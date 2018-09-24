تحذير‭ ‬فرنسي‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بدون‭ ‬حل‭ ‬بسوريا

الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بسوريا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬‮«‬حربا‭ ‬دائمة‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

وقال‭ ‬لودريان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ (‬الرئيس‭ ‬السوري‭) ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬وكذلك‭ ‬الذين‭ ‬يدعمونه‭ (…) ‬وإلا‭ ‬فيمكن‭ ‬أن‭ ‬نسير‭ ‬باتجاه‭ ‬حرب‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬القول‭ ‬تقريبا‭ ‬إن‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬ربح‭ ‬الحرب،‭ ‬نلاحظ‭ ‬ذلك‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬القول‭ ‬انه‭ ‬حقق‭ ‬السلام‭. ‬حين‭ ‬يربح‭ ‬طرف‭ ‬ما‭ ‬الحرب‭ ‬بدون‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬ربح‭ ‬الحرب‭ ‬رغم‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬الارض‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يشكل‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬اليوم‭ ‬خمسة‭ ‬جيوش‭ ‬تتواجه‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬والحوادث‭ ‬الاخيرة‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬خطر‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬هو‭ ‬خطر‭ ‬فعلي‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أيضا‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬الروسي‭-‬التركي‭ ‬لاقامة‭ ‬منطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬يشكل‭ ‬نبأ‭ ‬سارا‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬لتجنب‭ ‬حمام‭ ‬دم‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬تطبيقه‭ ‬غير‭ ‬مؤكد‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬لودريان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬يفتح‭ ‬مجالا‭ ‬أمام‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬ينهي‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أرى‭ ‬أن‭ ‬ايران‭ ‬وبشار‭ ‬الاسد‭ ‬ليسا‭ ‬طرفين‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬ولا‭ ‬شيء‭ ‬يضمن‮»‬‭ ‬تعاونهما‭. ‬وتوافق‭ ‬الرئيسان‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬والتركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬على‭ ‬اقامة‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‮»‬‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬موسكو‭ ‬وانقرة‭. ‬وينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬إخراج‭ ‬كل‭ ‬الاسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬وجميع‭ ‬الجهاديين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬لودريان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬جماعات‭ ‬إرهابية‭ ‬وعناصر‭ ‬ليست‭ ‬كذلك،‭ ‬سيكون‭ ‬مهمة‭ ‬حساسة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬طرد‮»‬‭ ‬الارهابيين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬سيعني‭ ‬التراجع‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬اكبر‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬المعارك‭ ‬المحتملة‭ ‬المقبلة‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وهذه‭ ‬المجموعات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خطر‭ ‬تفرق‭ ‬المقاتلين‭ ‬الجهاديين‭ ‬خارج‭ ‬سوريا‭.‬

وأكد‭ ‬لودريان‭ ‬استعداد‭ ‬فرنسا‭ ‬للمصادقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬‮«‬رغبة‮»‬‭ ‬تركيا‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬متانته‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤيد‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬بان‭ ‬‮«‬ترفق‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬بعملية‭ ‬سلام‮»‬‭ ‬تشكل‭ ‬بداية‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬