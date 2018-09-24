رونالدو‭ ‬يخسر‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬

مدريد‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ماركا‮»‬‭ ‬الإسبانية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬لن‭ ‬يحضر‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لإعلان‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬الذي‭ ‬اقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬مساء‭ ‬امس‭.‬

ويبدو‭ ‬غياب‭ ‬رونالدو‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬وجهة‭ ‬الجائزة‭ ‬المتوقعة‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬سابقة‭ ‬مماثلة‭ ‬وقعت‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬نجم‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الحالي،‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬السابق،‭ ‬اعتذر‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬الحفل‭ ‬لسبب‭ ‬غير‭ ‬مقنع‭ ‬هو‭ ‬خوضه‭ ‬التدريبات‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي،‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬أمام‭ ‬بولونيا،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭. ‬ويبدو‭ ‬المبرر‭ ‬واهيا‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬صاروخ‭ ‬ماديرا‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬حفلات‭ ‬الجوائز‭ ‬المماثلة‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬ارتباطاته‭ ‬الأخرى،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الحفل‭ ‬سيجري‭ ‬في‭ ‬إنجلترا،‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تبتعد‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية‭ ‬بالطائرة‭. ‬

وينافس‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬النجم‭ ‬الكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬رمانة‭ ‬ميزان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬والنجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬جناح‭ ‬ليفربول‭.‬

وكان‭ ‬رونالدو‭ ‬قد‭ ‬اعتذر‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬يويفا‮»‬‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مرشحا‭ ‬مع‭ ‬صلاح‭ ‬ومودريتش‭ ‬للفوز‭ ‬فيها‭.‬

ووقتها‭ ‬أشارت‭ ‬صحف‭ ‬عدة‭ ‬أن‭ ‬رونالدو‭ ‬كان‭ ‬يعلم‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬ينال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬أوروبي،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬موناكو‭ ‬أواخر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

ولطالما‭ ‬اتهم‭ ‬رونالدو‭ ‬بالمبالغة‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬شخصه‭ ‬وإنجازاته،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عكسته‭ ‬تصريحات‭ ‬عدة‭ ‬له‭ ‬رأى‭ ‬مشجعو‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬أنها‭ ‬تحتوي‭ ‬قدرا‭ ‬من‭ ‬الاستفزاز‭.‬

وحاز‭ ‬رونالدو‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭ (‬5‭ ‬مرات‭ ‬إجمالا‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬مودريتش‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬أوروبي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬لها‭ ‬اليويفا‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭.‬