديد مع المنصب ، وهذا يتطلب عملاً كبيراً ينقل العراق من حالة فهم لبناء الدولة الى حالة أخرى . اعتقد انّ الجيل السياسي الحاكم وهو في ربع الساعة الأخير من حياته السياسية لا يدرك أهمية التغيير من واقع الحال ، وانّ المهمة الشاقة ستقع على الجيل السياسي الذي سيحكم العراق عام 2030 وما بعد ذلك . أحياناً الحقائق نراها ونتجاهلها لأنه لا توجد امكانات التعاطي معها ، وهذا ما يجري فعلاً في العراق ، وهي الاجابة غير المباشرة على سؤال ، لماذا لم يتم بناء الدولة وان كل مايجري هو عمليات تصريف أعمال متعثرة وناقصة وآنية ومصالحية ، ليس إلاّ.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية