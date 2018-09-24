البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يكرر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬إيران

تشييع‭ ‬حاشد‭ ‬لضحايا‭ ‬هجوم‭ ‬الأهواز‭ ‬وخامنئي‭ ‬يتهم‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات

الأهواز‭ – ‬طهران‭ – ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

شارك‭ ‬عشرات‭ ‬الالاف‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬ضحايا‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الاهواز‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬ايران‭ ‬اثناء‭ ‬عرض‭ ‬عسكري‭ ‬وادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬24‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬ومدنيين‭. ‬وأعلن‭ ‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬أن‭ ‬مرتكبي‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬تلقوا‭ ‬تمويلا‮»‬‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭. ‬وهاجم‭ ‬أربعة‭ ‬مسلحين‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬اقيم‭ ‬السبت‭ ‬بمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬الايرانية‭ ‬العراقية‭ (‬1980-1988‭) ‬وأطلقوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الحضور‭. ‬وبحسب‭ ‬الخبراء‭ ‬فإن‭ ‬الامارات‭ ‬لايمكن‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬لكن‭ ‬ايران‭ ‬تريد‭ ‬الضغط‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تنازلات‭ ‬ومساعدات‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬الحصار‭ ‬عليها‭ . ‬واعلن‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬سيواصل‭ ‬ممارسة‭ ‬‮«‬اقصى‭ ‬الضغوط‮»‬‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬سيفرض‭ ‬عليها‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬ومؤكداً‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬وقال‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬للرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬كما‭ ‬قلت‭ ‬مرارا،‭ ‬ان‭ ‬تغييرا‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬الادارة‮»‬‭ ‬الاميركية‭. ‬واضاف‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬إطلاعه‭ ‬الصحافيين‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الاسبوع‭ ‬الذي‭ ‬سيمضيه‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فرضنا‭ ‬عقوبات‭ ‬مشددة‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬ايران،‭ ‬وسنفرض‭ ‬المزيد،‭ ‬وما‭ ‬نتوقعه‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬هو‭ ‬تغيير‭ ‬هائل‭ ‬لسلوكها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬سنواصل‭ ‬ممارسة‭ ‬ما‭ ‬يصفه‭ ‬الرئيس‭ ‬بأنه‭ ‬أقصى‭ ‬الضغوط‮»‬‭. ‬وشاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬افرادا‭ ‬من‭ ‬عامة‭ ‬الناس‭ ‬والجيش‭ ‬يحملون‭ ‬نعوشاً‭ ‬غطيت‭ ‬بالعلم‭ ‬الايراني،‭ ‬وحمل‭ ‬بعضهم‭ ‬صور‭ ‬الضحايا‭. ‬وحمل‭ ‬المشيعون‭ ‬الذين‭ ‬ارتدى‭ ‬معظمهم‭ ‬ثيابا‭ ‬سوداء،‭ ‬صوراً‭ ‬للقتلى‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬سنقف‭ ‬إلى‭ ‬النهاية‮»‬‭ ‬و»لا‭ ‬للارهاب‮»‬‭. ‬وتحت‭ ‬اشعة‭ ‬الشمس‭ ‬الحارقة‭ ‬تدفقت‭ ‬الحشود‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬الاربعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬جنازة‭ ‬لثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬وامرأة‭. ‬وفي‭ ‬الساحة‭ ‬نفسها،‭ ‬التي‭ ‬فصلت‭ ‬فيها‭ ‬النساء‭ ‬عن‭ ‬الرجال،‭ ‬انتحبت‭ ‬امرأة‭ ‬كانت‭ ‬ترتدي‭ ‬الشادور‭ ‬التقليدي‭ ‬بصوت‭ ‬مرتفع،‭ ‬وكانت‭ ‬تحمل‭ ‬صورة‭ ‬ابنها‭ ‬رضا‭ ‬الشعيبي،‭ ‬وهو‭ ‬مجند‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭. ‬واثناء‭ ‬الجنازة‭ ‬علا‭ ‬نحيبها‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬الحزن‭ ‬حتى‭ ‬أغمي‭ ‬عليها‭. ‬وأصبحت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬لا‭ ‬تطاق‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬عربات‭ ‬بدأت‭ ‬برش‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصلت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬40‭. ‬ولوح‭ ‬المشيعون‭ ‬بأعلام‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬والاخضر‭ ‬والأسود‭ ‬مع‭ ‬رسائل‭ ‬ثورية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعلام‭ ‬القبائل‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬خوزستان‭. ‬وقال‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬ارنا‭ ‬للانباء‭ ‬‮«‬التقارر‭ ‬تشر‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الاجرامي‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬د‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذن‭ ‬تسرع‭ ‬امركا‭ ‬لانقاذهم‭ ‬حن‭ ‬ضق‭ ‬علهم‭ ‬الخناق‭ ‬في‭ ‬سورا‭ ‬او‭ ‬العراق‭ ‬ممن‭ ‬تلقون‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬السعودة‭ ‬والامارات‮»‬‭.‬

إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬هوياتهم‭. ‬وعقب‭ ‬الهجوم‭ ‬اتهمت‭ ‬إيران‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الانفصاليين‭ ‬العرب‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬توعدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬بمواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬وقالت‭ ‬أنها‭ ‬ستفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭.‬

وصرح‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬للرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬كما‭ ‬قلت‭ ‬مرارا،‭ ‬ان‭ ‬تغييرا‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬الادارة‮»‬‭ ‬الاميركية‭.‬

‭- ‬‮«‬ثأر‭ ‬مدمر‮»‬‭ -‬

كانت‭ ‬خوزستان،‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬ساحة‭ ‬للحرب‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬1980‭ ‬و‭ ‬1988‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬اضطرابات‭ ‬عامي‭ ‬2005‭ ‬و2011‭.‬

وهاجم‭ ‬متمردون‭ ‬أكراد‭ ‬عروضا‭ ‬عسكرية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬شمالا،‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬تعتبر‭ ‬نادرة‭.‬

بدأت‭ ‬الجنازة‭ ‬الاثنين‭ ‬امام‭ ‬ساحة‭ ‬مسجد‭ ‬سارالله‭ ‬بوسط‭ ‬الاهواز‭ ‬والقى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجنرالات‭ ‬وضباط‭ ‬الامن‭ ‬كلمات‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬محمود‭ ‬علوي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬للاشتباه‭ ‬بعلاقتهم‭ ‬بالهجوم‭.‬

وصرح‭ ‬أمام‭ ‬الحشد‭ ‬‮«‬الارهابيون‭ ‬انفسهم‭ ‬قتلوا،‭ ‬وسيحدد‭ ‬عملاؤنا‭ ‬فلولهم‭ ‬وداعميهم‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬رجل‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬منهم‮»‬‭.‬

وتوعد‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬العميد‭ ‬حسين‭ ‬سلامي‭ ‬من‭ ‬المنبر‭ ‬‮«‬نعدكم‭ ‬بأن‭ ‬رد‭ ‬فعلنا‭ ‬سيكون‭ ‬مدمرا،‭ ‬ونحذر‭ ‬الجميع‭ ‬بأننا‭ ‬سنثأر‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الكلمات‭ ‬بدأ‭ ‬احد‭ ‬المنشدين‭ ‬ترديد‭ ‬مقاطع‭ ‬حزينة‭ ‬فيما‭ ‬أخذ‭ ‬الاف‭ ‬المشيعون‭ ‬يضربون‭ ‬على‭ ‬صدورهم‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬نقلت‭ ‬جميع‭ ‬النعوش‭ ‬الى‭ ‬مقبرة‭ ‬المدينة‭ ‬لتوارى‭ ‬الثرى‭.‬

وبين‭ ‬القتلى‭ ‬تلميذ،‭ ‬واحد‭ ‬المحاربين‭ ‬القدامى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك‭.‬

وأثارت‭ ‬صور‭ ‬النساء‭ ‬والاطفال‭ ‬وهم‭ ‬يحاولون‭ ‬الاحتماء‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭ ‬مشاعر‭ ‬الايرانيين‭.‬

ووصف‭ ‬عبد‭ ‬الزهراء‭ ‬سواري،‭ ‬وهو‭ ‬عربي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الجنازة،‭ ‬المهاجمين‭ ‬بأنهم‭ ‬كفار‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬اشخاص‭ ‬لا‭ ‬رحمة‭ ‬في‭ ‬قلوبهم‭ ‬او‭ ‬انسانية‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‮»‬‭.‬