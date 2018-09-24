دعوة‭ ‬مستشار‭ ‬السيسي‭ ‬لزيارة‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬تثير‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬

مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭: ‬ندعو‭ ‬المسلمين‭ ‬لشد‭ ‬الرحال‭ ‬الى‭ ‬القدس‭

‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

فجّرت‭ ‬تصريحات‭ ‬د‭ / ‬اسامة‭ ‬الازهري‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬للشئون‭ ‬الدينية‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬ندوه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلمانى‭ ‬العربي‭ ‬والتي‭ ‬دعا‭ ‬فيها‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬الى‭ ‬مراجعة‭ ‬موقفه‭ ‬الرافض‭ ‬من‭ ‬زياره‭ ‬المسلمين‭ ‬للقدس‭ ‬والمسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬بين‭ ‬المؤيد‭ ‬والرافض‭ ‬لتلك‭ ‬الدعوة‭ ‬وفى‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬لتلك‭ ‬الدعوة‭ ‬،رحب‭ ‬محمود‭ ‬الهباش‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطينى‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬للشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬بدعوى‭ ‬الازهر‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬المسلمين‭ ‬للقدس‭ ‬والمسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬يدعم‭ ‬صمود‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬فى‭ ‬القدس‭ ‬ويؤكد‭ ‬عروبة‭ ‬القدس‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ثمنت‭ ‬د‭ / ‬فتحية‭ ‬الحنفي‭ ‬استاذ‭ ‬الفقه‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬الاسلامية‭ ‬بجامعه‭ ‬الازهر‭ ‬تلك‭ ‬الدعوه‭ ‬مؤكده‭ ‬ان‭ ‬زياره‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬عقيده‭ ‬المسلمين‭ ‬دعا‭ ‬اليها‭ ‬رسولنا‭ ‬الكريم،‭ ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬العلماء‭ ‬حول‭ ‬مشروعية‭ ‬زياره‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬احتلال‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬ترى‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬مانع‭ ‬شرعا‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬مع‭ ‬تجنب‭ ‬اية‭ ‬مظاهر‭ ‬للتطبيع‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬تقوى‭ ‬عزائم‭ ‬المسلمين‭ ‬وتؤكد‭ ‬احقيتهم‭ ‬فى‭ ‬القدس‭. ‬وقال‭ ‬د‭ / ‬محمد‭ ‬الشحات‭ ‬الجندى‭ ‬عضو‭ ‬مجمع‭ ‬البحوث‭ ‬الاسلامية‭ ‬اننا‭ ‬احوج‭ ‬مانكون‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬لزيارة‭ ‬القدس‭ ‬لأن‭ ‬تهويد‭ ‬المدينة‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬تحرك‭ ‬شعبي‭ ‬اسلامي‭ ‬وعربى‭ ‬بزياره‭ ‬المدينة‭ ‬المقدسة‭ ‬لدعم‭ ‬صمود‭ ‬اهلها‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬جمعة‭ ‬مفتى‭ ‬الجمهورية‭ ‬السابق‭ ‬قد‭ ‬اطلق‭ ‬مبادره‭ ‬بدعوته‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬القدس‭ ‬والمسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬بل‭ ‬وقام‭ ‬بزيارة‭ ‬القدس‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬بعد‭ ‬حضوره‭ ‬احد‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بالمملكة‭ ‬الاردنية‭ ‬وعلى‭ ‬عكس‭ ‬الاراء‭ ‬المؤيده‭ ‬للزيارة‭ ‬جاءت‭ ‬معظم‭ ‬اراء‭ ‬السياسيين‭ ‬معارضة‭ ‬لها‭ ‬باعتبارها‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ .‬

وقال‭ ‬مدحت‭ ‬الزاهد‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬التحالف‭ ‬الشعبى‭ ‬الاشتراكى‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬القدس‭ ‬تعد‭ ‬مكافأه‭ ‬لاسرائيل‭ ‬التى‭ ‬اعلنت‭ ‬القدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لاسرائيل‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬تسهم‭ ‬فى‭ ‬مخطط‭ ‬تهويدها‭ ‬لانها‭ ‬تكرس‭ ‬الامر‭ ‬الواقع‭.‬

واضاف‭ ‬المهندس‭ ‬حسام‭ ‬الخولى‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬مستقبل‭ ‬وطن‭ ‬ان‭ ‬القيام‭ ‬بزيارات‭ ‬القدس‭ ‬غير‭ ‬مطلوب‭ ‬حاليا‭ ‬لانها‭ ‬تدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تحويل‭ ‬العمله‭ ‬الى‭ ‬شيكل‭ ‬اسرائيلى‭ .‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬اكد‭ ‬د‭ / ‬جمال‭ ‬ابو‭ ‬شقرة‭ ‬استاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬الاسلامى‭ ‬ومدير‭ ‬الدراسات‭ ‬التاريخيه‭ ‬بجامعه‭ ‬عين‭ ‬شمس‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬اعلان‭ ‬اسرائيل‭ ‬عن‭ ‬ولاده‭ ‬البقره‭ ‬الحمراء‭ ‬والتى‭ ‬تنبئ‭ ‬باقتراب‭ ‬يوم‭ ‬القيامه‭ ‬وهدم‭ ‬من‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬خزعبلات‭ ‬الصهيونيه‭ ‬تستخدمها‭ ‬كورقه‭ ‬سياسيه‭ ‬مكشوفه‭ ‬لتبرير‭ ‬هدم‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬،واشار‭ ‬الى‭ ‬عمليه‭ ‬القطهير‭ ‬التى‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬اليهود‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬ذبح‭ ‬بقره‭ ‬حمراء‭ ‬خارج‭ ‬القدس‭ ‬ثم‭ ‬تقوم‭ ‬بحرقها‭ ‬بعد‭ ‬ذبحها‭ ‬وتنشر‭ ‬رفاتها‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬ليتطهر‭ ‬المكان‭ ‬كله‭ ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الهيكل‭ ‬المزعوم‭ ‬ودعا‭ ‬ابو‭ ‬شقرة‭ ‬المسلمين‭ ‬للتكاتف‭ ‬للتصدي‭ ‬لتلك‭ ‬المؤامرة‭ ‬وحماية‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ .‬