ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬وتحسن‭ ‬المزاج‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬أعراض‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬وتحسن‭ ‬الحالة‭ ‬المزاجية‭. ‬وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬ربما‭ ‬تنطبق‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالأعباء‭ ‬المنزلية‭.‬

وبحث‭ ‬فريق‭ ‬الدراسة‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬بالغ‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأجاب‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬وتيرة‭ ‬ممارستهم‭ ‬للرياضة‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬المنصرم‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬جسدي‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭. ‬كما‭ ‬أجابوا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬يتعلق‭ ‬بكم‭ ‬مرة‭ ‬شعروا‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬صحتهم‭ ‬النفسية‭ ‬”ليست‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام“‭ ‬بسبب‭ ‬التوتر‭ ‬والاكتئاب‭ ‬والمشاكل‭ ‬العاطفية‭.‬

وأشارت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬دورية‭ (‬لانسيت‭ ‬سايكياتري‭) ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أيام‭ ‬الشعور‭ ‬بالحالة‭ ‬المزاجية‭ ‬السيئة‭ ‬شهريا‭ ‬بلغت‭ ‬3‭.‬4‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬وكانت‭ ‬أقل‭ ‬لدى‭ ‬من‭ ‬يمارسون‭ ‬بعض‭ ‬النشاط‭ ‬الجسدي‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬بمقدار‭ ‬1‭.‬5‭ ‬يوم‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬للرياضة‭ ‬تأثيرا‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬تاريخ‭ ‬مع‭ ‬مرض‭ ‬الاكتئاب‭. ‬فضمن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬تراجع‭ ‬شعور‭ ‬من‭ ‬يمارسون‭ ‬الرياضة‭ ‬بحالة‭ ‬نفسية‭ ‬سيئة‭ ‬بمقدار‭ ‬3‭.‬8‭ ‬يوم‭ ‬شهريا‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬مقارنة‭ ‬بمن‭ ‬لم‭ ‬يفعلوا‭ ‬قط‭.‬

وقال‭ ‬آدم‭ ‬تشيكرود‭ ‬وهو‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬بجامعة‭ ‬ييل‭ ‬بولاية‭ ‬كونيتيكت‭ ‬الأمريكية‭ ‬”من‭ ‬يمارسون‭ ‬الرياضة‭ ‬يتحلون‭ ‬بصحة‭ ‬نفسية‭ ‬أفضل‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يفعلون‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬يتمرنون‭ ‬بين‭ ‬ثلاث‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬أسبوعيا‭ ‬لمدة‭ ‬45‭ ‬دقيقة“‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬”تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬المنافع‭ ‬الصحية‭ ‬المتعددة‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬السن‭ ‬أو‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬النوع‭ ‬أو‭ ‬الدخل‭ ‬أو‭ ‬الحالة‭ ‬الجسمانية‭. ‬أي‭ ‬قدر‭ ‬بسيط‭ ‬يفيد،‭ ‬بمعدل‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬كحد‭ ‬أدنى،‭ ‬وكل‭ ‬تمرين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المشي‭ ‬يرتبط‭ ‬بتخفيف‭ ‬مشكلات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية“‭. ‬وأثبتت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الرياضة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حديث‭ ‬المرء‭ ‬عن‭ ‬شعوره‭ ‬بحالة‭ ‬نفسية‭ ‬سيئة‭.‬

وكانت‭ ‬الصلة‭ ‬أقوى‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الرياضات‭ ‬الجماعية‭ ‬وركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬إذ‭ ‬ارتبطت‭ ‬بتقليل‭ ‬أيام‭ ‬الشعور‭ ‬بحالة‭ ‬نفسية‭ ‬سيئة‭ ‬22‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مقارنة‭ ‬بعدم‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬لتليها‭ ‬تمرينات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬التي‭ ‬ارتبطت‭ ‬بتراجع‭ ‬الحالة‭ ‬المزاجية‭ ‬السيئة‭ ‬بنسبة‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وتوصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التمرينات‭ ‬الذهنية‭ ‬كاليوجا‭ ‬والتاي‭ ‬تشي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬الشعور‭ ‬بالمزاج‭ ‬السيء‭ ‬بنسبة‭ ‬23‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مقارنة‭ ‬بعدم‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭. ‬