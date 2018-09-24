الجهاز الفني يجهّز اللاعبين في أجواء ممطرة بنهائيات آسيا

منتخب الناشئين يواجه أستراليا باحثاً عن بطاقة التأهل

كوالالمبور – محمد حمدي

موفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاما مـــباراة فاصـــلة في غاية الاهمية امام المنتخب الاسترالي اليوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت بغداد، الرابعة والنصف عصرا بتوقيت ماليزيا على ملعب يو ام ارينا التابع للجامعة الماليزية المركزية ضمن المجموعة الرابعة في بطولة اسيا المقامة هناك حتى السابع من تشرين اول المقبل، وفي حال فوز منتخبنا على استراليا فسيكون تأهله الى الدور ربع النهائي مضمونا برصيد ست نقاط بعد تغلبه في المباراة الافتتاحية على منتخب افغانستان بهدفين لهدف مقابل خسارة الكنغارو الاسترالي بثلاثية نظيفة من نظيره القوي منتخب كوريا الجنوبية الذي قدم عرضا قويا بشهادة جميع المراقبين لسير احداث البطولة .

واوضح مدرب منتخبنا الكابتن فيصل عزيز لموفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي ان المنتخب العراقي وبعد الفوز على افغانستان انتقل الى حيز اخر اكثر شروعا واملا بتحقيق نتائج طيبة متجاوزا كل ماقيل عنه من ظروف اعداد وتحضير صعبة وغير ذلك من كلام ليس بذي فائدة اليوم، والمهم هو ان العراق متواجد في البطولة ومستعد لتقديم عروض طيبة تليق بسمعة الكرة العراقية، مضيفا اننا تناسينا تماما المباراة الاولى وجل تفكيرنا يتركز على مباراتنا مع الاستراليين وحقيقة الامر بان ظهور استراليا كان ضعيفا هو حديث سابق ايضا لانهم سيسعون بقوة لتعويض اخفاقهم الاول امام كوريا والعودة بقوة الى المنافسات عبر بوبة العراق، منوها الى اننا ككادر تدريبي نعي ذلك وقد درسنا الفريق الاسترالي ايضا واكملنا وحدتين تدريبيتين باتجاه تصحيح اخطاء المباراة الاولى واجراء بعض التغييرات المهمة على هيكلة الفريق بما يتناسب مع حجم المباراة او تعرض لاعبين للارهاق بسبب الاجواء الرطبة الحارة والامطار الغزيرة التي استمرت طيلة اليومين الماضيين. وتابع عزيز بالقول ان مدرب اللياقة البدنية والدكتور المشرف على الوفد قد بذلا جهودا جبارة في سبيل اعداد اللاعبين وتهيئتهم الى المباراة من خلال الاشراف التام على وضعهم البدي وغذائهم وعلاج الحالات البسيطة .

تهيئة البدلاء

المدرب المساعد الكابتن عباس عليوي اوضح ان الفرصة مواتية تماما مع ارتفاع ثقة اللاعبين بانفسهم بعد الفوز على افغانستان وخسارة استراليا، بتكرار الفوز وضمان التاهل مشيرا الى ان التأهل يضعنا بمواجهة احد فرق المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات ايران والهند وفيتنام واندونيسيا وكما هو معروف فان الفرق التي تصل الى الدور نصف النهائي ستتاهل الى بطولة العالم العام المقبل في بيرو، مبينا ان الفريق يمتلك عناصر جيدة من الممكن تطويرها غير ان قصر فترة الاعداد التي لم تكمل 20 يوما كانت احد اهم العوائق التي تقف دون اتضاح الرؤيا بعد امام الكادر التدريبي ونتأمل خلال الوحدات التدريبية واجراء بعض التبديلات ان نكون بصورة مغايرة تماما للمباراة الاولى امام افغانستان.

التشكيلة المتوقعة

مع وجود بعض الاصابات الطفيفة والاخرى المتوسطة قد تطرا بعض التغييرات على تشكيلة المنتخب في المباراة امام الاستراليين ومن المتوقع ان يمثلنا كل من اللاعبين محمد حسن لحراسة المرمى ومصطفى نجم ومرتضى محمد وحسين جاسم للدفاع وحسين خالد وعبد الرزاق قاسم وحسين صادق وعلي كاظم وعلي جاسم وامير محمد وامير حسن وتهياة البدلاء عبد الله زياد وياسين اكرم وحسن ماجد فيما تاكد غياب اللاعبين باقر طالب وجاسم محمد وحسن خليفة بسبب الاصابة. واكد طبيب الوفد الدكتور سعد حسين سلامة الحارس محمد حسن من الاصابة بعد اجراء الفحص عليه في المستشفى الوطني الماليزي.

عتب

ناشد رئيس وفد منتخبنا للناشئين عضو اتحاد الكرة فالح موسى عددا من الاعلاميين وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الكف عن مهاجمة الفريق والتشكيك باعمار بعض اللاعبين واصاباتهم والادعاء باشراكهم في البطولة ضمن الوفد برغم الاصابة واخرى تتعلق بحالات سلبية تخص اجراء الفحص الطبي على اللاعبين في قطر وماليزيا، مؤكدا ان مثل هذه الانباء لا اساس لها من الصحة والفريق المشارك في البطولة الحالية بقيادة الكابتن فيصل عزيز هو ذات الفريق الجديد المعلن عنه بعد حل المنتخب السابق وتشكيل هذا الفريق الذي مر بظروف صعبة لانريد ان نعقدها بافتعال بالونات اعلامية غير مجدية سوى من التاثير النفسي على الفريق عموما الذي ينال دعم وتشجيع جماهيرنا الرياضية كونه فريق سليم الاعمار ولاتوجد فيه اية شائبة تذكر.

تواصل اجتماعي

لاحظنا تأثر الوفد عموما واللاعبين بصورة خاصة لما تثيره مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار واشارات بشان اعمار اللاعبين والاصابات والمستوى في المباراة الاولى امام افغانستان وبدى واضحا تأثر اللاعبين الى حدود كبيرة جدا بما ينشر هنا وهناك بالرغم ان الكادر الاداري بادر الى سحب اجهزة الهاتف المحمول من اللاعبين، والحقيقة ان لاحديث يعلو على حديث التواصل الاجتماعي في جميع اماكن تواجد المنتخب وقد تكون لهذا الموضوع عواقب وخيمة ما لم يتم احتواء ما ينشر عبر تجاوزه فالاعمار الصغيرة سريعة التاثر بما ينشر ويقال.

الجالية تحتفي

احتفت الجالية العراقية في ماليزيا ببعثة منتخبنا الوطني بكرة القدم باحتفالية بسيطة نظمتها سيدة الاعمال الدكتورة نجوان البغدادي المقيمة في ماليزيا وكان للاحتفالية بالـــــغ الاثر في نــــــفوس الجميــــــع شاكرين لطلبة العراق في ماليزيا وهم نــــــواة الجمهور المساند وقفتهم مع المنتخب في هذه البطولة المهمة.

الصحف الماليزية بلا لون

تصدر الصحف الماليزية يوميا من دون الاشارة الى تنظيم بطولة اسيا للناشئين في كولالمبور وحضور 16 فريقا اسيويا اليها في الوقت الذي تطنب فيه بشرح بطولات دوري الكرة الاوربي، الغياب الاعلامي الماليزي هو سمة مشتركة احست بها جميع الوفود المشاركة وتؤكد فشل تنظيم ماليزيا ومن بعدها الاتحاد الاسيوي الذي يتعامل مع اداريات البطولة والاعلام تحديدا بتجاهل غريب وصل حدود عدم توفير حافلات تقل الزملاء الصحفيين فيما بادر الى وضع عدد من افراد الامن لمنع الصحفيين من التقاط الصور حتى باجهزة الهاتف المحمول الشخصية.