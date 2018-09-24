العثور‭ ‬على‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أميركي‭ ‬ميتاً‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬بمدغشقر

انتاناناريفو‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عثر‭ ‬على‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أميركي‭ ‬ميتا‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬مدغشقر‭ ‬انتاناناريفو‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬رجل‭ ‬وضع‭ ‬قيد‭ ‬الحجز‭ ‬الاحتياطي‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬الدرك‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬القومندان‭ ‬هيريلالاتيانا‭ ‬اندرياناريساونا‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الدرك‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬فجر‭ ‬الاحد،‭ ‬وبعد‭ ‬تلقي‭ ‬اتصال‭ ‬من‭ ‬الجيران‭ ‬وعناصر‭ ‬أمن‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬خاص،‭ ‬عثرت‭ ‬دورية‭ ‬الدرك‭ ‬الليلية‭ ‬على‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أميركي‭ ‬ميتا‭ ‬في‭ ‬منزله‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رجال‭ ‬الاسعاف‭ ‬أكدوا‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬وفاة‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬الدماء‭ ‬تغطي‭ ‬وجهه‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬الناطق‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬رجل‭ ‬كان‭ ‬وجهه‭ ‬ملطخا‭ ‬بالدم‭ ‬أثناء‭ ‬قفزه‭ ‬فوق‭ ‬السياج‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬وقد‭ ‬وضع‭ ‬قيد‭ ‬الحجز‭ ‬الاحتياطي‮»‬‭. ‬ورفض‭ ‬الضابط‭ ‬اعطاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬هوية‭ ‬الضحية‭ ‬والشخص‭ ‬الموقوف‭ ‬أو‭ ‬الدوافع‭ ‬المحتملة‭ ‬لقتل‭ ‬الدبلوماسي‭.‬

وأعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬مدغشقر‭ ‬تشكيل‭ ‬خلية‭ ‬تحقيق‭ ‬خاصة‭ ‬لتوضيح‭ ‬ملابسات‭ ‬مقتل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الاميركي‭. ‬