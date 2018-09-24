البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يكرر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬إيران

تشييع حاشد لضحايا هجوم الأهواز وخامنئي يتهم السعودية والامارات
الأهواز – طهران – نيويورك – الزمان
شارك عشرات الالاف الاثنين في تشييع ضحايا الهجوم الذي وقع السبت في مدينة الاهواز جنوب غرب ايران اثناء عرض عسكري وادى الى مقتل 24 شخصا من جنود ومدنيين. وأعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي أن مرتكبي الهجوم «تلقوا تمويلا» من السعودية والامارات. وهاجم أربعة مسلحين العرض الذي اقيم السبت بمناسبة بدء الحرب الايرانية العراقية (1980-1988) وأطلقوا النار على الحضور. وبحسب الخبراء فإن الامارات لايمكن التورط في الهجوم لكن ايران تريد الضغط عليها من اجل تنازلات ومساعدات في فك الحصار عليها . واعلن البيت الابيض الاثنين أنه سيواصل ممارسة «اقصى الضغوط» على ايران مشيرا إلى انه سيفرض عليها عقوبات جديدة ومؤكداً رغم ذلك أنه لا يسعى إلى «تغيير النظام» في طهران. وقال جون بولتون مستشار الامن القومي للرئيس دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة «كما قلت مرارا، ان تغييرا للنظام في ايران لا يشكل جزءا من سياسة الادارة» الاميركية. واضاف في اطار إطلاعه الصحافيين على مجريات الاسبوع الذي سيمضيه ترامب في اجتماعات الجمعية العامة «لقد فرضنا عقوبات مشددة للغاية على ايران، وسنفرض المزيد، وما نتوقعه من ايران هو تغيير هائل لسلوكها». وتابع «حتى يحدث ذلك سنواصل ممارسة ما يصفه الرئيس بأنه أقصى الضغوط». وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس الاثنين افرادا من عامة الناس والجيش يحملون نعوشاً غطيت بالعلم الايراني، وحمل بعضهم صور الضحايا. وحمل المشيعون الذين ارتدى معظمهم ثيابا سوداء، صوراً للقتلى إضافة الى لافتات كتب عليها «سنقف إلى النهاية» و»لا للارهاب». وتحت اشعة الشمس الحارقة تدفقت الحشود من الشوارع الاربعة الرئيسية المؤدية الى ساحة وسط المدينة حيث أقيمت جنازة لثلاثة رجال وامرأة. وفي الساحة نفسها، التي فصلت فيها النساء عن الرجال، انتحبت امرأة كانت ترتدي الشادور التقليدي بصوت مرتفع، وكانت تحمل صورة ابنها رضا الشعيبي، وهو مجند من بين القتلى. واثناء الجنازة علا نحيبها تعبيرا عن الحزن حتى أغمي عليها. وأصبحت درجات الحرارة لا تطاق حتى أن عربات بدأت برش المياه على المشاركين بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 40. ولوح المشيعون بأعلام باللون الأحمر والاخضر والأسود مع رسائل ثورية، إضافة إلى أعلام القبائل العربية في محافظة خوزستان. وقال خامنئي في تصريحات نقلتها وكالة ارنا للانباء «التقارر تشر الى ان هذا العمل الاجرامي تم على د هؤلاء الذن تسرع امركا لانقاذهم حن ضق علهم الخناق في سورا او العراق ممن تلقون الدعم المالي من السعودة والامارات».
إلا أنه لم يكشف هوياتهم. وعقب الهجوم اتهمت إيران مجموعة من الانفصاليين العرب إضافة إلى دول خليجية والولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. من جهتها، توعدت الولايات المتحدة الاثنين بمواصلة الضغط على ايران وقالت أنها ستفرض عقوبات جديدة على طهران مؤكدة أنها لا تسعى الى تغيير النظام الايراني.
وصرح جون بولتون مستشار الامن القومي للرئيس دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة «كما قلت مرارا، ان تغييرا للنظام في ايران لا يشكل جزءا من سياسة الادارة» الاميركية.
- «ثأر مدمر» -
كانت خوزستان، التي يسكنها عدد كبير من العرب ساحة للحرب مع العراق بين العامين 1980 و 1988 كما شهدت اضطرابات عامي 2005 و2011.
وهاجم متمردون أكراد عروضا عسكرية على الحدود شمالا، الا أن الهجمات على أهداف حكومية في المدن الرئيسية تعتبر نادرة.
بدأت الجنازة الاثنين امام ساحة مسجد سارالله بوسط الاهواز والقى عدد من الجنرالات وضباط الامن كلمات.
وقال وزير الاستخبارات محمود علوي أنه تم اعتقال عدد من الاشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالهجوم.
وصرح أمام الحشد «الارهابيون انفسهم قتلوا، وسيحدد عملاؤنا فلولهم وداعميهم حتى آخر رجل. وقد تم اعتقال جزء كبير منهم».
وتوعد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي من المنبر «نعدكم بأن رد فعلنا سيكون مدمرا، ونحذر الجميع بأننا سنثأر».
وبعد انتهاء الكلمات بدأ احد المنشدين ترديد مقاطع حزينة فيما أخذ الاف المشيعون يضربون على صدورهم.
وبعد ذلك نقلت جميع النعوش الى مقبرة المدينة لتوارى الثرى.
وبين القتلى تلميذ، واحد المحاربين القدامى الذي كان على كرسي متحرك.
وأثارت صور النساء والاطفال وهم يحاولون الاحتماء من المهاجمين مشاعر الايرانيين.
ووصف عبد الزهراء سواري، وهو عربي شارك في الجنازة، المهاجمين بأنهم كفار.
وقال «هؤلاء اشخاص لا رحمة في قلوبهم او انسانية على الاطلاق».