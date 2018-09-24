حفيد الخميني يغادر إيران للإقامة والتدريس في النجف

طهران – رزاق نامقي

غادر علي الخميني حفيد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية بلاده متوجها الى العراق بهدف الاقامة في النجف لغرض التدريس.

ونقلت وكالة (خبر أون لاين)، الايرانية، عن أحد رجال الدين المقربين من الخميني ويدعى محمد رضا نائيني، القول، إن (علي غادر إيران للإقامة في مدينة النجف لمواصلة نشاطه الديني والتدريس في حوزة النجف بدلا من حوزة مدينة قم). مبينا أن (الهجرة طبيعة بشرية للجميع لبناء شخصية الإنسان ولاسيما أن الاستفادة من حوزتي النجف وقم، قد تشكل جزءًا مهمًا في بناء شخصية رجل الدين).

وعد نائيني (هناك أرضية واسعة للتدريس بمدينة النجف أفضل من مدينة قم، خصوصا لمن همه طلب العلم)، موضحا أن (علي الخميني قد هاجر مدينة قم وتوجه إلى النجف، وربما سيبقى فيها عدة سنوات، ونأمل أن يكون هذا المكان أكثر إشراقًا له). وكان عباس شقيق علي قد اقام بضعة اشهر في بغداد بعد سقوط النظام السابق عام 2003 لكنه غاردها الى طهران ثم الى خارجها بعد خلافات مع النظام في طهران بشأن ولاية الفقيه.