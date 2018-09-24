العثور‭ ‬على‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أميركي‭ ‬ميتاً‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬بمدغشقر

انتاناناريفو- (أ ف ب) – عثر على دبلوماسي أميركي ميتا الاحد في منزله في عاصمة مدغشقر انتاناناريفو ويبدو أنه قتل على أيدي رجل وضع قيد الحجز الاحتياطي كما أفاد الدرك الاثنين.
وقال القومندان هيريلالاتيانا اندرياناريساونا الناطق باسم الدرك «حوالى الساعة الواحدة فجر الاحد، وبعد تلقي اتصال من الجيران وعناصر أمن من جهاز خاص، عثرت دورية الدرك الليلية على دبلوماسي أميركي ميتا في منزله». وأضاف أن «رجال الاسعاف أكدوا في المكان وفاة الدبلوماسي الذي كانت الدماء تغطي وجهه». وتابع الناطق أنه «تم توقيف رجل كان وجهه ملطخا بالدم أثناء قفزه فوق السياج للخروج من المنزل وقد وضع قيد الحجز الاحتياطي». ورفض الضابط اعطاء المزيد من التفاصيل حول هوية الضحية والشخص الموقوف أو الدوافع المحتملة لقتل الدبلوماسي.
وأعلنت حكومة مدغشقر تشكيل خلية تحقيق خاصة لتوضيح ملابسات مقتل الدبلوماسي الاميركي.