عنوان الفشل

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فاتح عبد السلام
هناك أزمة ، وهناك مَن يصنع الأزمة، وهناك مَن ينتظر التفرج على نتائج الأزمة، وهناك مَن يقطف نتائج الأزمة. هذا التوصيف المزمن لوضع العراق منذ سنوات طويلة، لذلك يكون من السذاجة الظن أنّ الفشل الذي شهده البرلمان العراقي في أولى جلسات انعقاده ، هو فشل عابر ويمكن تلافيه ، هذا أمر صعب ومستعص ، ليس في التوافق على المناصب ، ولكن في الاتفاق على تصريف شؤون العراق كدولة وليس اقطاعيات ولا عصابات ولاتكتلات ولامليشيات .
الفشل في افتتاح البرلمان كان العنوان الظاهر للفشل الأكبر ، الذي شهدناه في مختلف مدن العراق واليوم نشهده في البصرة ،الإسم الأكبر والأوضح .
أبسط شكليات العملية السياسية البالية كانت تمر عادة من الجلسة الاولى للبرلمان ، حيث الأدوار موزعة والجميع حافظ للنص غير قادر للتصرف والخروج عليه ،أمام مخرجين مقتدرين متمكنين ليس من صنعتهم فحسب، بل من الرقاب الجالسة .
عقود المصالح مهما كانت مجدية في الربح فهي قصيرة العمر ولابد أن تأخذ شكلاً مأساوياً لنهايتها . البداية تحدث في البصرة، ليس عبر الاحتجاجات المرئية فقط ، ذلك إنّ الجسم العراقي في مرحلة من الانتفاض من شدة الألم الذي لايطاق ، وهي أصعب الحالات وأقساها .
كلّ الألعاب لُعبت ، وكلّ الحركات الاستعراضية مورست، وجميع الاغراءات والتهديدات تبودلت ، لم يعد هناك شيء جديد يغري أو يخيف، لذلك ستكون المواجهة الحقيقية عن قريب بين أصحاب عقود التوافقات والمداهنات والاستعراضات، نأمل أن لا يكون الشعب العراقي ضحية لها .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية