الجعفري في نيويورك للمشاركة بالإجتماعات الأممية

واشنطن – مرسي ابو طوق

وصل وزير الخارجية العراقـية إبراهيم الجعفري إلى مدينة نيويورك؛ لتمثيل العراق في أعمال الدورة الـ 73 للجمعيَّة العامّة للأمم المتحِدة. ومن المتوقـع أن يلتقي الجعفري بوزراء خارجية ومسؤولي عدد من بلدان العالم، إضافة إلى المسؤولين الأمميين لبحث التعاون المُشترَك وتعزيز العلاقات وحشد الجهود لاستمرار وقوفهم إلى جانب العراق والمُساهَمة في إعادة إعمار المدن العراق.

ومن كواليس نيويورك تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تحديات صعبة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع من بينها ظهورها للمرة الاولى أمام زعماء العالم ومواعيد نوم ابنتها الرضيعة التي يبلغ عمرها ثلاثة أشهر. وتصدرت أرديرن التي يبلغ عمرها 38 عاما عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية منذ وصولها إلى السلطة في تشرين الأول عندما أصبحت ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في السلطة بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في 1990 ولا تعد أرديرن أصغر رئيسة وزراء في نيوزيلندا فحسب وإنما هي أيضا أول من أخذ اجازة لرعاية الطفل وهي في السلطة ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رمز لتقدم المرأة. ومع استعدادها لإلقاء أول كلمة لها في الأمم المتحدة يوم الخميس المقبل تواجه أرديرن أيضا المهمة الصعبة المتعلقة بالسفر لمسافة طويلة مع طفلة. وسيكون نحو 130 زعيما وعشرات الوزراء موجودين في مقر الأمم المتحدة هذا الأسبوع. وترضع أرديرن طفلتها نيف تي أروها من صدرها ولا يمكن أن تغيب عنها لفترة طويلة وسيكون برفقتها شريكها كلارك جيفورد . وقالت أرديرن في اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة (إنني محظوظة. توجد حولي شبكة دعم رائعة. لدى القدرة على اصطحاب طفلتي معي إلى العمل. لا تستطيع أن تفعل ذلك في أماكن كثيرة) إذا لم تكن هناك ثقافة تقبل أن تكون الأمهات والأطفال جزءا من أماكن عملنا فلن نغير أي شيء. ولذلك فإذا استطعت أن أفعل شيئا واحدا فقط وهو تغيير الطريقة التي نفكر بها في هذه الأمور فسأشعر حينئذ بسعادة إنني حققت شيئا ما. وعندما أشار المشرف على الاجتماع إلى أن الطفلة موجودة خلف الكواليس وهي هادئة جدا قالت أرديرن (لم تكن كذلك الساعة 3.30 صباحا).