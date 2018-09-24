مَن سيحكم عام 2030 ؟

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فاتح عبد السلام

الناس‭ ‬يقولون‭ ‬رأيهم‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬بنسب‭ ‬معينة‭ ‬قد‭ ‬تأتي‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬تصيب‭ ‬أحياناً‭ ‬فيكون‭ ‬الاختيار‭ ‬موفقاً‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬تلبث‭ ‬عجلة‭ ‬البرلمان‭ ‬العملاقة‭ ‬أن‭ ‬تفرم‭ ‬الاختيار‭ ‬الجيد‭ ‬فيتجانس‭ ‬مع‭ ‬الاختيارات‭ ‬الدنيا،‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬أنّ‭ ‬العملة‭ ‬السيئة‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬العملة‭ ‬الجيدة‭ ‬فتسحقها‭ ‬وهو‭ ‬القانون‭ ‬المقلوب‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬نرى‭ ‬نقمة‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي‭ ‬دائماً‭ ‬تنصب‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يلتفت‭ ‬بالقدر‭ ‬ذاته‭ ‬الى‭ ‬أشخاص‭ ‬الوزراء‭ ‬الذين‭ ‬يقودون‭ ‬شؤون‭ ‬الناس‭ ‬عملياً‭ ‬ويتصرفون‭ ‬بمقاليد‭ ‬أمورهم‭ ‬غالباً‭ .‬

الحلقة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يدقق‭ ‬فيها‭ ‬العراقيون‭ ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬اختيار‭ ‬الوزراء‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬عملية‭ ‬تبدو‭ ‬من‭ ‬نتاج‭ ‬البرلمان‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬استحقاق‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ثمة‭ ‬حاجات‭ ‬أخرى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬عندها‭ ‬الاحزاب‭ ‬الحاكمة‭ ‬لتختار‭ ‬من‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬الدولة‭ ‬لا‭ ‬يفككها‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬انتمائه‭ ‬،‭ ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬الاحزاب‭ ‬وطنية‭ ‬فعلاً‭ ‬،‭ ‬فستكون‭ ‬عيناً‭ ‬رقابية‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬الاداء‭ ‬الوطني‭ ‬للوزير‭ ‬غير‭ ‬الحزبي‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬معيار‭ ‬التقييم‭ ‬في‭ ‬المحصلة‭ .‬

العراق‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬المهني‭ ‬مع‭ ‬المنصب‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تبدو‭ ‬المسافة‭ ‬للوصول‭ ‬قريبة‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬تباعد‭ ‬مستمر‭ ‬لأنّ‭ ‬المصالح‭ ‬تضيق‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬ومن‭ ‬كان‭ ‬يفكر‭ ‬ويعمل‭ ‬لمصلحة‭ ‬حزبه‭ ‬ويلقى‭ ‬الانتقاد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬بتنا‭ ‬نرى‭ ‬يتعصب‭ ‬لمصلحة‭ ‬عائلته‭ ‬وعشيرته‭ ‬وحصصها‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬،‭ ‬فتهشّمت‭ ‬مفاهيم‭ ‬الدولة،‭ ‬وظهرت‭ ‬مكانها‭ ‬مفاهيم‭ ‬ماذا‭ ‬أعطونا‭ ‬وكم‭ ‬نستحق‭ ‬أكثر‭ ‬ولم‭ ‬نأخذه‭ . ‬اليوم‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬يدخل‭ ‬مزادات‭ ‬ومزايدات‭ ‬وتصفيات‭ ‬تنال‭ ‬من‭ ‬اسم‭ ‬العراق‭ ‬كدولة‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬حالها‭ ‬يرثى‭ ‬له‭ ‬الآن‭ . ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعاد‭ ‬الاعتبار‭ ‬له‭ ‬،‭ ‬بطريقة‭ ‬يشعر‭ ‬فيها‭ ‬العراقيون‭ ‬انهم‭ ‬قالوا‭ ‬كلمتهم‭ ‬في‭ ‬شخصية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الأقل‭ ‬بوضوح‭ .‬أعرف‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬الحاكم‭ ‬ليس‭ ‬رئاسياً‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬المنصب‭ ‬موجود‭ ‬ويشغل‭ ‬حيزاً‭ ‬من‭ ‬تشكيلات‭ ‬الدولة‭ ‬وموازنتها‭ ‬،‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬التعاطي‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬المنصب‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬عملاً‭ ‬كبيراً‭ ‬ينقل‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬فهم‭ ‬لبناء‭ ‬الدولة‭ ‬الى‭ ‬حالة‭ ‬أخرى‭ . ‬اعتقد‭ ‬انّ‭ ‬الجيل‭ ‬السياسي‭ ‬الحاكم‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬الساعة‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬حياته‭ ‬السياسية‭ ‬لا‭ ‬يدرك‭ ‬أهمية‭ ‬التغيير‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬الحال‭ ‬،‭ ‬وانّ‭ ‬المهمة‭ ‬الشاقة‭ ‬ستقع‭ ‬على‭ ‬الجيل‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬سيحكم‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬وما‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ . ‬أحياناً‭ ‬الحقائق‭ ‬نراها‭ ‬ونتجاهلها‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬امكانات‭ ‬التعاطي‭ ‬معها‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬فعلاً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬الاجابة‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬،‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬وان‭ ‬كل‭ ‬مايجري‭ ‬هو‭ ‬عمليات‭ ‬تصريف‭ ‬أعمال‭ ‬متعثرة‭ ‬وناقصة‭ ‬وآنية‭ ‬ومصالحية‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬إلاّ‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية