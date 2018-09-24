الكشف‭ ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬البستاني‭ ‬في‭ ‬لوحة‭ ‬فان‭ ‬كوخ‭ ‬الشهيرة‭ ‬

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬مذكرات‭ ‬إحدى‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬ملجأ‭ ‬سان‭ ‬بول‭ ‬دو‭ ‬ماوسول‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬شخصية‭ ‬‮«‬البستاني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬المبدع‭ ‬الهولندي‭ ‬‮«‬فينسنت‭ ‬فان‭ ‬جوخ‮»‬‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬لوحاته‭ ‬المملوكة‭ ‬حاليا‭ ‬للمتحف‭ ‬الوطني‭ ‬للفن‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬روما‭. ‬وتظهر‭ ‬لوحة‭ ‬فان‭ ‬جوخ‭ ‬–‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬لدى‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬الملجأ‭ ‬أثناء‭ ‬مرضه‭ ‬–‭ ‬صورة‭ ‬شاب‭ ‬مفعم‭ ‬بالحيوية‭ ‬يتسم‭ ‬بالتعبير‭ ‬الودي،‭ ‬ويرتدي‭ ‬ملابس‭ ‬براقة‭ ‬ويقف‭ ‬بثقة‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬خضراء،‭ ‬والتي‭ ‬عرف‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬أنها‭ ‬الحديقة‭ ‬الخلفية‭ ‬للملجأ‭ ‬حيث‭ ‬يتريض‭ ‬المرضى‭. ‬وكان‭ ‬الغموض‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬يغلف‭ ‬هوية‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬فان‭ ‬جوخ‭ ‬برسمه‭.. ‬فقد‭ ‬عرضت‭ ‬لوحة‭ ‬‮«‬البستاني‮»‬‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1908،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬وصف‭ ‬الشخص‭ ‬بالمزارع،‭ ‬حيث‭ ‬فشلت‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬تحديد‭ ‬هويته‭. ‬وكشفت‭ ‬الملاحظات‭ ‬المدونة‭ ‬في‭ ‬المذكرات‭ ‬غير‭ ‬المنشورة‭ ‬للعاملة‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬اصطحبت‭ ‬المبدع‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬تنزهه‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬الخلفية‭ ‬للملجأ‭.‬

‭ ‬والمسجلة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬‮«‬متحف‭ ‬سان‭ ‬ريمث‭ ‬دث‭ ‬برفانس‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬‮«‬لويس‭ ‬بولت‮»‬‭ ‬استنادا‭ ‬لما‭ ‬أخبرته‭ ‬به‭ ‬جدته‭ ‬العاملة‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1954‭.‬

وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬رافقت‭ ‬العاملة‭ ‬الفرنسية‭ ‬المبدع‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬تنزهه‭ ‬خارج‭ ‬جدران‭ ‬الملجأ‭ ‬لرسم‭ ‬المشهد‭ ‬الريفي،‭ ‬ووفقا‭ ‬لملاحظات‭ ‬حفيدها‭ ‬فقد‭ ‬أخبرته‭ ‬جدته‭ ‬أن‭ ‬اللوحة‭ ‬تم‭ ‬تصور‭ ‬البستاني‭ ‬‮«‬جان‭ ‬بارال‮»‬‭(‬1861-1942‭)‬‮»‬‭.‬

ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬الفنون‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬صحيحة،‭ ‬فقد‭ ‬ولد‭ ‬البستاني‭ ‬‮«‬جان‭ ‬بارال‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬1861،‭ ‬حيث‭ ‬تزوج‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬سان‭ ‬ريمي‭ ‬دي‭ ‬بروفانس‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا‭ ‬عام‭ ‬1887،‭ ‬ووصف‭ ‬بالمزارع‭ ‬عند‭ ‬ولادة‭ ‬ابنته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1890‭ .. ‬لذلك،‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬حدائق‭ ‬الملجأ‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬عند‭ ‬رسم‭ ‬اللوحة‭.‬

وكانت‭ ‬اللوحة‭ ‬قد‭ ‬سرقت‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬للمتحف‭ ‬الوطني‭ ‬للفن‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬عام‭ ‬1998،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬استعادتها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع،