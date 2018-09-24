البارزاني يدعم فؤاد حسين للظفر بمنصب الرئاسة

الإتحاد: تصرف الديمقراطي تجاوز الإتفاقات الستراتيجية

بغداد – قصي منذر

وصف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي خطوة تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحا لرئاسة الجمهورية بالتجاوز على الاتفاقات بين الحزبين . وقال سورجي في تصريح امس ان (برهم صالح هو مرشح الحزب الوحيد للمنصب ولن نتنازل عن المنصب مهما كانت حجم الضغوط والمساومات)، واضاف ان (خطوة الديمقراطي بتقديم مرشح بشكل رسمي هو امر مستغرب ولم نكن نتمنى ان يمضي بهذا التصرف ويتجاوز جميع الاتفاقات الستراتيجية بين الحزبين). بدوره ،اكد رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني دعم مرشح الحزب فؤاد حسين بقوة للظفر بمنصب الرئاسة . وقال البارزاني في بيان امس (كان يسعدنا لو اتفقت الأطراف الكردستانية على مرشح واحد لكن للأسف لم يحدث ذلك)، واشار الى انه (تم تخويلي من قبل المكتب السياسي للحزب لتحديد شخصية مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ونظراً لكفاءته وقدراته ارتأيت ترشيح حسين لهذا المنصب)، وتابع البارزاني (سندعم فؤاد حسين بكل ما نملك ونتمنى له النجاح). وأعلن نائب رئيس الحركة القومية التركمانية عباس البياتي عن تقديم أوراق ترشيحه لرئاسة المنصب .وقال البياتي في تصريح امس (قدمت أوراق ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية).الى ذلك دعا تحالف الاصلاح والاعمار الاكراد الى تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. وقال احمد الصدر ممثل عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اجتماع التحالف ان (الاجتماع خرج بتوصيات ابرزها التعاون من اجل تشكيل حكومة وطنية وتوحيد البرنامج الحكومي في اطار واحد في مدة لا تتجاوز الاسبوع والتركيز على شراكة القرار والحوار بشان الجوانب الستراتيجية واختيار المواقع الرئاسية اضافة الى ترسيخ المشروع الوطني والقضاء على الطائفية السياسية والمحاصصة)، واضاف انه (تم الاتفاق ايضا على العمل لتعديل مسار العملية الانتخابية فضلا عن الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة)، ودعا الصدر الى ( تشجيع الشركاء الاكراد لتوحيد موقفهم في تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وفق الاستحقاقات وبخلافه يتم الاتفاق بين قوى تحالف الاصلاح على اختيار احد المتنافسين)، من جانب اخر شدد الصدر خلال لقائه بهيئة رئاسة مجلس النواب في محافظة النجف على تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان والإسراع بإقرار قوانين تسهم برفع معاناة العراقيين.وقال بيان لمكتبه امس ان (الصدر استقبل في الحنانة بالنجف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه حسن كريم الكعبي وبشير خليل الحداد وجرى خلال اللقاء بحث العملية السياسية وأهمية الإسراع في تشكيل الحكومة للقيام بمهامها الأساسية في توفير الأمن والخدمات)، وحث الصدر الحاضرين على (تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب والإسراع بإقرار القوانين التي تسهم في رفع معاناة المواطنين العراقيين). وعلى صعيد متصل رأى عضو ائتلاف دولة القانون علي المالكي ان تسمية مرشح مستقل لتنسم مهام رئاسة الوزراء بادرة جيدة صوب تشكيل الحكومة الجديدة. واكد المالكي ان (الحراك السياسي مستمر والجميع يريد بناء دولة قوية بدءاً من المناصب العليا والسعي لتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير الخدمات)، ولفت الى ان (تسمية مرشح مستقل لرئاسة الوزراء بادرة جيدة نحو تشكيل الحكومة)، مبينا ان (محاولات الدمج بين إئتلافي النصر والقانون وصلت الى مرحلة متقدمة وهناك لجان تشكلت لوضع اللمسات الأخيرة لدمجهما او دخول النصر الى تحالف البناء)، وطالب الأمين العام للتجمع المدني للإصلاح سليم الجبوري قيادات تحالف الاصلاح بمعالجة مواطن الخلل.وبرر الجبوري (دخوله في تحالف الاصلاح والاعمار كان مرتبطا بالبرامج الاصلاحية والاهداف التي تم اعلانها للجمهور عند بداية تشكيل التحالف والتي ينتظر تطبيقها بشكل فعلي على ارض الواقع)، داعيا القيادات المشكلة للتحالف الى (معالجة سريعة لمواطن الخلل لكي يعطوا لشركائهم مسوغا مقنعا وعمليا لدعم التحالف). فيما رفض ائتلاف الوطنية بأن يكون جزءاً من عملية سياسية تبنى على التدخلات والاملاءات الدولية السافرة واستعمال المال السياسي والتزوير الفاضح.وقال الائتلاف في بيان امس (كنا نأمل أن تتداعى القوى السياسية وقادتها إلى محاولة إصلاح هذا الخلل الذي حدث في الانتخابات الا انه وبكل أسف تكرست تلك الأخطاء بخروق دستورية في الجلسة المفتوحة للبرلمان وتعامل مشبوه وإدعاءات بعمليات بيع وشراء وتلاعب وأمام مرأى ومسمع الجميع).