الصحافة الألمانية تنشغل بأزمة شالكه

جيرونا يوقف سلسلة إنتصارات برشلونة ورونالدو ينقذ اليوفي

{ مدن – وكالات

سقط برشــــلونة في فخ التعادل (2-2) خلال ديربي كتالونيا أمام ضيفه، جيرونا، على ملعب كامب نو، لحساب الجولة الخامسة من الليجا، اول امس الأحد. وأحرز هدفي برشلونة، ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، في الدقيقتين 19 و63 بينما سجل لجيرونا، كريستيان ســــتواني، في الدقيقتين 45 و51. ورفع البارسا رصيده بذلك للنقطة 13 في صدارة ترتيب الليجا، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، بينما رفع جيرونا رصيده للنقطة 8في المركز السادس. وجاءت أولى فرص المباراة، عن طريق بيرناردو لاعب جيرونا، في الدقيقة 5حيث أمسك بالكرة حارس البارسا، مارك تير شتيجن. وبدأ الفريق الكتالوني كالعادة مسيطرًا، وجاء أول تهديد صريح لشباك جيرونا، عبر القائد ليونيل ميسي، بتسديدة قوية تصدى لها حارس الخصم، المغربي ياسين بونو، بعد مراوغة للدفاع في الدقيقة 11. وفي ثاني المحاولات لبرشلونة، نجح البرغوث في تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 19 بتسديدة على يسار بونو، مستغلا تمريرة سحرية من أرتورو فيدال. وواصل البلوجرانا الزحف نحو شباك جيرونا، بتصويبة قوية من لويـــس سواريز، تصدى لها الحارس في الدقيقة 21. وفي أخطر فرصة لجيرونا، أنقذ بيكيه برشلونة من هدف مُحقق، بإخراج الكرة من على خط المرمى، بعدما انطلق ستواني ومر من تير شتيجن، وسدد نحو الشباك في الدقيقة 28. وبالاعتماد على تقنية الفيديو، وجه حكم المباراة البطاقة الحمراء، لكليمنت لينجليت، مدافع برشلونة، في الدقيقة 35 بسبب تدخله العنيف على بيري بونس. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي الشوط الأول، اقتنص ستواني هدف التعادل لجيرونا، مستغلا خطأ في التمركز، من خط دفاع البارسا. ومع بداية الشوط الثاني، قرر مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، الدفع بصامويل أومتيتي، بدلا من مواطنه عثمان ديمبلي، لإعادة الاتزان للخط الدفاعي. هدد برشلونة مرمى جيرونا، بكرة رأسية من البرازيلي آرثر ميلو، في الدقيقة 47 أمسكها الحارس بونو، ثم بتسديدة قوية من سواريز، في الدقيقة 49 تصدى لها المغربي مجددًا. وعاد جيرونا لتسجيل الهدف الثاني، بعد تسديدة تصدى لها تير شتيجن، وعادت لستواني، الذي وضعها في الشباك، بالدقيقة 51. ودفع فالفيردي ببقية أوراقه، حيث أشرك كوتينيو وراكيتيتش، بدلا من آرثر وفيدال، في الدقيقة 58. ومنعت العارضة ليونيل ميسي من تسجيل التعادل، في الدقيقة 59 عبر ركلة حرة. لكن بيكــــيه أدرك التـــــعادل، في الدقيقة 63 بضربة رأسية، بعد ارتداد الكرة من بونو. وواصل البلوجرانا محاولاته، لتسجيل الهدف الثالث، بتسديدات من ميسي وكوتينيو، مقابل تراجع لجيرونا إلى وسط ملعبه، لكن المباراة انتهت بالتعادل (2-2).

يوفنتوس يكسر صمود فروسينوني

حقق يوفنتوس فوزًا متأخرًا على مضيفه فروسينوني، (2-0) في مباراتهما اول امس الأحد، على ملعب “ماتوزا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي. وسجل هدفي السيدة العجوز كل من كريستيانو رونالدو وفيديريكو بيرنارديسكي، في الدقيقتين 81 و94. وانفرد البيانكونيري بصدارة السيريا آ، بعدما رفع رصيده لـ15 نقطة، فيما تجمد رصيد فروسينوني عند نقطة واحدة، في المركز قبل الأخير. وحرم ماركو كابوانو، مدافع فروسينوني، خصمه كريتسيانو رونالدو، من التسجيل المبكر، بعــــدما أبعد تســـــديدته قبل عـــــبور خـــــط المرمى في الدقيقة 7. وسدد رونالدو كرة قوية، في الدقيقة 13ولكنها استقرت في يد ماركو سبورتيلو، حارس مرمى فروسينوني. وواصل الدولي البرتغالي محاولاته لهز شباك أصحاب الأرض، إذ سدد كرة أخرى قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 20ولكن الحارس تألق وأبعدها. وهدد مدافع اليوفي دانيلي روجاني، مرمى الخصم، خلال تقدمه في إحدى الركلات الركنية بالدقيقة 31إلا أن تسديدته علت العارضة. وفي الشوط الثاني، كاد رودريجو بيتانكور، أن يخطف هدف التقدم لليوفي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن. وأهدر رونالدو فرصة للتسجيل في الدقيقة 59 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سددها عالية، قبل أن يفشل في إسكان الــكرة الشــــباك بالكعب في الدقيقة 63. وأضاع ماريو ماندزوكيتش، فرصة إحراز التقدم، بعدما علت رأسيته عارضة فروسينوني في الدقيقة 70. وباءت محاولة أليكس ساندرو ظهير اليوفي، في الدقيقة 79 بالفشل، بعدما مرت تسديدته القوية بجانب القائم الأيسر لحارس فروسينوني، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة. وكسر رونالدو صمود دفاع فروسينوني، في الدقيقة 81بعدما وصلته الكرة في موقف غير مراقب ليضعها في الشباك. وأضاف البديل فيديريكو بيرنارديسكي، هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 94 بعدما راوغ مدافع الخصم قبل أن يسكن الكرة الشباك. وفشل إيه سي ميلان في العودة إلى درب الانتصارات بعدما اقتنص منه ضيفه أتلانتا تعادلا قاتلا بهدفين لمثلهما في الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم ميلان في المباراة التي احتضنها ملعب (سان سيرو) مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين. وعادل الضيوف النتيجة في الشوط الثاني (ق54) عن طريق أليساندرو جوميز، لكن أصحاب الأرض تقدموا مجددا بعدها بسبع دقائق بواسطة جياكومو بونافينتورا. وحينما ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بفوز الروسونيري ظهر إميليانو ريجوني ليضع هدف التعادل (ق92). بهذه النتيجة ارتفع رصيد ميلان إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف خلف أمام أتلانتا صاحب المركز الـ12.

أزمة شالكه

سيطر شجار فرانكو دي سانتو، مهاجم شالكه مع مدربه دومينيكو تيديسكو، على الصحف الألمانية الصادرة صباح امس الإثنين.ودخل اللاعب في مشادة كلامية مع تيديسكو، عقب استبداله خلال مباراة بايرن ميونخ، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر البوندسليجا. وخصصت صحيفة “فاز″، مساحة من غلافها، للحديث عن الواقعة، معنونة “مشكلة دي سانتو.. تفاقم أزمة شالكه”.

ويعانى الأزرق الملكي، هذا الموسم بعدما تذيل ترتيب الدوري الألماني بدون نقاط، إذ خسر في الجولات الأربعة الأولى من المسابقة. وفي السياق ذاته، عنونت صحيفة فوسبال بيلد “هذا السبب وراء مشاجرة تيديسكو ودي سانتو”. فيما تصدر هامبورج، غلاف الصحيفة، بعد السقوط بخماسية نظيفة أمام منافسه يان ريجنسبورج، ضمن منافسات دوري الدرجة الثاني الألماني. وأبرزت الصحيفة، فوز باير ليفركوزن الأول هذا الموسم في البوندسليجا، على ماينز بهدف نظيف، حمل توقيع كاي هافيرتز، إذ عنونت “هافيرتز ينقذ مدربه هيرليتش”. وأشارت الصحيفة إلى وجود مشكلة أخرى في لايبزيج بعد التعادل الإيجابي مع آينتراخت فرانكفورت، إذ جمع الفريق، 5 نقاط فقط في البوندسليجا حتى الآن.

وسلطت الصحيفة، الضوء على هيرتا برلين، بعدما أصبح المطارد الأول لبايرن ميونخ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن البافاري المتصدر.من جانبها، أشادت صحيفة “Abendzeitung ” بأداء خاميس رودريجيز، نجم الفريق البافاري، أمام شـــــالكه، بعدما جلس على مقاعد البدلاء هذا الموسم، إذ عنونت: “الآن يبدأ خاميس”.