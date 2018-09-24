الحكومة تشرع بحل أزمة الطاقة الكهربائية بتعاون ألماني

العبادي يناقش مع بارايس تطوير التعاون الإقتصادي

بغداد – صباح الخالدي

برلين – الزمان

ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق مع السفير الألماني سيريل نان، خارطة طريق عمل شركة (سيمنز) الألمانية للتكنولوجيا والطاقة في المرحلة المقبلة بالعراق.في خطوة جديدة لحل أزمة نقص الطاقة الكهربائية المزمنة.وقال بيان للأمانة العامة للمجلس ان (العلاق ناقش مع نان ومدير تطوير التعاون في السفارة الألمانية خارطة طريق عمل شركة سيمنز الألمانية للتكنولوجيا والطاقة في العراق), ونقل البيان ان (نان أكد سعي بلاده لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في العراق بمجالات التربية والتعليم والتدريب)، مشيرا الى (أهمية مصادقة مجلس الوزراء على المشروع لمعالجة الإخفاقات في قطاع الكهرباء وتوفير طاقة مستدامة), واوضح البيان ان (الجانبين بحثا أهم احتياجات واولويات الحكومة العراقية في قائمة تنفيذ المشاريع وإعادة بناء المناطق المحررة في المرحلة المقبلة وشمول القطاعات المتضررة في المشاريع الاستثمارية، والتنسيق بشأن هذا الإطار في الاجتماعات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق تمويل الاستقرار الفوري), وتابع ان (العلاق اكد حاجة المناطق المحررة والعراق بصورة عامة الى مشاريع فعلية على الأرض لغرض إعادة تأهيل البنى التحتية التي تخدم المواطن وتسهل عودة النازحين), وأشار البيان الى ان (الشركة ستعمل لبلوغ طاقـة توليـد الكهربـاء في العـراق لتبلغ حوالي 16 ميغـاواط وذلك بحلـول عـام 2025 مـن خلال شبكة حديثة يمكنها تغذية جميـع المدن العراقية وما حولها)، موضحا ان (الخطـة سيتم تنفيذها على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد). فيما بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مع وكيل وزير شؤون الاقتصاد والطاقة في جمهورية المانيا الاتحادية توماس بارايس سبل التعاون في قطاعات الطاقة والتعليم والصحة ومراكز التدريب وخلق فرص العمل .واكد الوفد دعم المانيا للعراق في جميع المجالات واستعداد الشركات الالمانية للعمل والاستثمار فيه.وقال بيان امس ان (لقاء العبادي بالوفد الالماني جاء في الوقت الذي أعلنت مصادر حكومية عراقية وأخرى في قطاع الكهرباء أن مجموعة سيمنس الألمانية الهندسية تعمل على إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو 10.6 مليار دولار لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق. فيما نقلت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الالمانية عن مصادر حكومية في قطاع الكهرباء إن (مجموعة سيمنس الألمانية الهندسية تعمل على إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو (10.6 مليار دولار) لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق.واضافت ان (جو قيصر الرئيس التنفيذي للشركة سافر للعراق لإبرام مذكرة تفاهم مع بغداد يوم وان الصفقة تشمل أيضا تكنولوجيا نقل الكهرباء), واوضحت الصحيفة ان ( الحكومة العراقية لم تتخذ قرارا بقبول عرض سيمنس الذي دعمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الأيام الأخيرة).