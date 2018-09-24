دعوة‭ ‬مستشار‭ ‬السيسي‭ ‬لزيارة‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬تثير‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬

مستشار الرئيس الفلسطيني: ندعو المسلمين لشد الرحال الى القدس
القاهرة – مصطفى عمارة
فجّرت تصريحات د / اسامة الازهري مستشار الرئيس للشئون الدينية خلال فعاليات ندوه الاتحاد البرلمانى العربي والتي دعا فيها شيخ الازهر الى مراجعة موقفه الرافض من زياره المسلمين للقدس والمسجد الاقصى جدلا واسعا بين المؤيد والرافض لتلك الدعوة وفى اول رد فعل لتلك الدعوة ،رحب محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى ابو مازن للشؤون الدينية بدعوى الازهر معتبرا ان زيارة المسلمين للقدس والمسجد الاقصى فى هذا التوقيت يدعم صمود الشعب الفلسطيني فى القدس ويؤكد عروبة القدس.
في السياق ذاته ثمنت د / فتحية الحنفي استاذ الفقه بكلية الدراسات الاسلامية بجامعه الازهر تلك الدعوه مؤكده ان زياره المسجد الاقصى جزء من عقيده المسلمين دعا اليها رسولنا الكريم، واضافت ان هناك خلاف بين العلماء حول مشروعية زياره المسجد الاقصى فى ظل وجود احتلال الا انها ترى انه لا مانع شرعا من زيارة المسجد الاقصى مع تجنب اية مظاهر للتطبيع وان تلك الزيارة تقوى عزائم المسلمين وتؤكد احقيتهم فى القدس. وقال د / محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الاسلامية اننا احوج مانكون فى تلك المرحلة لزيارة القدس لأن تهويد المدينة يحتاج الى تحرك شعبي اسلامي وعربى بزياره المدينة المقدسة لدعم صمود اهلها وكان على جمعة مفتى الجمهورية السابق قد اطلق مبادره بدعوته الى زيارة القدس والمسجد الاقصى بل وقام بزيارة القدس خلال العام الماضى بعد حضوره احد المؤتمرات بالمملكة الاردنية وعلى عكس الاراء المؤيده للزيارة جاءت معظم اراء السياسيين معارضة لها باعتبارها نوعا من التطبيع مع اسرائيل .
وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ان زيارة القدس تعد مكافأه لاسرائيل التى اعلنت القدس عاصمة لاسرائيل كما انها تسهم فى مخطط تهويدها لانها تكرس الامر الواقع.
واضاف المهندس حسام الخولى الامين العام لحزب مستقبل وطن ان القيام بزيارات القدس غير مطلوب حاليا لانها تدعم الاقتصاد الاسرائيلى حيث سيتم تحويل العمله الى شيكل اسرائيلى .
من ناحية اخرى اكد د / جمال ابو شقرة استاذ التاريخ الاسلامى ومدير الدراسات التاريخيه بجامعه عين شمس في تصريح للزمان ان اعلان اسرائيل عن ولاده البقره الحمراء والتى تنبئ باقتراب يوم القيامه وهدم من المسجد الاقصى نوع من خزعبلات الصهيونيه تستخدمها كورقه سياسيه مكشوفه لتبرير هدم المسجد الاقصى ،واشار الى عمليه القطهير التى يقوم بها اليهود تقوم على ذبح بقره حمراء خارج القدس ثم تقوم بحرقها بعد ذبحها وتنشر رفاتها على المسجد الاقصى ليتطهر المكان كله ثم بعد ذلك الهيكل المزعوم ودعا ابو شقرة المسلمين للتكاتف للتصدي لتلك المؤامرة وحماية المسجد الاقصى .