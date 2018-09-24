التعليم يضيّف المؤجلين والراسبين وطلبة السنوات المنتهية

بغداد – الزمان

وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استضافة الطلبة المؤجلين والراسبين ممن تنطبق عليهم ضوابط الاستضافة والقبول في دليل إجراءات شؤون الطلبة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان امس إن (الوزير عبد الرزاق العيسى وافق على استضافة الطلبة المؤجلين والراسبين حرصا على معالجة حالات الطلبة ومراعاة أوضاعهم الإنسانية والعلمية), واضاف أن (الاستضافة تشمل أيضا طلبة السنوات الدراسية المنتهية مع تحملهم تبعات المقاصة العلمية كافة, منوها أن آخر موعد لتسلم طلبات الاستضافة سيكون نهاية الدوام ليوم الخميس الموافق السابع والعشرين من ايول الجاري)، مشيرا الى أن (ترويج الطلبات يكون عبر الكليات بشكل مباشر).

وأعلنت الوزارة عن نتائج قبول المعلمين المجازين دراسياً ضمن قناتي العامة وذوي الشهداء في الجامعات للعام الدراسي المقبل وتابع العبودي إن (الوزارة أصدرت قوائم تتضمن أسماء المعلمين المجازين دراسيا).