نتانياهو‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬وروسيا‭ ‬لا‭ ‬تتراجع‭ ‬عن‭ ‬قرارها

بيروت‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

كرر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الاثنين‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ثقته‭ ‬بما‭ ‬توصل‭ ‬اليه‭ ‬تحقيق‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬من‭ ‬خلاصات‭ ‬حول‭ ‬اسقاط‭ ‬الطائرة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬لمكتبه‭. ‬وجدد‭ ‬نتانياهو‭ ‬القول‭ ‬لبوتين‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬ان‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحادث‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬اسقط‭ ‬الطائرة،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬اسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭. ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬ستعزز‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬لحليفتها‭ ‬سوريا‭ ‬بعدما‭ ‬أُسقطت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬طائرة‭ ‬روسية‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ،‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬حمّلت‭ ‬موسكو‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬لمناورة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬متعمّدة‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬وبعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬طائرة‭ ‬إليوشين‭-‬20‭ ‬روسية‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬عسكريا‭ ‬روسيا،‭ ‬صعّد‭ ‬الكرملين‭ ‬خطابه‭ ‬تجاه‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تشن‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الحادثة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬ولم‭ ‬تأل‭ ‬جهدا‭ ‬لمحاولة‭ ‬إقناع‭ ‬موسكو‭ ‬بحسن‭ ‬نيتها‭. ‬وفي‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬شرح‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬قررتها‭ ‬موسكو‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭. ‬وقال‭ ‬شويغو‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬اقتناع‭ ‬بأن‭ ‬وضع‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬سيردع‭ ‬المتهورين‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بأفعال‭ ‬تهدد‭ ‬سلامة‭ ‬جنودنا‮»‬،‭ ‬وإلا‭ ‬فإننا‭ ‬‮«‬سنرد‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬ستسلم‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬منظومة‭ ‬صواريخ‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬إس‭-‬300‭ ‬الحديثة‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭. ‬وكان‭ ‬قرار‭ ‬تسليم‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬اتّخذ‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬ينفّذ‭ ‬بسبب‭ ‬معارضة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬وأكد‭ ‬شويغو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬‮«‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اعتراض‭ ‬طائرات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬كلم‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬أهداف‭ ‬جوية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‮»‬‭. ‬وتتولى‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬حاليا‭ ‬تشغيل‭ ‬صواريخ‭ ‬إس‭-‬300‭ ‬المنتشرة‭ ‬قرب‭ ‬القاعدة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬طرطوس،‭ ‬وصواريخ‭ ‬إس‭-‬400‭ ‬الاكثر‭ ‬تطورا‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬قاعدة‭ ‬حميميم‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الملاحة‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬ورادارات‭ ‬الطائرات‭ ‬وأنظمة‭ ‬اتصالات‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬التي‭ ‬تهاجم‭ ‬أهدافا‭ ‬أرضية‭ ‬ستتعرض‭ ‬للتشويش‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحاذية‭ ‬لسوريا‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‮»‬‭.‬

والاثنين،‭ ‬أبلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬حليفه‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬بهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬خلال‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬إسقاط‭ ‬الطائرة‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭.‬