تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قوية‭ ‬وبروكسل‭ ‬تضغط‭ ‬عليها‭ ‬بمهلة‭ ‬سداد‭ ‬مالي‭ ‬ضيقة

حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬التأميم‭ ‬ويرفض‭ ‬استفتاء‭ ‬يتيح‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬اوروبا

ليفربول‭ – ‬لندن‭ – ‬بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬المعارض‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬حملة‭ ‬تأميم‭ ‬شامل‭ ‬وإلى‭ ‬خطة‭ ‬جديدة‭ ‬لمنح‭ ‬العمال‭ ‬حصة‭ ‬من‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬رفضته‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬الكبرى‭. ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬وصفها‭ ‬بعضهم‭ ‬باليسارية‭ ‬المتطرفة‭ .‬

وطرح‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الظل‭ ‬جون‭ ‬ماكدونل‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للحزب‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬مشاريع‭ ‬لإعادة‭ ‬تأميم‭ ‬قطاعات‭ ‬المياه‭ ‬والسكك‭ ‬الحديد‭ ‬والطاقة‭ ‬وخدمات‭ ‬البريد‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

وقال‭ ‬ماكدونل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬اكتفى‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬للسرقة‭ ‬بسبب‭ ‬الخصخصة‮»‬،‭ ‬وسط‭ ‬تصفيق‭ ‬الحاضرين‭. ‬فيما‭ ‬

أمهل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الإثنين‭ ‬بريطانيا‭ ‬شهرين‭ ‬لتسديد‭ ‬2‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬المخصصة‭ ‬للميزانية‭ ‬الأوروبية‭ ‬وكان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬صينية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التوتر‭ ‬الحاد‭ ‬أصلا‭ ‬بسبب‭ ‬بريكست‭.‬

وقالت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬إن‭ ‬لدى‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬مهلة‭ ‬شهرين‭ ‬للتحرك‭ ‬وإلا‮»‬،‭ ‬فإنها‭ ‬‮«‬ستلجأ‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭.‬

ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬الإنذار‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬فتحها‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬ضد‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬المكتب‭ ‬الأوروبي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬2017‭.‬

وكشفت‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاحتيال‭ ‬أنه‭ ‬بين‭ ‬2013‭ ‬و2016،‭ ‬تم‭ ‬إعفاء‭ ‬بضائع‭ ‬صينية‭ ‬تم‭ ‬استيرادها‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬عند‭ ‬دخولها‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬البريطانية‭ ‬بموجب‭ ‬فواتير‭ ‬خاطئة‭ ‬أو‭ ‬وهمية،‭ ‬عبر‭ ‬تقاديم‭ ‬تصاريح‭ ‬جمركية‭ ‬بقيمتها‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭. ‬ويبدي‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البريطانيين‭ ‬عدم‭ ‬رضاه‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬الشركات‭ ‬المخصخصة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬التأخير‭ ‬الذي‭ ‬يطاول‭ ‬مواعيد‭ ‬وصول‭ ‬القطارات،‭ ‬والمشاكل‭ ‬التقنية‭ ‬والزيادة‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬بفواتير‭ ‬المياه‭.‬

ولاحظ‭ ‬ماكدونل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الملكية‭ ‬العامة‭ ‬أثبتت‭ ‬شعبيتها‭ ‬في‭ ‬الاستطلاعات‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬لتخصيص‭ ‬الشركات‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬250‭ ‬موظفا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬نسبة‭ ‬10‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمها‭ ‬لتمويل‭ ‬صندوق‭ ‬يخصص‭ ‬لدفع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أرباحها‭ ‬للعمال‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬شركاتهم‭.‬

وبحسب‭ ‬الاقتراحات‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬الاثنين‭ ‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬للحصة‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬للموظف،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تخصص‭ ‬المداخيل‭ ‬الإضافية‭ ‬لتمويل‭ ‬صندوق‭ ‬وطني‭ ‬للخدمات‭ ‬العامة‭ ‬والرعاية‭ ‬الاجتماعية‭. ‬واورد‭ ‬ماكدونل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العمال‭ ‬الذي‭ ‬يساهمون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬شركاتهم‭ ‬ثروات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬فيها‭ ‬وعلى‭ ‬حصص‭ ‬من‭ ‬أرباحها‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الصناعية‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الحاكم‭ ‬أن‭ ‬الاقتراحات‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬جديدة‭ ‬للضرائب‮»‬‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬قد‭ ‬تثني‭ ‬أصحابها‭ ‬عن‭ ‬التوظيف‭. ‬وحذر‭ ‬اتحاد‭ ‬الصناعيين‭ ‬البريطانيين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬قد‭ ‬يضر‭ ‬بالاستثمارات‭.‬

وقالت‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬كارولين‭ ‬فيربرن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إملاءاتهم‭ ‬حول‭ ‬ملكية‭ ‬الموظفين‭ ‬لأسهم‭ ‬لن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬المغادرة‭ ‬وإلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بمن‭ ‬لا‭ ‬قدرة‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬تحمله‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬فيربن‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬سقط‭ ‬الاستثمار‭ ‬تسقط‭ ‬الانتاجية‭ ‬والأجور‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وافق‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تصويت‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬‮«‬بجعل‭ ‬كل‭ ‬الخيارات‭ ‬متاحة‮»‬‭ ‬حول‭ ‬بريكست،‭ ‬لكن‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب‭ ‬رفضت‭ ‬اقتراحا‭ ‬بإجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬حول‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يتضمن‭ ‬خيار‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬التكتل‭.‬

وأجرى‭ ‬قادة‭ ‬الحزب‭ ‬نقاشا‭ ‬استمر‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭ ‬قبل‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬نص‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬التصويت‭ ‬عليه‭ ‬الثلاثاء‭.‬

واتفق‭ ‬قادة‭ ‬الحزب‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أسقط‭ ‬البرلمان‭ ‬اتفاقا‭ ‬نهائيا‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحكومة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحزب‭.‬

وقال‭ ‬ماكدونل‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تجر‭ ‬انتخابات‭ ‬عامة،‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬الخيارات‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬استفتاء‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬لمطالبة‭ ‬الحزب‭ ‬بتأييد‭ ‬تنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬يتضمن‭ ‬خيار‭ ‬بقاء‭ ‬البلاد‭ ‬ضمن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

لكن‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الظل‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬استفتاء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محصورا‭ ‬بآلية‭ ‬قبول‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬تمديد‭ ‬المفاوضات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خيار‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وقال‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬راديو‭ ‬4‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬نتوصل‭ ‬لانتخابات‭ ‬عامة‭ ‬فسنلجأ‭ ‬للاستفتاء‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الاستفتاء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬ذاته‭.‬