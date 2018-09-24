سومو: صادرات خام الجنوب قرب 3.6 مليون ب/ي

النفط يرتفع فوق 80 دولاراً للبرميل

بغداد – الزمان

إرتفعت أسعار النفط امس الاثنين، بأكثر من 2 بالمئة بعدما رفضت أوبك الإعلان عن زيادة فورية لإنتاج الخام رغم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات لخفض الأسعار.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.14 بالمئة إلى 80.94 دولار للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ شهر مايو، لكنه تراجع ليستقر بحلول الساعة 9:00 بتوقيت غرينيتش عند مستوى 80.70 دولار للبرميل.

كذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بواقع 1.5 دولار إلى 72.28 دولار للبرميل.

من جهة أخرى، توقع متعاملون في سوق النفط، اليوم الاثنين، ارتفاع مزيج “برنت” بحلول عطلة عيد الميلاد إلى 90 دولارا للبرميل، على أن يتجاوز مستوى الـ 100 دولار للبرميل في مطلع عام 2019 مع دخول العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيراني حيز التنفيذ في تشرين الثاني القادم. وقال مسؤول نفطي إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، يصدر ما يقرب من 3.6 مليون برميل يوميا من الخام من حقوله الجنوبية مع قيام أوبك وآخرين بزيادة الإنتاج من أجل تعويض نقص الإمدادات القادمة من إيران وفنزويلا. وذكرت تقارير نقلا عن نائب مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار (نحن نصدر أقل بقليل من 3.6 مليون برميل يوميا… لكن يمكننا) الوصول إلى ذلك المستوى. وتتجه صادرات العراق من حقول النفط الجنوبية في سبتمبر أيلول صوب مستوى قياسي مرتفع حسبما ذكر مصدران بالقطاع الأسبوع الماضي لتتجاوز حجم صادرات أغسطس آب البالغ 3.58 مليون برميل يوميا. وقال نزار (الزيادة لن تكون ضخمة. ستكون زيادة طفيفة فحسب، لمجرد تلبية حاجات السوق. الجميع ينتظر لمعرفة ما سيحدث بعد العقوبات الأمريكية. لسنا انتهازيين ولن ننتزع حصة سوقية من إيران). وتتراجع صادرات إيران مع إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني من تشرين الثاني لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد.

وبغية تعويض نقص المعروض الإيراني، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا.