مخاطر‭ ‬عدم‭ ‬الانتظام‭ ‬في‭ ‬مواعيد‭ ‬النوم‭ ‬

واشنطن‭ – ‬الزمان

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬‮«‬التقارير‭ ‬العلمية‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يلتزمون‭ ‬بجدول‭ ‬منتظم‭ ‬لمواعيد‭ ‬النوم‭ ‬يكونون‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬أكثر‭ ‬إجهادا،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يتمتعون‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة،‭ ‬ويعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬السكري‭ ‬وضغط‭ ‬الدم‭. ‬وتشير‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ديوك‭ ‬الأميركية،‭ ‬إلى‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬النوم‭ ‬المضطرب،‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬النوم‭ ‬المتقطع‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يسبب‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭. ‬وقالت‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬والعلوم‭ ‬السلوكية،‭ ‬جيسيكا‭ ‬أفيري‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬تؤثر‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ .. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬الحالتين‭ ‬فإن‭ ‬النوم‭ ‬لـ7‭ ‬ساعات‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الأوقات‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضر‭ ‬الصحة‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬جيسيكا‭ ‬أفيري‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬1978‭ ‬شخصا‭ ‬أن‭ ‬مرضي‭ ‬القلب‭ ‬والسكري‭ ‬شائعان‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهما‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للوفاة‭ ‬في‭ ‬أميركا،‭ ‬و‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالأفراد‭ ‬المعرضين‭ ‬للخطر‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض،‭ ‬فلربما‭ ‬سنمنع‭ ‬أو‭ ‬نؤخر‭ ‬ظهور‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭.‬

ومنح‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬كل‭ ‬مشارك‭ ‬يتراوح‭ ‬عمره‭ ‬بين‭ ‬54‭ ‬و‭ ‬93‭ ‬عاما‭ ‬جهازا‭ ‬يتتبع‭ ‬مواعيد‭ ‬النوم،‭ ‬بالدقيقة،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬الفريق‭ ‬البحثي‭ ‬من‭ ‬مراقبة‭ ‬أصغر‭ ‬التغييرات‭. ‬فيمكن‭ ‬أن‭ ‬يلاحظوا،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المشارك‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬نام‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬بينما‭ ‬اعتاد‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬العاشرة‭ ‬مساء‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬لساعات‭ ‬أطول،‭ ‬بينما‭ ‬يميل‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬يقظة‭.‬

وأكدت‭ ‬الدراسة،‭ ‬بشكل‭ ‬حاسم،‭ ‬أن‭ ‬انتظام‭ ‬نوم‭ ‬الشخص‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬مقياس‭ ‬للتنبؤ‭ ‬بمخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭.‬

وكان‭ ‬الأشخاص،‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬المتقطع‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬والإجهاد‭ ‬مقارنة‭ ‬بالذين‭ ‬اعتادوا‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬المنتظم‭.‬

وأظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬أن‭ ‬الأميركيين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أفريقي‭ ‬يعتادون‭ ‬أنماط‭ ‬نوم‭ ‬غير‭ ‬منتظمة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الأميركيين‭ ‬البيض‭ ‬أو‭ ‬ذوي‭ ‬الأصل‭ ‬الصيني‭ ‬أو‭ ‬اللاتيني‭.‬