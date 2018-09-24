نتانياهو‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬وروسيا‭ ‬لا‭ ‬تتراجع‭ ‬عن‭ ‬قرارها

بيروت – موسكو – الزمان
كرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثقته بما توصل اليه تحقيق الجيش الاسرائيلي من خلاصات حول اسقاط الطائرة الروسية في سوريا، وفق بيان لمكتبه. وجدد نتانياهو القول لبوتين خلال اتصال هاتفي ان مسؤولية الحادث تقع في الدرجة الاولى على الجيش السوري الذي اسقط الطائرة، محذرا من نقل اسلحة متطورة الى سوريا. فيما أعلنت روسيا الاثنين أنها ستعزز الدفاعات الجوية لحليفتها سوريا بعدما أُسقطت الأسبوع الماضي طائرة روسية من طريق الخطأ، في حادثة حمّلت موسكو مسؤوليتها لمناورة إسرائيلية «متعمّدة»، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة مع الدولة العبرية. وبعد أسبوع من إسقاط الدفاعات الجوية السورية من طريق الخطأ طائرة إليوشين-20 روسية فوق البحر المتوسط في حادثة أدت إلى مقتل 15 عسكريا روسيا، صعّد الكرملين خطابه تجاه الدولة العبرية التي كانت تشن تزامنا مع الحادثة غارات على شمال غرب سوريا، ولم تأل جهدا لمحاولة إقناع موسكو بحسن نيتها. وفي خطاب متلفز شرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الإجراءات التي قررتها موسكو لتعزيز الدفاعات الجوية السورية. وقال شويغو «لدينا اقتناع بأن وضع هذه الإجراءات قيد التنفيذ سيردع المتهورين عن القيام بأفعال تهدد سلامة جنودنا»، وإلا فإننا «سنرد بالشكل المناسب». وأعلن الجيش الروسي الاثنين أن روسيا ستسلم الجيش السوري منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس-300 الحديثة خلال أسبوعين. وكان قرار تسليم هذه المنظومة اتّخذ في 2010 لكنه لم ينفّذ بسبب معارضة إسرائيل، التي تقيم علاقات جيدة مع روسيا. وأكد شويغو أن هذه المنظومة «قادرة على اعتراض طائرات على بعد أكثر من 250 كلم وقادرة على ضرب أهداف جوية عدة في آن واحد». وتتولى القوات الروسية حاليا تشغيل صواريخ إس-300 المنتشرة قرب القاعدة البحرية في طرطوس، وصواريخ إس-400 الاكثر تطورا المنتشرة في محيط قاعدة حميميم الجوية في غرب سوريا. وقال وزير الدفاع الروسي إن «الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية ورادارات الطائرات وأنظمة اتصالات الطائرات الحربية التي تهاجم أهدافا أرضية ستتعرض للتشويش في المناطق المحاذية لسوريا في البحر المتوسط».
والاثنين، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليفه الرئيس السوري بشار الأسد بهذه الإجراءات خلال محادثة هاتفية هي الأولى بينهما منذ إسقاط الطائرة الروسية من طريق الخطأ.