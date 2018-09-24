كلية الإعلام تضيّف باحثين عرب وأجانب في مؤتمرها العلمي الدولي الأول

بغداد ـ الزمان

ينعقد المؤتمر العلمي الدولي الاول لكلية الاعلام في جامعة بغداد تحت عنوان (الاخر في النتاج الاتصالي) في العاشر من تشرين الاول المقبل وقالت الدكتورة ارادة الجبوري المعاونة العلمية للكلية ان المؤتمر يتضمن عدة محاور وعنوانات تتعلق (بالاخر والانا والنحن) وتتناول مداخل في المفاهيم وبناء مفهوم الانا والاخر، والنحن والاخر بين الفلسفة والسيكولوجيا وفي علم اللغة والعلوم الانسانية وفي الرسائل الاتصالية، فضلا عن صورة الاخر في البرامج الاذاعية والتلفزيونية وفي النتاجات الصحفية المقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي والنتاج السينمائي والمسرحي والفنون التشكيلية والاجناس الادبية: كالشعر والقصة والرواية وأدب الاطفال وفي المناهج الدراسية والثقافة الشعبية العراقية، النسقية المضمرة، التمثلات اللغوية، المرأة بوصفها اخر في التشريعات القانونية وخاصة التشريعات العراقية والعربية والدولية مثل مواثيق الامم المتحدة

وتابعت ان هناك محاور عن تنميط الاخر وقولبته والتزاحم الهوياتي كالهوية الثقافية وصراع الهويات والعولمة وتعزيز الهوية واستلابها، فضلا عن محور تحولات صورة الاخر وتبدلاتها والمخيال الاجتماعي والتصورات النمطية حيال الاخر (الديني، المذهبي، العرقي، المناطقي، الايديولوجي) وتنميط الواقع في وسائل الاعلام والتنميط ذي المضمون التعصبي وقضايا تزاحم الهويات في الفضاء السياسي والاجتماعي والاعلامي على حد سواء وقولبة ثقافة الاخر والتواصل الحضاري والاخر في انواع الخطاب، والخطاب المعتدل وخطاب التعصب والكراهية والتطرف والاخر في خطاب التسامح وخطاب الدولة الرسمي وخطاب الاعلام الدولي

واضافت الجبوري ان (هناك عدد كبير من المشاركين في المؤتمر من الباحثين العراقيين والعرب والاجانب، اذ وصلت بحوث من مختلف الباحثين العرب والاجانب واساتذة متخصصين من جامعات عربية واجنبية وجامعات عراقية مشيرة الى ان اللجنة العلمية المشرفة على المؤتمر وضعت شروطا للمشاركة، تتضمن قبول الاسهامات العلمية المكتوبة باللغة العربية والانكليزية في صورة بحوث ودراسات تطبيقية وبحوث علمية نظرية واشترطنا في البحوث ان تندرج تحت محور من محاور المؤتمر.

وذكرت ان (الباحث ينبغي ان يقوم بتحديد المحور الفرعي الذي تندرج تحته المساهمة العلمية، على ان يكون البحث اصيلا معدا خصيصا للمشاركة في المؤتمر، والا يكون قد سبق تقديمه لأي مؤتمر أو ملتقى علمي أو نشر جزئيا أو كليا أو نشر ما يشبهه في أية وسيلة نشر الكترونية أو ورقية).

عدد خاص

وسيتم نشر البحوث في عدد خاص لوقائع المؤتمر، كما لفتت الجبوري الى ان هذا المؤتمر يهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز الوجود العربي والاجنبي في الجامعات العــــــــراقية وتفعيل دور البـــــــحث العـــــــلمي لخدمة المجتمع، مشـــــــيرة الى ان المشاركين الاجانب سيتــــــحدثون عن توظيف تجاربهم العلمــــية في خدمة مجتمعاتهم من خلال البحث العــــــــلمي مما يســـــــهم في بنائها وتطويـــــرها وازدهارها. وبالتأكيد سنتعلم من تلك التجارب الغنية لان ما بنيت الامم الا بطلب العلم وتفعيل البحث العلمي.

واوضحت الجبوري ان المؤتمر يجسد رؤية وزارة التعليم العالي في الاهتمام بالرصانة العلمية وتطبيقا عمليا لذلك والذي يهدف لجعل الجامعات مركزا للخبرات العلمــــــــية والبحثية بما تضمه من كوادر علمية متمـــــيزة، ويأتي المؤتمر ضمن الخطوات الرصــــــــينة للجامعة والمشـــــــروعات والخــــــطوات العلمية الرصيــــــــنة التي تخــــــــطوها على ارض الواقع والتي تهدف الى الارتقاء بمنظـــــــومة البــــــحث العـــــــلمي وبما يعزز المســــــــؤولية الاجتــــــماعية في خدمــــــة المجتمع.

ويضم المؤتمر مشاركات واسهامات بحثية وعرض تجارب واقعية ملموسة وفاعلة من الباحثين العرب والاجانب على مدى يومي العاشر والحادي عشر من تشرين الاول المقبل، وقد تجاوز عدد الباحثين المشاركين في المؤتمر ثلاثين باحثا من مدارس بحثية مختلفة وتخصصات علمية متنوعة تتلاءم مع محور المؤتمر وعناوينه .