إذا كنت إنساناً

إجتهد في إعلاء كلمة الحق – شاكر كريم عبد

تعضيدا لمقالات الأستاذ الفاضل الكاتب عبد الخالق الشاهر في جريدة الزمان الغراء والتي تناول فيها القانون رقم (72) لسنة 2017 عرضا ونقدا في اطار الحق والقانون والإنسانية، مسلطا الضوء على جوهره المتضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة في اطار هيئة المساءلة والعدالة وكذلك تسليط الضوء على موقف الهيئة الوطنية للتقاعد وهيئة المصالحة الوطنية بخصوص رواتب المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة. اذ كان سعيه مشكورا ومحمودا في مصاف الأنصاف لخدمة العدالة داحضا الأخطاء في الهفوات والتعمد والقصد غير السليم كما ان السكوت هو في حد ذاته مصيبة مضافة الى مصائب تحز بالنفس وتأكل في أجساد الناس في واقع مرير ، واقع يعيش فيه الإنسان القهر والظلم تحت لافتة الديمقراطية والحريات ، والحرية الفكرية وحرية التملك وحقوق الإنسان . فالحقيقة التي يتعامى عنها ساسة و أحزابا وكيانات وهيئات قضائية وقانونية، تشكل واقعا مؤلما لا يشعر به الا من اكتوى بنار الإجحاف والظلم واغتصاب الحقوق.من هنا اقول:

في الزمن مآثر وقيم ، وفي الزمن ويلات ودجل.. واستحواذ على مال وحق ملك وقهر. والحياة دائما في ثنائياتها خير وشر، وكل شيء في حكم القانون والشرع وأحيانا في التراضي كما في التقاضي ، اما اليوم ، لا نعرف ما لذي دهانا أناس في هوس وهرج ويعلوا صوتها باطلا بأهزوجة شعبية مورثة : وين أيروح المطلوب إلنا ؟! دون معرفة الطالب والمطلوب ، هتاف استفاد منه الاحتلال واستعماره، لأناس أحرار غلبهم الاستعمار في الحيلة والقوة ، بالموت والفرقة والضعف لأبناء وطن سليم ، وشعب في التضحية كريم، اذ بلغ أعلى مراحل الجود، في جسام التضحيات وعلى مر الزمن. الإنسان الخير هو من عرف قدره وقيمته وأدميته كانسان عليه واجبات وله حقوق ، وهو في ثبات على مبادئ لها من الدين روح، ولها من الدنيا مستلزم حياة مادي، ويبقى العدل بين حلال وحرام وقانون وحلول دون احتيال واستحواذ أو سرقات وفساد بأغطية لها إصدارات وقوانين وقرارات.

قالوا في الأدب وقالوا في حق الملك وقالوا في الحرية وقالوا في الفساد والسرقة وكلام وكلام وتمر سنون الدهر عبر ممرات مختلفة، جريان الحق فيها ضعيف ، وملابسات الحيلة والغدر والحرمنة تطفو وتطفو واللعنة تطارد أصحابها ، وعامة الناس في ذهول، واكتفائهم بان هذا غير معقول.

نكتب: كل أمريء له الحق في ان يملك ما استطاع ان يملكه من العروض والنقود والأموال الثابتة، والحقوق العينية عامة وفي حدود القانون وتعويض الأضرار.أليس هذا في حق عدل الميزان والقرار في مضبطة قوانين منها الوضعي ، ومنها الإلهيات في شرعها بحكم ربكم الأعلى، الله سبحانه وتعالى هنالك صوت حق ينادي : ايها الإنسان أيها الأخيار. يا سامعين الصوت بعلو صائحه، في الفجر والغروب وسكون الليل، ان هناك اناس من ابناء العراق واقعين تحت ظلم وجبروت أوجده محتل بغيض و شرعنه بريمر سيئ الصيت .

ونهدأ ونقول: يكاد يكون حق الملك جزءا مكملا لحق الحرية ، فان الإنسان لا يستطيع ان يرقى نفسه كما يشاء الا بملك الوسائل. والملك اما ان يكون خاصا كملك شخصا كتابا او منزلا او سيارة، واما ان يكون عاما كالسكك الحديدية ، والمتاحف ودور الكتب ودور الآثار والجوامع والمستشفيات والتكايا وغيرها. والملك الخاص واضح. والملك العام واضح ، وأين ألمشكله ايها الناس ايها القوم ايها المحامون ايها الحكام ايها الأشراف، ايها المنصفون: المشكلة في هذه الدنيا:الفساد يمتد ويبلغ ذروته في تجاوز حق الناس بتشريعات وقرارات وقوانين في حجز أموال وأملاك الآخرين دون إنصاف ووجهة حق في اقل تقدير بتشريعات وقوانين ما انزل بها من سلـــــطان ومنها قانون رقم 72 لـــــــسنة 2017. وقانون هيئة المساءلة والعدالة التي لاتعدل ولاتعطي حق مسلوب بعد ان اصبحت مخالفة الدستور والقوانين سمة غالبة تشكل غصة في الصدور وحقوق تتجاوز عليها الادارات الروتينية من خلال حجب رواتب عدد كبير من المواطنين الذين شملتهم هذه القوانين وعرقلتها تارة بانها تتطلب تعديل لهذا القانون او ذاك من قبل مجلس النواب الذي تتعمد بعض الاحزاب والكتل المنضوية فيه الى المماطلة بمناقشتها وترحيلها من دورة الى اخرى تعمدا مع سبق الاصرار دون النظر الى الظروف المعيشية الصعبة لعوائل المشمولين بهذه الاجراءات التعسفية فهذا غيض من فيض ولكن هل من مستمع؟ وهل من مجيب؟ رحم الله الشاعر الكبير المتنبي لو عاش يومنا هذا لأسمعت كلماته من به صمم كما كانت كلماته تسمع من به صمم. نتمنى من بقي لديهم من الغيرة الوطنية والشعور بالمسؤولية فينظروا بعين الرعايا والمواساة لموظفين حرموا من حقوقهم التقاعدية. هؤلاء لازالت ملفاتهم في أدراج دائرة المصالحة الوطنية لأسباب غامضة حيث سبق وان حصلت الموافقة على منحهم الراتب التقاعدي بموافقة مجلس الوزراء المبلغة عن طريق الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة إلى دائرة التقاعد منذ عام 2013 ولم ينفذ القرار. والان وردت أسمائهم ضمن قوائم المشمولين بالقانون 72 لسنة 2017 بالحجز على دار او قطعة ارض لم يحصلوا عليها نتيجة استغلال منصب حزبي او الإداري فهل من المعقول ان تحدد سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب؟!، والسؤال المهم: ماهي علاقة المصالحة الوطنية بموضوع الراتب التقاعدي؟! وهم افنوا زهرة عمرهم نتيجة خدمة فعلية تتجاوز بين 30 و 40 عاما في خدمة الوطن والشعب من غير روتين ومماطلة في دوائر مدنية تشهد لهم بالنزاهة والصدق والإخلاص في العمل و دفعوا الاستقطاعات التقاعدية عنها لصندوق التقاعد فمتى يتم إنصافهم وأعمارهم تجاوزت السبعين عاما ؟! وهم يعانون شظف العيش ويجدون صعوبة دفع فواتير الأدوية لأمراضهم المزمنة ولسداد أجار السكن ومتطلبات ابسط مقومات المعيشة.في حين شرع لأعضاء مجلس النواب وأعضاء هذه الهيئات ومجالس المحافظات رواتب تقاعدية لخدمة لا تــــتعدى 4 سنوات وامتيازات لا مثيل لها في كل دول العالم, علما ان هذه الرواتب والامتيازات غير دستورية وليست شرعية بل هي نموذج صارخ للسرقة المقننة من قوت الشعب المنكوب.! انها دعوة وطنية خالصة لمراعاة النصوص الدستورية والقانونية والشرعية وإعطاء كل ذي حق حقه بعيدا عن الثارات والاستئثار بالمواقع والمناصب التي هي بالتأكيد وجدت لخدمة المجتمع وإنصاف الناس.

فمتى يتم تعزيز الإحساس بروح المسؤولية والتعاون لتحقيق المصالح العامة في المجتمع والحفاظ على هيبة الدستور والقانون ويعملوا على العمل بروح القانون ويضمنوا حقوق المواطنين وان يسعوا جاهدين و يقدموا كافة الضمانات القانونية لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع. لانها المعيار لتقييم الشعب والتاريخ لهم…