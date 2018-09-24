العراق يحصل على منحة من البنك الدولي لدعم أنظمة الحماية الإجتماعية

العمل يستجيب لمسن بعد تخلي أولاده الخمسة عنه

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

منح البنك الدولي العراق نصف مليون دولار لتعزيز انظمة الحماية الاجتماعية في البلاد خلال المدة المقبلة عن طريق استهداف الدقيق للاسر التي تعيش تحت خط الفقر. وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (البنك اشاد بدور الوزارة وتمكنها من تنفيذ برنامج شامل ومتكامل لاصلاح نظام الحماية الاجتماعية برغم من التحديات التي تواجه البلاد)، واضاف ان (البرنامج اسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الصمود على مستوى المجتمعات المحلية فضلا عن تنفيذ برامج تدعم سبل كسب الرزق واشراك المواطنين في تنفيذ التنمية المجتمعية لتعزيز الترابط والثقة بين المواطن والدولة)، مشيرا الى ان (البنك الدولي نوه في تقرير نشر على موقعه الرسمي وموقع بعثة الامم المتحدة الى ان الوزارة لعبت دورا كبيرا في تكامل تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز قدرات الباحث الاجتماعي وتطوير قاعدة بيانات المستفيدين وكذلك نجحت في اطلاق برنامج تجريبي للاعانة النقدية المشروطة بالصحة والتعليم لاصلاح نظام الحماية في البلاد)، مضيفا ( واستنادا لنجاح المرحلة الاولى من العمل وانجاز المهمة تم الاتفاق مع مجموعة البنك والشركاء الآخرين للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج)، مؤكدا ان (المرحلة الثانية للبرنامح تهدف الى تعزيز التدخل الاجتماعي والاقتصادي للبنك في العراق للحد من الفقر فضلا عن الاستفادة من الخبرات الدولية التي يقدمها لموائمة الجوانب التنموية والانسانية والاستفادة المثلى من التحويلات النقدية والعينية واضافة تحسينات على آليات استهداف الفقر للحد من هذه الظاهرة لاسيما المناطق التي تأثرت بالنزاع ضد داعش). واستجابت الوزارة لمناشدة رصدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة انسانية لمسن يبلغ الثامنة والتسعين من العمر يفترش الارض بعد تخلي اولاده الخمسة عنه. وتابع منعم ان (المواطن ي . هـ من مواليد 1920 يفترش الارض عند احد الفنادق ببغداد تلقت الوزارة مناشدات عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووجهت بشكل فوري فريق الرصد الميداني بزيارته ومتابعة حالته وتقديم الخدمات اللازمة له)، واشار الى ان (المواطن اتضح ان لديه خمسة اولاد تخّلوا عنه وبات بلا مأوى لذا بادرت الوزارة بشموله في احدى الدور الايوائية للعناية به علما ان لديه راتبا تقاعديا من وظيفته السابقة بوزارة الصناعة والمعادن).

موضحا ان (المسن في حالة صحية غير مستقرة وكان يرقد في احد المستشفيات وبعد عرض ايوائه في دور المسنين طلب مدة للنقاهة واستعادة استقراره الصحي والنفسي)، مبينا ان (الوزارة وجهت بمتابعة حالته الصحية بشكل دوري وزيارته اسبوعيا من قبل فريق الرصد الميداني لحين استقرار وضعه لايوائه في دار المسنين).

ولفت منعم الى ان (الوزارة تتابع المناشدات الانســـانية التي ترصدها من خلال متابعتها الوسائل الاعلامية وتستجيب لها عن طريق ارسال فريق الرصد الميداني المكلف من قبل الوزير محمد شياع السوداني بالاستجابة للمناشدات).